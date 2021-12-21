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Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии

Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 00:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Наталья метлина   депутат   мосгордума   пенсионеры   речь депутата   
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Народный избранник Наталья Метлина заявила, что не понимает пенсионеров, которые просят помощи у государства.
«У меня вопрос: где вы набрали такое количество жаждущих, страждущих помощи государства пожилых людей? — спрашивает своих собеседников по видеоконференции депутат. — Мне странно, имея такой бюджет, имея такое количество богатых, состоятельных людей в городе Москве, говорить о бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах».
По словам Метлиной, с какой стати платить пенсии? Оказывается, люди платили всю жизнь за право жить в Великой державе, а не откладывали пенсионные отчисления. И теперь их содержать должны дети, которых те рожали для себя, потому что государство их об этом не просило. Сложные ситуации стариков депутат считает фикцией. По её словам, к ней приходят люди, которых обманывают мошенники на крупные суммы, в том числе сотни тысяч и миллионы рублей. «Каким-то образом, значит, есть накопления у пенсионеров?» — делает вывод Метлина.
Остаётся гадать, что творится в головах у некоторых людей. А страна должна знать своих "героев" в лицо. 

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Метки: Москва   Наталья метлина   депутат   мосгордума   пенсионеры   речь депутата   
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7k
Чё 53 минуты назад
Вот же тварь!
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2k
Natural Selection 5 минут назад
Взять за мотню и об стол пздануть разок от души
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1k
флоМастер 11 минут назад
коллеги комментаторы - не паниковать, не ругаться и не разрывать пу.к.аш.ки.. Всем спокойно, она просто и.п.ан.ута.я.
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Сергей Ковалев 19 минут назад
Смелости не хватило сказать открытым текстом "Кормить отработанный материал не будем" А ведь кто то за нее голосовал.
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17k
Vital Idol 20 минут назад
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417
Карл Такойто 22 минуты назад
Просто задайте себе вопрос,что бы было в любой другой цивилизованной стране с депутатом после такой тирады)) В РФ же ничего не будет,а что такого?
Возмущена женщина,что среди пенсионеров в такой богатой Москве где рекордное количество долларовых миллиардеров по миру кто то смеет там с протянутой рукой говорить о том что чего то не хватает. Она реально искренне не понимает
Вообще конечно жаль вас россияне,вы в этом сюрреализме живёте и даже пытаетесь его себе как то объяснить
Это вас с ума не сводит?)
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13k
Вася 23 минуты назад
фамилии папашки своего Гиленсона стесняется-то поди, под истиннорусскую косит, айяйяй дешёвка продажная
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963
Rabie Liz Полчаса назад
А мы что? Государству налоги не платим? Зачем тогда отчисления в ПФР? Шавка молчала бы лучше.
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396
Bendix Rabie Liz 11 минут назад
Во-от! Это и есть основным вопросом. А пенсионные отчисления кому? Работодатель, ведь, тоже платит их в бюджет. Эта баба - сука. Ибо нихера не знает и не понимает, только подлизывать умеет.
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9k
Alex Djeff Полчаса назад
Интересно, как такие тупые коровы оказываются во власти? Это кому-то выгодно?
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396
Bendix Alex Djeff 16 минут назад
Очень!
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374
alex 37 минут назад
Отец     профессор Борис Гиленсон
А фамилию мамкину носит
!?
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51k
doker 38 минут назад
Логично - нет нищенской пенсии, значит нет нищих.
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14k
Алексей 38 минут назад
И даже после "демонстративных" наказаний за тупые мозги и выражения, люди при власти все равно допускают такие высказывания?
Это даже не показатель их умственного уровня - это уровень их жополизства, помноженный на ранее упомянутый уровень тупости.
И ведь даже этого они не отдупляют...
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21k
Ватаку Накомоде 43 минуты назад
Москвичи недоумевают, с какой стати вообще платить зарплату депутатам
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3k
Директор свежего воздуха 43 минуты назад
Кем избиралась эта шмындра?!
Как по мне, так это враг и настолько а) (уевший, что уже никого не стесняется.
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11k
Александр 49 минут назад
Усыпить, государство не просило чтобы её рожали.
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97
__ 50 минут назад
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4k
Fishki_surfer 55 минут назад
Она уже в отябре отметилась.

>>> Депутат Метлина: государство не просило рожать

Хотел над москвичами позлорадствовать, типа, какие избиратели - такие и депутаты.
Но вспомнил, что избирали депутатов МосгорДумы в основном скрипты и боты.
И что на следующих выборах электронное голосование будет по всей стране.
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