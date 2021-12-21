Школьник не стерпел обиды и избил свою одноклассницу

Феминизм марширует по планете. Кряхтя и покачиваясь, но пока еще окончательно не загнулся. Его плоды мы наблюдаем повсюду, скоро дойдет до того, что если пропустишь женщину перед собой, тебя обвинят в сексизме, домогательствах и скотоложестве «Токсичной мускулинности».

Примерно так и происходит сейчас в Европах и Америках - полюбили они это дело. И если там ударишь девочку (даже не женщину, а девочку), тебе край, дружище. Без вариантов.

Но так происходит не везде. Например, у нас под боком есть «Незалежная», где много буйных людей, и они эти правила не соблюдают.

Вот видос из украинской школы: парень дает два «пня» своей однокласснице, и финалит пощечиной. Нда…