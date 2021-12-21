Как на самом деле звали Агнию Барто и другие неожиданные факты из жизни поэтессы

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Стихи Агнии Барто знают и помнят все дети, воспитывавшиеся в СССР. Да и сейчас, несмотря на обилие иностранной литературы для малышей, мамы по традиции читают своим отпрыскам стихи про бычка и мишку, у которого оторвали лапу. Об их авторе, впрочем, наверняка знают непростительно мало - между тем, в автобиографии Барто так много интересного, что по сценарию ее жизни легко снять целый фильм.
Настоящая фамилия и имя поэтессы
Агния Барто при рождении звалась совершенно иначе. Ее родители Лев Волов и Мария Блох были родом из городов Шавлей и Ковно, в последнем они и поженились. Новорожденную девочку назвали Гетель, а фамилия у нее была отцовская - Волова. Гетель Волова жила под своим именем до замужества.
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Агния и Павел Барто
В браке с Павлом Барто она сменила фамилию.
Между тем, ее муж был тоже поэтом, но все возрастающая слава жены, которая писала "несерьезные стишата" так его утомляла и обижала, что уже через шесть лет супружества Павел оставил свою избранницу, и даже рожденный в браке сын Эдгар не смог удержать обиженного мужчину.
Барто писала стихотворения всю свою жизнь, и плоды ее творчества знают дети многих поколений, а вот сочинения бывшего мужа едва ли знакомы узкому кругу лиц. Да и это не точно.
Между тем, ее муж был тоже поэтом, но все возрастающая слава жены, которая писала "несерьезные стишата" так его утомляла и обижала, что уже через шесть лет супружества Павел оставил свою избранницу, и даже рожденный в браке сын Эдгар не смог удержать обиженного мужчину.
Барто писала стихотворения всю свою жизнь, и плоды ее творчества знают дети многих поколений, а вот сочинения бывшего мужа едва ли знакомы узкому кругу лиц. Да и это не точно.
Детство и юность Барто
Свои первые стихотворения Агния написала еще в школе - правда, их тематика была далека от той, к которой мы все привыкли. Сама поэтесса говорила, что ее раннее творчество было посвящено влюбленным пажам и маркизам.
Барто училась в гимназии, балетной школе и хореографическом училище. Но танцевальной карьере помешала революция. Вся труппа эмигрировала за границу, а Барто осталась в России. Кто знает, как сложилась бы судьба балерины на чужбине, тогда как в СССР она стала всенародно любимой поэтессой.
Барто училась в гимназии, балетной школе и хореографическом училище. Но танцевальной карьере помешала революция. Вся труппа эмигрировала за границу, а Барто осталась в России. Кто знает, как сложилась бы судьба балерины на чужбине, тогда как в СССР она стала всенародно любимой поэтессой.
Второй брак
Вторым мужем Агнии Барто стал Андрей Щегляев. К литературе он не имел никакого отношения, занимаясь теплотехникой. Возможно, это обстоятельство и разница интересов помогла сохранить их брак до конца жизни. Вместе супруги прожили почти 50 лет.
Щегляев принял сына Эдгара, рожденного в первом браке Барто, как своего ребенка. Вскоре в семье родилась еще и девочка Татьяна.
Щегляев принял сына Эдгара, рожденного в первом браке Барто, как своего ребенка. Вскоре в семье родилась еще и девочка Татьяна.
Личная трагедия Агнии Барто
Барто всю жизнь прожила под страхом смерти потери ребенка. Ее сын Эдгар погиб в возрасте 18 лет. Это случилось 5 мая 1945 года. Юноша уехал кататься на велосипеде, и на дороге его сбил грузовик. Долгожданный праздник Победы для Барто был горьким.
Оставшуюся дочь Агния Львовна боялась потерять, и чрезмерно опекала. Даже переехала жить к ней после свадьбы Татьяны, тревожась за судьбу "кровиночки".
Оставшуюся дочь Агния Львовна боялась потерять, и чрезмерно опекала. Даже переехала жить к ней после свадьбы Татьяны, тревожась за судьбу "кровиночки".
Агния Барто в годы ВОВ.
В войну семья Агнии Барто была в эвакуации в Свердловске. Там поэтесса устроилась на завод простым токарем, считая, что таким образом принесет больше пользы родине. За время на заводе она успела получить 2-й разряд. Премию, полученную во время войны, она отдала на строительство танка.
Барто и передача "Найди человека"
В течение 10 лет Агния Барто вела на радио "Маяк" передачу, в которой помогала воссоединиться семьям, которых разлучила война. Идея этой программы появилась не на пустом месте. Однажды Барто написала поэму, посвященную поездке в подмосковный детский дом. Это щемящее произведение прочла женщина, которая в героине - девочке, скучающей по матери, узнала свою потерянную дочь. Она списалась с Барто, попросила ее помощи и через время действительно разыскала дочку. Агния Львовна решила, что радиопередача сможет помочь разыскать потерянных в эвакуации детей. И ведь действительно люди находились!
Сложнее всего было разыскивать детей. В годы войны многие из них были крохами, когда их эвакуировали вместе с группой детского сада, а то и просто с соседями или даже малознакомыми людьми. За время лишений часто забывались имена-фамилии родителей, а о сохраненных фото и речи не шло. Найти спустя много лет своих родных часто оказывалось задачей архисложной. И Агния Барто пыталась разыскать родственников по отрывочным воспоминаниям детей. один мальчик запомнил, как брат предложил ему удалить зуб с помощью крепкой нитки. Дернув за привязанную нитку, брат не только вырвал зуб, но и сбил малыша с ног - таким сильным был рывок. Этого воспоминания оказалось достаточным, чтобы по эпизоду найти посредством радиопередачи родных братьев.
Когда программу закрыли, Агния Львовна написала повесть «Найти человека», которую опубликовали в 1968 году.
Сложнее всего было разыскивать детей. В годы войны многие из них были крохами, когда их эвакуировали вместе с группой детского сада, а то и просто с соседями или даже малознакомыми людьми. За время лишений часто забывались имена-фамилии родителей, а о сохраненных фото и речи не шло. Найти спустя много лет своих родных часто оказывалось задачей архисложной. И Агния Барто пыталась разыскать родственников по отрывочным воспоминаниям детей. один мальчик запомнил, как брат предложил ему удалить зуб с помощью крепкой нитки. Дернув за привязанную нитку, брат не только вырвал зуб, но и сбил малыша с ног - таким сильным был рывок. Этого воспоминания оказалось достаточным, чтобы по эпизоду найти посредством радиопередачи родных братьев.
Когда программу закрыли, Агния Львовна написала повесть «Найти человека», которую опубликовали в 1968 году.
Агния Барто и ее стеснительность
Поэтесса, несмотря на всенародную славу, всю жизнь оставалась чрезвычайно скромным и стеснительным человеком. Она была знакома со многими советскими литераторами. Однако даже приятельство с Владимиром Маяковским, Максимом Горьким, Анатолием Луначарским не сделало ее более смелой - к этим людям она относилась не как к коллегам, а скорее - как к небожителям.
На фото - Агния Барто и Лев Кассиль на Съезде писателей в 1967 году.
На фото - Агния Барто и Лев Кассиль на Съезде писателей в 1967 году.
Барто и "антисоветчики"
Агния Барто была всю жизнь предана идеям социализма и коммунизма, поэтому всегда осуждала "антисоветчиков". Благодаря подобным взглядам поэтессы, ее пригласили как эксперта на процесс над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Барто подчеркивала, что их сочинения носят ярко выраженный "антисоветский характер". После процесса над писателями их отправили в лагеря.
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А когда и почему она сменила имя?
Р.S. Разница у детей - 9 лет, а отношение к авторам абсолютно одинаковое.
Когда-то по Москве гуляли такие стишки:
Как у Агнии Барто
Между ног совсем не то.
У всех нормальных баб пи@да,
У ней же - красная звезда.
Вот что когда то были такие "писатели" только по таким эпизодам и узнаешь . А ведь не удивлюсь что из на кучу премий номинировали может даже на нобелевку.
Чуть выше злых хохлов клеймят,так там только один из ваших тявкает...
А тут вроде про стишки детские а вас двое....Хрен поймёшь.
Агния Барто
1957 г.
Фотография в журнале
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!