Кукольный стандарт: Депутат Бутина предложила разработать единые требования к игрушкам

Кукла Маша - Кукла Барби...Депутат от "Единой России" Мария Бутина задумалась о детях и предложила разработать единый стандарт игрушек для дошкольников. А то мало ли что...
В своем телеграм-канале депутат выложила фотографию куклы Кировской фабрики "Весна" и американской Barbie: «А теперь серьезно. <...> В то время как Минпросвещения внимательно следит за школьными учебниками (за что им честь и хвала, искренне), стандартов развивающих игрушек для детских садов нет. И зря. Как бы через пару-тройку лет не обнаружилось, что наши детки растут на совсем ненаших куклах и берут с них пример. Может, пора задуматься?» — задалась вопросом Бутина.
Незадолго до этого Бутина сравнила образ одной и той же героини в двух разных фильмах — «Красавица и чудовище» 2017-го и 2021 годов. «Знакомьтесь, новая политкорректная Белль для фильма «Красавица и чудовище» 2021 года. Рядом — старая, неполиткорректная Белль из фильма 2017 года. М-да... Теперь будет сложно понять, где, собственно, красавица, а где — чудовище», — написала она.
«Я уже давно прорабатываю этот вопрос", - рассказала Бутина в интервью Znak.ru. "Когда я ездила по детским садам Кировской области, то родители говорили, что их тоже беспокоит [какими игрушками играют их дети]. Пока нет конкретной инициативы, но я не исключаю ее появления. Я изучаю эту тему, буду работать с Минпросвещения, потому что это общегосударственный вопрос, и противников здесь быть не может. Я как женщина и педагог по образованию понимаю, что будущее наших детей зависит от их становления в первые годы жизни», — заявила она.
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У меня была шикарная немецкая железная дорога! Которая в какой-то момент пропала, много позже узнал, что были трудности с деньгами, а игрушку смогли продать за приличные деньги.
Но в целом меня устраивал и складной ножик
может детки берут всё таки пример с родителей, а на куклах обыгрывают сцены из жизни...
и не было бы депутата Бутиной
и не было бы таких инициатив .
Так бы и мучались с игрушками .((((
она открыла нам глаза. )))
Хоть делом займётся.