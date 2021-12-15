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Кукольный стандарт: Депутат Бутина предложила разработать единые требования к игрушкам

Кукольный стандарт: Депутат Бутина предложила разработать единые требования к игрушкам (3 фото)

Автор:
15 декабря 2021 13:08
Сообщество : Жизнь
Метки: Бутина   депутат   игрушки   куклы   стандарт   
669
3

Кукла Маша - Кукла Барби...Депутат от "Единой России" Мария Бутина задумалась о детях и предложила разработать единый стандарт игрушек для дошкольников. А то мало ли что...

В своем телеграм-канале депутат выложила фотографию куклы Кировской фабрики "Весна" и американской Barbie: «А теперь серьезно. <...> В то время как Минпросвещения внимательно следит за школьными учебниками (за что им честь и хвала, искренне), стандартов развивающих игрушек для детских садов нет. И зря. Как бы через пару-тройку лет не обнаружилось, что наши детки растут на совсем ненаших куклах и берут с них пример. Может, пора задуматься?» — задалась вопросом Бутина.

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Незадолго до этого Бутина сравнила образ одной и той же героини в двух разных фильмах — «Красавица и чудовище» 2017-го и 2021 годов. «Знакомьтесь, новая политкорректная Белль для фильма «Красавица и чудовище» 2021 года. Рядом — старая, неполиткорректная Белль из фильма 2017 года. М-да... Теперь будет сложно понять, где, собственно, красавица, а где — чудовище», — написала она.

«Я уже давно прорабатываю этот вопрос", - рассказала Бутина в интервью Znak.ru. "Когда я ездила по детским садам Кировской области, то родители говорили, что их тоже беспокоит [какими игрушками играют их дети]. Пока нет конкретной инициативы, но я не исключаю ее появления. Я изучаю эту тему, буду работать с Минпросвещения, потому что это общегосударственный вопрос, и противников здесь быть не может. Я как женщина и педагог по образованию понимаю, что будущее наших детей зависит от их становления в первые годы жизни», — заявила она.

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Метки: Бутина   депутат   игрушки   куклы   стандарт   
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15  комментариев
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5k
Максим 3 часа назад
Как хорошо, что в моем детстве игрушки были просто игрушками, а не заботой некоего не очень понятного депутата.
У меня была шикарная немецкая железная дорога! Которая в какой-то момент пропала, много позже узнал, что были трудности с деньгами, а игрушку смогли продать за приличные деньги.
Но в целом меня устраивал и складной ножик
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−1
FfF 2 часа назад
Ну так-то, если Disney смог подобрать чудовище страшнее Белль(или хотя бы такое, которое не казалось бы хрупким аленьким цветочком рядом), то им респект нужно выражать - в каких условиях костюмеры работают?! Есть тут ценители, которые перезапуск смотрели?
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20k
Юрий 2 часа назад
"детки растут на совсем ненаших куклах и берут с них пример" -
может детки берут всё таки пример с родителей, а на куклах обыгрывают сцены из жизни...

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−14
Андрей Бакеев 2 часа назад
Детей бы в покое оставили, единорастовские мрази
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1k
Viguzig 2 часа назад
То чувство, когда коллекционируешь кукол и не хочешь, чтобы о тебе думали странные люди.
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
а вот не выпустили бы американцы ее из тюрьмы
и не было бы депутата Бутиной
и не было бы таких инициатив .
Так бы и мучались с игрушками .((((
она открыла нам глаза. )))
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3k
Евгений 2 часа назад
ну наконец то, все проблемы в стране решены: и с пенсионерами, и с нищенскими зарплатами, и с медициной, и с корупцией, и т.д. осталось с игрушками решить и всё, тогда заживём уж совсем без проблем!
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12k
Великий Кормчий 3 часа назад
Пусть в интим салон сходит и там тоже стандарты на игрушки введёт.
Хоть делом займётся.
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1k
Иван Иванов 3 часа назад
Бутина собственной персоной, как она бл..ть это собирается контролировать? Имитация бурной деятельности.
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3k
GelmuT_nec 3 часа назад
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