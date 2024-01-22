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Зачем китайские мужчины отращивают длинные ногти

Зачем китайские мужчины отращивают длинные ногти

Автор:
22 января 2024 12:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Традиция   в мире   интересно   китайские мужчины   люди   ногти   фото   
1187
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Ладно, девушки, их понять можно – мода и все такое. Но мужчины, зачем этом им? Мало того, что неудобно, так еще и выглядит откровенно жутко. А все потому что – статус. Ради статуса в Китае на многое готовы пойти.

Во-первых, это традиция

Да, знать во времена древнего Китая началась еще 3 тысячи лет назад. Тогда только аристократия могла позволить себе не просто не работать, а даже ничего не делать руками.

То есть длинные ногти признак того, что тебя и одевают, и еду подают. Не знаю, сам ли подтираешься, но с ногтями в 25 сантиметров это вряд ли возможно.

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Скорость роста ногтей около 4 сантиметров в год. И как следствие, чем больше твои ногти, тем дольше ты жил в неге и обеспеченности. Потому наложницы при дворе императора, например, старались отрастить ногти поскорее - показать, как долго они в высоком статусе.

Такие ногти ломаются и гнутся, потому ремесленники быстро смекнули и стали делать для богачей и знати специальные футляры для ногтей, инкрустированные камнями и украшенные узорами. Поистине произведения ювелирного искусства.

Назывались такие футляры хучжи, стоили они больше, чем обычный ремесленник мог заработать за всю жизнь.

Во-вторых, а как еще выпендриваться?

И сегодня длинные ногти – лучший способ продемонстрировать таким же китайцам, как ты, что ты богат и изнежен.

Помните, что китайцы еще и пузика своего не стесняются, мужчины вечно задирают футболки. Дескать, и работа у меня в офисе, и получаю так, что ем от пуза.

А девушки прячутся изо всех сил от солнца, чтобы кожа была как можно более белая, чтобы выглядеть аристократичнее. Ведь в древнем Китае, снова, знать не работала в полях и не загорала.

Очень многое в понятиях красоты в Китае завязано именно на статусности. Не скажу, что в других странах такого нет, но у нас все же довольно четко разделяют красоту и признаки статуса.

И вот китайские владельцы фирм, даже фабрик, начинают отращивать себе длинные ногти. Но быть беспомощным в нашем мире скорее позор, да и телефоном пользоваться неудобно.

Потому традиция видоизменилась, теперь можно оставить длинным только ноготь на мизинце. И не мешает, и показывает статус, не хухры мухры.

Вся аристократия так делала раньше!

Да, и в Европе. И наш Пушкин тоже этим баловался, потому что был франтом. Вопрос другой – что у нас эта традиция ушла в прошлое.

Сейчас длинные ногти обычно накладные, а не выращенные самостоятельно, и носят их совсем уж фрики, а не рабочие мужики.

А в Китае гораздо сильнее связь с традициями прошлого, потому быть их частью и отращивать себе ноготь – совсем не так странно, как было бы у нас. И все сразу поймут, какой вы успешный!

Чаще всего этим грешат владельцы собственных магазинов или небольших производств, которые вырастили сами. Ну, им есть, чем гордиться, вот и стараются показать.

Иностранцам, конечно, замечать порой длинный ноготь у мужчин довольно странно. Но ориентированные на внешнее сотрудничество владельцы фабрик и прочих компаний, конечно, отказываются от ногтя, чтобы не смущать партнеров.

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Метки: Традиция   в мире   интересно   китайские мужчины   люди   ногти   фото   
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4  комментария
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35k
Fat Lynx 56 минут назад
А как они жопу подтирают с такими загребуками?
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golubtcov31@mail.ru Fat Lynx 13 минут назад
М.б. бидэ?
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3k
Максим Макашев 22 минуты назад
В Союзе некоторые мужики на мизинце тоже отращивали ноготь - незаменимое средство, если под рукой не было отвёртки с тонким шлицем
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8k
Колорад Час назад
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