Школьник не стерпел обиды и избил свою одноклассницу

Она решила поиздеваться над его матерью, но быстро получила жесткий «отлуп»
Феминизм марширует по планете. Кряхтя и покачиваясь, но пока еще окончательно не загнулся. Его плоды мы наблюдаем повсюду, скоро дойдет до того, что если пропустишь женщину перед собой, тебя обвинят в сексизме, домогательствах и
скотоложестве«Токсичной мускулинности».
Примерно так и происходит сейчас в Европах и Америках - полюбили они это дело. И если там ударишь девочку (даже не женщину, а девочку), тебе край, дружище. Без вариантов.
Но так происходит не везде. Например, у нас под боком есть «Незалежная», где много буйных людей, и они эти правила не соблюдают.
Вот видос из украинской школы: парень дает два «пня» своей однокласснице, и финалит пощечиной. Нда…
На первый взгляд, ролик жесткий, сначала даже хотел поместить его в категорию «Животные». И после просмотра, парню хочется вломить. Но когда узнаешь предысторию: что девчонка одноклассника постоянно оскорбляла и доставала, при всех смеялась над его матерью и говорила, что он такой же никчемный, как и она…
А что ей будет? Она же девочка.
И видео предстает в новом свете.
Теперь паренек не выглядит таким уж моральным уродом и отморозком. Хоть ему и не стоит распускать руки, все-таки это девушка. Какой бы она не была.
А ей следовало бы следить за языком - так будет спокойней, да и для здоровья полезней. Феминизм там еще не победил, лучше пока поберечься.
Источник:
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Ведешь себя, как сволочь, получи.
Зайди в ютуб, там таких роликов из России тысячи!
"И если там ударишь девочку (даже не женщину, а девочку), тебе край, дружище. Без вариантов."
там же равноправие, фемки за это топят, какой край?
Великолепно.
Минусище.
Я в 80-е годы прошлого века обучался в средней школе небольшого провинциального города. Разборки, наезды, травля, драки один на один- обычное дело. Частенько приходилось драться за школой после уроков один на один..
Но межгендерного рукоприкладства не было...Западло считалось.
И один день дошла очередь до меня. Подошла и начала обзываться и толкать меня руками в грудь. Типа поверила, что бессмертной стала. У меня забрало упало и я со всего плеча отвесил ей подзатыльник. Она кубарем укатилась. Раза два на полу перевернулась. Попыталась встать, и тупо свалилась. Походу некисло дезориентацию словила.
Понятно, что на сл. день её маман прилетела, меня таскали и всё такое. Но по итогу, эта дрянь меня десятой дорогой обходила. Несмотря на то что она девочка и у неё папа большой милицейский начальник. Отак от. Вместо тысячи слов.
Ходил одно время на ММА - так там в проф группе была одна блодинка с виду обыкновенная, но троим из четырех мужиков не советовал бы с ней один на один выйти.
- то есть ты готов опуститься до его/её уровня и оскорбить чужую мать? Ты не терпила -ты такая же мразота.
а на видео - просто избиение. там нет никаких оскорблений вообще.
Я свою жену люблю и никогда не рукоприкладствовал. Но она как-то призналась, что изредка подавляет в себе желание сказать какую-нибудь дерзость или пакость помня о том, что я почти в 2 раза тяжелее её и выше на голову.
Букв на рубль - смысла на грошь!