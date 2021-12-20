Не работает штрафной, поможет штраф — депутат ГД предложил воспитывать футболистов рублем

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В Госдуме вызрела идея наказывать материально нерадивых игроков клубных команд и национальной сборной России.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев, видимо, под впечатлением не лучших итогов отборочного тура ЧМ-22, внес на рассмотрение коллег предложение по улучшению качества игры футболистов. Идея проста: наказывать нерадивых игроков рублем, то бишь, штрафовать за недостаточное рвение, как в играх чемпионата России, так и в матчах за российскую национальную команду.
Об этой новации рассказывает «Чемпионат» и другие СМИ. Народный избранник считает, что штрафы станут дополнительной мотивацией для того, чтобы футболисты играли с полной самоотдачей. Основанием для такого наказания будут «плохая игра», нарушение дисциплины либо жалобы фанатов. Но остается вопрос: кто будет устанавливать параметры качества игры и каковы сами эти критерии?
Об этой новации рассказывает «Чемпионат» и другие СМИ. Народный избранник считает, что штрафы станут дополнительной мотивацией для того, чтобы футболисты играли с полной самоотдачей. Основанием для такого наказания будут «плохая игра», нарушение дисциплины либо жалобы фанатов. Но остается вопрос: кто будет устанавливать параметры качества игры и каковы сами эти критерии?
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Напомним, отборочный тур на ЧМ-22 не стал для нашей сборной под руководством Валерия Карпина бесспорно удачным. Мы на втором месте, а значит, «автоматом» пройти дальше не получится. 24 марта придется сразиться в стыковом противостоянии с поляками. Игра пройдет в «Лужниках». Как будут события развиваться дальше, узнаем уже весной.
Позаботился тот же депутат и о болельщиках. Но тут он предлагает методику не кнута, а пряника. Он обратился к министру спорта Олегу Матыцину с просьбой поддержать добропорядочных болельщиков с Fan ID. «Пряниками», по версии Хамзаева, могут стать бесплатные билеты на матчи национальной команды.
Все это нужно «для стимулирования положительного образа болельщика», — продолжает радетель за чистоту футбольных и фанатских кругов. Если регулярно посещаешь мероприятия, ведешь себя прилично, то и должен получать за это бонусы. Законопроект о Fan ID должен быть рассмотрен не только депутатами, но и одобрен Советом Федерации, и утвержден президентом России.
Все это нужно «для стимулирования положительного образа болельщика», — продолжает радетель за чистоту футбольных и фанатских кругов. Если регулярно посещаешь мероприятия, ведешь себя прилично, то и должен получать за это бонусы. Законопроект о Fan ID должен быть рассмотрен не только депутатами, но и одобрен Советом Федерации, и утвержден президентом России.
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А почему? А место хорошее. И оно приглянулось футболистам, там будет для них гостиница, рядом тренировочная база "Зенит" . А 1000 детей могут идти на йух, футбол нам важнее (ну не нам и не важнее, просто понятно у кого денег больше), миллионерам от базы ездить далеко, бедняжкам (устают сильно, тренят много, да)
Будут играть лучшие
Конкуренция
Нужно делать более корректно: вводить коэффициент полезности- забил гол, сделал голевую передачу, прорвался через все поле с мячом к штрафной чужой команды, заработал угловой и др. полезности для игры- получи суммарный бал за игру и на этот балл умножить исходную деньгу за матч- например 10 тыщ. Сделал все что мог для команды- бегал как угорелый, бил по воротам и пр- заработал 10 баллов- умножаем на 10тыщ- итого 100т за матч. А ежели пинал х...й все время, вяло бегал, терял мяч- получи 0 баллов, соответственно умножим на 10тыщ и получим 0 рубликов. В итоге будут рвать жопу, а те кто не могут - поголодают немного и сами уйдут из футбола
выиграли- получили баблосики.
Не выиграли - проиграли деньги!
До матча обе команды кидают денюжку в корзинку+туда же часть сумму с билетов. Победитель получает все. В общем, как в азартных играх.
Все футболисты мира в равных условиях. Везде капитализм.Везде рекламные кампании.
Везде миллионные зарпплаты. Везде перед ногомчистами есть морковка в виде денег.
Однако, немцы играют,бразильцы играют,испанцы играют, а россияне не играют.
Почему? Значит дело не в той стадии когда футболист вышел на поле?
Что-то идет не так в другом месте? Где?
Ну,да сейчас накидают советов,мол СССР.... А что СССР? СССР тоже был не мегасупер.
И почему наши должны уметь играть в футбол? Может это не наше?
Вот амеры в футбол не мастера и ничего, не паряться. Может это не наше?
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Бесполезно все это ! Советский спорт нужно восстанавливать ,когда отбор шел даже из самых отдаленных провинциях..И во главу ставились не деньги ,а престиж СТРАНЫ! ..А сейчас это бизнес ,как на западе ..
Всегда вспоминаю ,как НАШИ канадцев-профессионалов раздолбали в хоккее и т.д. ..Спортсмены проходили жесткий отбор ,ступенька за ступенькой и в случае чего вылетали несмотря на свои прежние заслуги .
И лозунг был "О спорт ,ты мир ! "
Хотя думаю ,если бы дали установку на футбол ,СССР были бы чемпионами .