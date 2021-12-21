Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии

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Народный избранник Наталья Метлина заявила, что не понимает пенсионеров, которые просят помощи у государства.
«У меня вопрос: где вы набрали такое количество жаждущих, страждущих помощи государства пожилых людей? — спрашивает своих собеседников по видеоконференции депутат. — Мне странно, имея такой бюджет, имея такое количество богатых, состоятельных людей в городе Москве, говорить о бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах».
По словам Метлиной, с какой стати платить пенсии? Оказывается, люди платили всю жизнь за право жить в Великой державе, а не откладывали пенсионные отчисления. И теперь их содержать должны дети, которых те рожали для себя, потому что государство их об этом не просило. Сложные ситуации стариков депутат считает фикцией. По её словам, к ней приходят люди, которых обманывают мошенники на крупные суммы, в том числе сотни тысяч и миллионы рублей. «Каким-то образом, значит, есть накопления у пенсионеров?» — делает вывод Метлина.
Остаётся гадать, что творится в головах у некоторых людей. А страна должна знать своих "героев" в лицо.
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А фамилию мамкину носит
!?
Это даже не показатель их умственного уровня - это уровень их жополизства, помноженный на ранее упомянутый уровень тупости.
И ведь даже этого они не отдупляют...
Как по мне, так это враг и настолько а) (уевший, что уже никого не стесняется.
>>> Депутат Метлина: государство не просило рожать
Хотел над москвичами позлорадствовать, типа, какие избиратели - такие и депутаты.
Но вспомнил, что избирали депутатов МосгорДумы в основном скрипты и боты.
И что на следующих выборах электронное голосование будет по всей стране.