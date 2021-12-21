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Как на самом деле звали Агнию Барто и другие неожиданные факты из жизни поэтессы

Как на самом деле звали Агнию Барто и другие неожиданные факты из жизни поэтессы (10 фото)

Автор:
21 декабря 2021 16:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Агния Барто   биография   знаменитости   интересно   стихи   
1084
10
Стихи Агнии Барто знают и помнят все дети, воспитывавшиеся в СССР. Да и сейчас, несмотря на обилие иностранной литературы для малышей, мамы по традиции читают своим отпрыскам стихи про бычка и мишку, у которого оторвали лапу. Об их авторе, впрочем, наверняка знают непростительно мало - между тем, в автобиографии Барто так много интересного, что по сценарию ее жизни легко снять целый фильм.
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Метки: Агния Барто   биография   знаменитости   интересно   стихи   
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19k
kamanch 4 часа назад
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SHAGREEN 3 часа назад
Прекрасные простые и теплые стихи. Любил читать детям, когда были помладше.
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559
probel01 3 часа назад
"В браке с Павлом Барто она сменила фамилию."
А когда и почему она сменила имя?
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68k
7guest 4 часа назад
Кода сыновья были маленькими, то читал им, в том числе и стихи. Так вот, самыми любимыми у них были Чуковский и Маршак, более-менее сносно относились они к стихам Михалкова, но совершенно не любили Барто. С чем связано - не знаю.
Р.S. Разница у детей - 9 лет, а отношение к авторам абсолютно одинаковое.
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3k
RALEXXX 4 часа назад
«Агния Барто всю жизнь была предана идеям социализма и коммунизма».
Когда-то по Москве гуляли такие стишки:
Как у Агнии Барто
Между ног совсем не то.
У всех нормальных баб пи@да,
У ней же - красная звезда.
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4k
Виталий Касандров 5 часов назад
писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем..
Вот что когда то были такие "писатели" только по таким эпизодам и узнаешь . А ведь не удивлюсь что из на кучу премий номинировали может даже на нобелевку.
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21k
Ego sum qui sum 5 часов назад
ее "несерьезные стишата", - часть нашего детства
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13k
Вася 5 часов назад
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67k
Нанук Паналык 5 часов назад
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