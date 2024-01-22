Зачем китайские мужчины отращивают длинные ногти

Ладно, девушки, их понять можно – мода и все такое. Но мужчины, зачем этом им? Мало того, что неудобно, так еще и выглядит откровенно жутко. А все потому что – статус. Ради статуса в Китае на многое готовы пойти.
Во-первых, это традиция
Да, знать во времена древнего Китая началась еще 3 тысячи лет назад. Тогда только аристократия могла позволить себе не просто не работать, а даже ничего не делать руками.
То есть длинные ногти признак того, что тебя и одевают, и еду подают. Не знаю, сам ли подтираешься, но с ногтями в 25 сантиметров это вряд ли возможно.
Скорость роста ногтей около 4 сантиметров в год. И как следствие, чем больше твои ногти, тем дольше ты жил в неге и обеспеченности. Потому наложницы при дворе императора, например, старались отрастить ногти поскорее - показать, как долго они в высоком статусе.
Такие ногти ломаются и гнутся, потому ремесленники быстро смекнули и стали делать для богачей и знати специальные футляры для ногтей, инкрустированные камнями и украшенные узорами. Поистине произведения ювелирного искусства.
Назывались такие футляры хучжи, стоили они больше, чем обычный ремесленник мог заработать за всю жизнь.
Во-вторых, а как еще выпендриваться?
И сегодня длинные ногти – лучший способ продемонстрировать таким же китайцам, как ты, что ты богат и изнежен.
Помните, что китайцы еще и пузика своего не стесняются, мужчины вечно задирают футболки. Дескать, и работа у меня в офисе, и получаю так, что ем от пуза.
А девушки прячутся изо всех сил от солнца, чтобы кожа была как можно более белая, чтобы выглядеть аристократичнее. Ведь в древнем Китае, снова, знать не работала в полях и не загорала.
Очень многое в понятиях красоты в Китае завязано именно на статусности. Не скажу, что в других странах такого нет, но у нас все же довольно четко разделяют красоту и признаки статуса.
И вот китайские владельцы фирм, даже фабрик, начинают отращивать себе длинные ногти. Но быть беспомощным в нашем мире скорее позор, да и телефоном пользоваться неудобно.
Потому традиция видоизменилась, теперь можно оставить длинным только ноготь на мизинце. И не мешает, и показывает статус, не хухры мухры.
Вся аристократия так делала раньше!
Да, и в Европе. И наш Пушкин тоже этим баловался, потому что был франтом. Вопрос другой – что у нас эта традиция ушла в прошлое.
Сейчас длинные ногти обычно накладные, а не выращенные самостоятельно, и носят их совсем уж фрики, а не рабочие мужики.
А в Китае гораздо сильнее связь с традициями прошлого, потому быть их частью и отращивать себе ноготь – совсем не так странно, как было бы у нас. И все сразу поймут, какой вы успешный!
Чаще всего этим грешат владельцы собственных магазинов или небольших производств, которые вырастили сами. Ну, им есть, чем гордиться, вот и стараются показать.
Иностранцам, конечно, замечать порой длинный ноготь у мужчин довольно странно. Но ориентированные на внешнее сотрудничество владельцы фабрик и прочих компаний, конечно, отказываются от ногтя, чтобы не смущать партнеров.
Источник:
- Дай корове затоптать тебя, сегодня же праздник!
- Почему у африканских детей часто бывают такие большие животы?
- Женщин в Индии заставляют отдавать органы мужчинам
- Жуй, пока горит! Индийская тлеющая закуска
- 7 разновидностей брака в мире, о которых многие и не подозревали