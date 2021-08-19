Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад

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Предлагаем вам пронестись по волнам оперативной памяти объёмом 64 Мб со скоростью 2 Мбит и полистать старые игровые журналы.
Megadrive 2 за 300 рублей и затемнённое правое очко. 1998 год, страница из журнала "Великий Dракон", первого в России журнала о видеоиграх
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Журнал "Страна игр", 1997 год. Gameland - это российская медиакомпания, которая выпускала игровые журналы "Хакер", "PC игры" и др.
Смелая реклама видеокарты с 4 Мб памяти. Кстати, в оригинале даже не все соски были прикрыты, вот как можно было делать в журнале "Страна игр" в 1998 году
Точка в споре консолехолопов и ПК-бояр была поставлена ещё в 2000 году в журнале "Навигатор игрового мира"
Когда-то такая заметка в журнале действительно была полезна (хотя бы для тех, у кого в те стародавние времена был интернет). "Навигатор игрового мира", 1999 год
Если помните, в комплекте с журналами ещё были диски с патчами, демо-версиями, модами, музыкой из игр. Меню DVD из номера "Игромании" за 2003 год
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А нвме диски это вообще каааайф.
Освоил софт, офис с отличием и в игрухах пропадал немало. "Агония Власти 2" и "Фоллаут2" до сих пор стоят на компе)) В новое уже лет 15 не играл.
И, главное, чтоб это принесло столько же радости, как тогда!
Детство :)))))))
У меня Элита перестала работать, хоть и не зажевало, просто где-то плёнка "размагнитилась" или ещё что.
Но на середине, загрузка обрывалась.
Вот печаль-беда была.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zynapshttps://ru.wikipedia.org/wiki/Zynaps