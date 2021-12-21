Как на самом деле звали Агнию Барто и другие неожиданные факты из жизни поэтессы

В течение 10 лет Агния Барто вела на радио "Маяк" передачу, в которой помогала воссоединиться семьям, которых разлучила война. Идея этой программы появилась не на пустом месте. Однажды Барто написала поэму, посвященную поездке в подмосковный детский дом. Это щемящее произведение прочла женщина, которая в героине - девочке, скучающей по матери, узнала свою потерянную дочь. Она списалась с Барто, попросила ее помощи и через время действительно разыскала дочку. Агния Львовна решила, что радиопередача сможет помочь разыскать потерянных в эвакуации детей. И ведь действительно люди находились!



Сложнее всего было разыскивать детей. В годы войны многие из них были крохами, когда их эвакуировали вместе с группой детского сада, а то и просто с соседями или даже малознакомыми людьми. За время лишений часто забывались имена-фамилии родителей, а о сохраненных фото и речи не шло. Найти спустя много лет своих родных часто оказывалось задачей архисложной. И Агния Барто пыталась разыскать родственников по отрывочным воспоминаниям детей. один мальчик запомнил, как брат предложил ему удалить зуб с помощью крепкой нитки. Дернув за привязанную нитку, брат не только вырвал зуб, но и сбил малыша с ног - таким сильным был рывок. Этого воспоминания оказалось достаточным, чтобы по эпизоду найти посредством радиопередачи родных братьев.



Когда программу закрыли, Агния Львовна написала повесть «Найти человека», которую опубликовали в 1968 году.