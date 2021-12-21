Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии

По словам Метлиной, с какой стати платить пенсии? Оказывается, люди платили всю жизнь за право жить в Великой державе, а не откладывали пенсионные отчисления. И теперь их содержать должны дети, которых те рожали для себя, потому что государство их об этом не просило. Сложные ситуации стариков депутат считает фикцией. По её словам, к ней приходят люди, которых обманывают мошенники на крупные суммы, в том числе сотни тысяч и миллионы рублей. «Каким-то образом, значит, есть накопления у пенсионеров?» — делает вывод Метлина.