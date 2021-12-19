10 км от вершины: гора-вулкан Эгмонт

На выступающем мысе над Тасмановым морем, подобно одинокому великану, стоит гора-вулкан — Эгмонт или Таранаки (Mount Taranaki). Возвышаясь, подобно острову, из моря пастбищных лугов, гора Эгмонт часто кажется миражем — то исчезает, то появляется: облака и туман порой совершенно скрывают ее.
Но в ясную погоду величественный пик врезается в небосвод, и почти весь массив виден издалека. От заснеженной вершины (2494 м) и до дождевых лесов нижних склонов гора потрясает ослепительными пейзажами.
Маори говорят, что гора Эгмонт — они называют ее Таранаки — возникла на мысе Эгмонт в результате любовной размолвки. Когда-то Таранаки жил в центре острова Северный, но он постоянно сражался с другим воином-горой, Тонгариро, за обладание девой-горой Пихангой. Таранаки был побежден. Он отступил на юго-запад, по пути прорубая ущелье — долину реки Уонгануи.
Зубчатые утесы на верхних склонах горы рассказывают другую историю: их сотворила лава, ведь гора Эгмонт — это вулкан. Лава вырвалась на поверхность около 70 000 лет назад, когда Поуакаи и Каитаке, вулканы к северо-западу от горы Эгмонт, уже потухли. С тех пор вулкан Эгмонт периодически извергался, выбрасывая лахар — грязевые потоки с обломками породы. Самое страшное извержение произошло в 1500 г., последнее мощное — в 1665 г., а менее сильное — в 1775 г.
Однако бурная вулканическая деятельность может не только разрушать, но и созидать. Фермеры должны быть благодарны ей за вулканический пепел, обеспечивающий плодородие почвы, на которой вызревает богатый урожай. Некоторые здешние растения не встречаются больше нигде: на горе, изолированной, подобно острову, растут два местных вида маргариток, уникальный папоротник и обитают два редких вида бабочек.
Войдя в лабиринт буйной растительности на нижних склонах, вы теряетесь в тропическом лесу, где тянутся к свету деревья риму (дакридиум) выше человека в 30 раз. На ветках риму, обвивая их, подобно лианам, растут другие деревья, например рата (метросидерос), также борющиеся за доступ к свету. Рата питаются не за счет риму, а самостоятельно, опуская свои воздушные корни вниз, в почву. Со временем рата, вероятно, победят риму в борьбе за свет. Однако деревья этих двух видов постепенно исчезают под натиском третьего вида — камахо (вейсмании).
Выше можно видеть хвойные деревья — кайкавака (липоседрус); возраст некоторых из них превышает 400 лет. На уровне примерно 1070 м горы покрыты кустарником ростом с человека. Скалы и осыпи расцвечивает пояс альпийских цветов, а края кратера покрывают лишь мхи и лишайники.
На протяжении веков никто, кроме маори, не ступал на склоны горы. В 1642 г. голландский мореплаватель Тасман проплывал мимо мыса Эгмонт, вероятно, пасмурным днем, поскольку он не упоминает об этой горе. Только 10 января 1770 г. гора Эгмонт предстала перед глазами европейца; им был капитан Джеймс Кук, давший горе имя бывшего Первого лорда адмиралтейства.
В 1839 г. маорийские проводники сопровождали первую европейскую экспедицию на вершину горы; в ней участвовали натуралист профессор Э. Диффенбах и китобой Дж. Геберлей. Они шли по следам Тахуранги, маорийского вождя, восшедшего на вершину за несколько веков до них. По преданию, тонкое прозрачное облако, часто кружащееся над вершиной, — это дым от его костра. Маори верят, что среди величественных гор обитают духи и мифические рептилии, так что проводники не рискнули ступить выше границы снегов, и европейцы карабкались на вершину вдвоем.
Сегодня гора Эгмонт — самая популярная вершина среди скалолазов. Ежегодно на нее взбираются не менее 240 000 человек. Вся территория в радиусе 10 км от вершины в 1881 г. стала заповедной.
Гора Эгмонт — последний бастион лесов, покрывавших весь этот район; она остается неукрощенной, как и ее зеленый покров. Внезапные перемены настроения горы могут застать посетителей врасплох: вдруг налетит ветер или неожиданно опустится туман. И сам вулкан дремлет, он в любой момент может пробудиться.
В лесах, покрывающих склоны горы Эгмонт, растут роскошные папоротники и лианы, а со многих деревьев свисают длинные гирлянды бледно-зеленого мха.
Иногда сквозь ветви деревьев виднеются нежно-розовые лепестки изящной благоухающей орхидеи. Орхидеи можно увидеть на нижней поверхности ветвей; это эпифиты, использующие ветви деревьев для поддержки. Но они живут не за счет деревьев, а питаются разлагающимися веществами и влагой, скапливающейся на ветвях.
Внешне вулкан похож на японский вулкан Фудзи, поэтому в фильме «Последний самурай» в качестве фона был снят именно Таранаки.
Эта гора на протяжении многих веков считалась священной у местного населения (маори) и, конечно, у местных жителей существует немало легенд об этом вулкане. Вот, например, одна из них:
Раньше Таранаки жил вместе с другими вулканами в центре Северного острова —Тонгариро (Tongariro), Руапеху (Ruapehu) и Нгарухое (Ngauruhoe). Но вот угораздило же его влюбиться в жену Тонгариро, прекрасный холм Пиханга(Pihanga). Сильной ревностью проникся Тонгариро. И началась между вулканами страшная битва. Таранаки был гораздо меньше, чем Тонгариро, и был побежден. Весь в слезах бежал он на запад, на то место, где сейчас и находится. А его текущие ручьями слезы превратились в реку Фангануи (Wanganui). Слезы от неразделенной любви создают свыше пятидесяти ручьев и горных речек на его склонах.
Таранаки входит в число самых красивых вулканов мира. Весной, когда с его вершины сходят снега, склоны горы начинают покрываться буйной растительностью. И по склонам сбегают ручейки, образуя прекрасные озера, с чистейшей водой.
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