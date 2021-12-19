10 км от вершины: гора-вулкан Эгмонт

Маори говорят, что гора Эгмонт — они называют ее Таранаки — возникла на мысе Эгмонт в результате любовной размолвки. Когда-то Таранаки жил в центре острова Северный, но он постоянно сражался с другим воином-горой, Тонгариро, за обладание девой-горой Пихангой. Таранаки был побежден. Он отступил на юго-запад, по пути прорубая ущелье — долину реки Уонгануи.

Зубчатые утесы на верхних склонах горы рассказывают другую историю: их сотворила лава, ведь гора Эгмонт — это вулкан. Лава вырвалась на поверхность около 70 000 лет назад, когда Поуакаи и Каитаке, вулканы к северо-западу от горы Эгмонт, уже потухли. С тех пор вулкан Эгмонт периодически извергался, выбрасывая лахар — грязевые потоки с обломками породы. Самое страшное извержение произошло в 1500 г., последнее мощное — в 1665 г., а менее сильное — в 1775 г.