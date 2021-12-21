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Школьник не стерпел обиды и избил свою одноклассницу

Школьник не стерпел обиды и избил свою одноклассницу (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 15:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Украина   обида   одноклассник   феминизм   школьник   
3013
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Она решила поиздеваться над его матерью, но быстро получила жесткий «отлуп»

Феминизм марширует по планете. Кряхтя и покачиваясь, но пока еще окончательно не загнулся. Его плоды мы наблюдаем повсюду, скоро дойдет до того, что если пропустишь женщину перед собой, тебя обвинят в сексизме, домогательствах и скотоложестве«Токсичной мускулинности».

Примерно так и происходит сейчас в Европах и Америках - полюбили они это дело. И если там ударишь девочку (даже не женщину, а девочку), тебе край, дружище. Без вариантов.

Но так происходит не везде. Например, у нас под боком есть «Незалежная», где много буйных людей, и они эти правила не соблюдают.

Вот видос из украинской школы: парень дает два «пня» своей однокласснице, и финалит пощечиной. Нда…

На первый взгляд, ролик жесткий, сначала даже хотел поместить его в категорию «Животные». И после просмотра, парню хочется вломить. Но когда узнаешь предысторию: что девчонка одноклассника постоянно оскорбляла и доставала, при всех смеялась над его матерью и говорила, что он такой же никчемный, как и она…

А что ей будет? Она же девочка.

И видео предстает в новом свете.

Теперь паренек не выглядит таким уж моральным уродом и отморозком. Хоть ему и не стоит распускать руки, все-таки это девушка. Какой бы она не была.

А ей следовало бы следить за языком - так будет спокойней, да и для здоровья полезней. Феминизм там еще не победил, лучше пока поберечься.







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Метки: Украина   обида   одноклассник   феминизм   школьник   
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488
Павел Сергиевский Час назад
Если женщина требует, чтобы мужчина вёл себя, как джентельмен, то и она сама должна соответствовать нормам поведения для леди.
Ведешь себя, как сволочь, получи.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 минуты назад
Отпять говнопост от Редьки........
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942
Иннокентий 5 минут назад
Автор типа хотел обосрать Украину?
Зайди в ютуб, там таких роликов из России тысячи!
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2k
Роман Бумеров 9 минут назад
Ну херь как то. Собака лает, ветер уносит. Послать и полить матами в отместку, зачмырить, кинуть говном в конце концов, содрать штаны. Начинаешь лупить того, кто на тебя не нападал физически - будь готов, что к тебе применят также силу - будь то полиция по заявлению родителей девочки, или отец оной. Тут я не увидел махания со стороны девчонки.
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272
Аккаунт удален 15 минут назад
Афтар, че за высер??
"И если там ударишь девочку (даже не женщину, а девочку), тебе край, дружище. Без вариантов."
там же равноправие, фемки за это топят, какой край?
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9k
Кенвуд 18 минут назад
Есть такая поговорка: Бьёт, значит, любит.
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1k
Oort 24 минуты назад
Взял видео, придумал историю и запостил.
Великолепно.
Минусище.
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1k
Anton Chigurh Полчаса назад
норм нащелкал!!!
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10
Никита Казанцев Полчаса назад
Мужчина а не аалень !!!
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6k
Игорь Мочалов 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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5k
Epmak 50 минут назад
было как то в школе .класс 10 вроде,одна "мадам",начала на меня наезжать ,грубить.оскорблять ,я ее попросил уйти в свой кабинет ,на что начала избивать .лицо царапать ,от каблуков колени отбиты ,просто схватил ,уложил на пол .говорю успокойся .тут учителя налетели с криками ты что кретин делаешь ,я говорю .а какого черта она мне лицо потрепала .вон даже ноги в крови ,затем она сказала обидное про родителей .я не выдержал ,с левой заехал ей в нос ,ну и тут веселуха началась .....меня сразу давай там к завучу.директору .хорошо одна из администрации разобралась во всем .у меня сняли официально побои .а девочка оказалась не простая ,с желтой карточкой .держала параллельный класс в страхе всегда ,после этого случая ,ходила смирная ,меня боялась жутко ,обходила 10 стороной .....их класс зажил нормально ,помню даже мне медаль купили они за спасение .....ну суть в том ,что нечего оскорблять родителей ,прилететь может .не смотря на то ,что ты девочка....
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281
Сигизмунд Лазаревич Epmak 47 минут назад
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10
Никита Казанцев Epmak Полчаса назад
Дебил она так неумело по девичьи выказывала к тебе свою любов !
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13k
Паша Эмильевич 51 минуту назад
"Смутные времена наступают, Гангрена..."
Я в 80-е годы прошлого века обучался в средней школе небольшого провинциального города. Разборки, наезды, травля, драки один на один- обычное дело. Частенько приходилось драться за школой после уроков один на один..
Но межгендерного рукоприкладства не было...Западло считалось.
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142
Nаnе First NameLаst Олег Шишкин 17 минут назад
Терпилы обыкновенные из семейства чмошников. У нас в 7-м классе заехала новенькая. И оказалась довольно борзая. Типа папа у неё большой милицейский начальник и она всех задирала. Никто ответа не давал. На замечания учителей она забивала.

И один день дошла очередь до меня. Подошла и начала обзываться и толкать меня руками в грудь. Типа поверила, что бессмертной стала. У меня забрало упало и я со всего плеча отвесил ей подзатыльник. Она кубарем укатилась. Раза два на полу перевернулась. Попыталась встать, и тупо свалилась. Походу некисло дезориентацию словила.

Понятно, что на сл. день её маман прилетела, меня таскали и всё такое. Но по итогу, эта дрянь меня десятой дорогой обходила. Несмотря на то что она девочка и у неё папа большой милицейский начальник. Отак от. Вместо тысячи слов.
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41k
dima423 Час назад
"Теперь паренек не выглядит таким уж моральным уродом и отморозком." (с) - бесят меня терпилы которые сперва все терпят, молчат, а потом выдают неадекватную реакцию... А сразу нельзя пресечь оскорбления, обязательно надо терпеть и копить злобу? Такие дебилы и убить могут
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18k
Serg2001 Час назад
Что-то автор меня совсем запутал... Пропустить женщину вперед это сексизм, поскольку ты отделяешь её от мужчин. А навешать ей люлей как мужику это обратно сексизм. "Мой мозг не есть это мочь" (с) ... ))
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3k
мемфрид Час назад
Меня в 5м классе кошмарили всё, дело было в Одессе. Перешёл в частную школу, родители лучшее образование хотели дать, а я вот попал в класс, где просто богатенькие детишки. Они мне мозг выносили капитально: так же оскорбляли родителей, что не богаты, так же меня, что я здоровенный, а они все гондоны мелкие. У меня был лишний вес. Короче, [мат] всех подряд. Пацаны, девки- плевать. Два года я их всех [мат], раз тридцать был у директора, к психологу водили меня. Но! У 7 м классе внезапно всё закончилось. Я схуднул, вытянулся, девки стали соком наливаться. И те кикиморы, кто меня геобил, уже и не прочь были погулять пойти, да пообжиматься. Так что я придерживаюсь методы Макаренко: не про коллективный труд, а про дисциплину и бить и плакать не давать. Таких коней уже умными книжками не научишь. Воспитание самое идёт в дошкольном возрасте и младших классах. А когда у деток агрессия идёт в старших классах, то и методы должны быть посерьёзнее. И пацана с видео очень хорошо понимаю. Буллинг провоцирует ещё большую агрессию, так всегда было. Возьмите хотя бы нелюдей, которые по школам и институтам всех расстреливают: всё они были жертвами такого вот отношения.
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14k
Александр Час назад
"За языком следить" надо всем! И мальчикам, и девочкам(особенно)! А то, "нанюхаются" разных "феминизмов", а если ещё родители с Советским воспитанием, при котором "девочка - это будущая мама..." Так что, чтобы избежать таких инцидентов, учите детей (да и сами) следить за языком...
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22k
Inter Час назад
"Хоть ему и не стоит распускать руки, все-таки это девушка. Какой бы она не была." вот это самая страшное ложное учение, которое вдалбливают с пеленок мальчикам их мамы!!!! Еще как стоит и это необходимо делать!! Сами мамы взращивают в своих сыновьях тряпок.
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67k
Нанук Паналык Час назад
Автору бы сценарии к говносериалам писать!
Букв на рубль - смысла на грошь!
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200
Оля Час назад
Надо было нос разбить
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