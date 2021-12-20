Не работает штрафной, поможет штраф — депутат ГД предложил воспитывать футболистов рублем

Позаботился тот же депутат и о болельщиках. Но тут он предлагает методику не кнута, а пряника. Он обратился к министру спорта Олегу Матыцину с просьбой поддержать добропорядочных болельщиков с Fan ID. «Пряниками», по версии Хамзаева, могут стать бесплатные билеты на матчи национальной команды.



Все это нужно «для стимулирования положительного образа болельщика», — продолжает радетель за чистоту футбольных и фанатских кругов. Если регулярно посещаешь мероприятия, ведешь себя прилично, то и должен получать за это бонусы. Законопроект о Fan ID должен быть рассмотрен не только депутатами, но и одобрен Советом Федерации, и утвержден президентом России.