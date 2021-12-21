На него строчили доносы, а Сталин именовал по отчеству и призывал: «Завидовать будем!»

Красавцу Рокоссовскому приписывают многочисленные романы. Но женат был всего раз, на Юлии Барминой, в 1925 году у них родилась дочь Ариадна. Была у него и фронтовая подруга, военврач Галина Таланова. 7 января 1945 года у них родилась дочь Надежда.



Много ходило разговоров и о его романе с актрисой Валентиной Серовой. Приближенные к Главнокомандующему товарищи сигнализировали, «обличали» любвеобильного коллегу. На вопросы, что с ним делать, Сталин, как гласит распространенная легенда, ответил:

– Что делать будем? Завидовать будем!



Легенд вокруг него ходило немало. Например, что и не отбывал от три года в ГУЛАГе, а воевал в Испании. Или что вывез из Германии несметные богатства. Однако, когда проверяющие нагрянули к полководцу в поисках этих сокровищ, то вместо «дворца маршала» увидели… деревянную избу.