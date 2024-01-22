Зачем китайские мужчины отращивают длинные ногти

Во-первых, это традиция

Да, знать во времена древнего Китая началась еще 3 тысячи лет назад. Тогда только аристократия могла позволить себе не просто не работать, а даже ничего не делать руками.

То есть длинные ногти признак того, что тебя и одевают, и еду подают. Не знаю, сам ли подтираешься, но с ногтями в 25 сантиметров это вряд ли возможно.