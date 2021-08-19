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Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад

Во что играли и о каких компах мечтали 20 лет назад (22 фото)

Автор:
19 августа 2021 13:08
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: гейминг   игры   консоль   ретро   
2717
22

Предлагаем вам пронестись по волнам оперативной памяти объёмом 64 Мб со скоростью 2 Мбит и полистать старые игровые журналы.

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Метки: гейминг   игры   консоль   ретро   
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32  комментария
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4k
Денис Колосов 2 часа назад
Да, вспоминаю свой первый комп, купленный в 96 году Пентиум 100Мгц (разогнал до 133), винт 800Мб, память чтоли 4 или 8 мб, уже не помню порядки, зато помню цену этого чуда - 1550$
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−158
Петр Давыдов 4 минуты назад
Слава науке и капитализму что эти времена прошли, сейчас мощей даже бюджетного компа (современного) хватает на все.
А нвме диски это вообще каааайф.
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22k
Ваня 6 минут назад
все, залил слезами клавдию...
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9k
Valiko 37 минут назад
Приезжаю из летних каникул из деревни домой, а там комп! Второй пень 266, 64Мб памяти. Жизнь стала другой.
Освоил софт, офис с отличием и в игрухах пропадал немало. "Агония Власти 2" и "Фоллаут2" до сих пор стоят на компе)) В новое уже лет 15 не играл.
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12k
Erorist 38 минут назад
У меня первый комп не помню когда появился... Дельта С-128. А вот персоналка первая появилась уже в 2000-х - селерон 500. До этого играл в основном на приставках и когда был комп тоже были приставки - Dendy, Sega MD 2, PS1, Sega Dreamcast, PS2, PS3 побывали у меня во владении. А интернет у меня появился довольно поздно... 20 Мб пакет GPRS у местного сотового оператора, в частник кабельный интернет тогда ещё не вели.
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2k
Ivan 40 минут назад
Скупая мужская слеза скатилась по моему лицу! Эх, сейчас бы пару балонов оболоньки или очка, да на ночь в клуб, кваку на q2dm1 погонять местных завсегдатаев, которые нихера играть не умеют :)
И, главное, чтоб это принесло столько же радости, как тогда!
Детство :)))))))
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35k
Example 6.2.6 43 минуты назад
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146k
anthrax 55 минут назад
Да,интернет был как проклятье.Этот модем,подключённый к телефонной линии,пищит,трещит, пока загрузится.Сидишь ночью в нете,потому что карточка"Ночной",и дешевле.Используя другую карту днём начинаешь что-то скачивать,уже почти всё скатал,и тебе какой-то поц на телефон звонит и кто-то из домашних поднимает трубку,и всё похезано.Это был какой-то дурдом.
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14
Александр Час назад
Спасибо, ностальгирую)
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11k
Вася Час назад
мой первый "мощный" комп после 286го был самособранный с только что вышедшим АМД 333 мГ и графикой от банши на целых восемь мегабайт. 1999 год.. докупил потом принтер "оливетти". краску жрал по литру на лист
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868
Ярик Час назад
Софтверный набор был очень даже норм для своего времени. Хороший был журнал
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122
Михаил Ярик Час назад
Да, но их анекдоты и тогда мне казались тупыми)
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47k
noName Час назад
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47k
noName Час назад
Комментарий к фото
Действительно теплые воспоминания о римах...
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Обед, это когда тихо-тихо. Ибо идет бой этаж-на-этаж в Варкрафт
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24k
Vazari 2 часа назад
Помню свою первую любимую игрушку-Zinaps называлась. Было это в конце 80-х.Записана была на магнитофонную кассету. Как-то одолжил кассету другу, он мне вернул ее в коробке из-под обуви. Магнитофон зажевал, в итоге почти вся пленка оказалась зажеванной и вне корпуса. Казалось бы, эпик фейл, но я за вечер смог распутать и вкрутить всю пленку обратно. Запускал со страхом, что не пойдет, но обошлось. Долго еще играли.
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9k
kaboza 2 часа назад
я ща в первую кваку на 6-м DM любого натяну, до сих пор гоняю)))
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9k
Kostick 2 часа назад
Х.Мотолог норм так писал в game.exe.
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