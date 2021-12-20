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Не работает штрафной, поможет штраф — депутат ГД предложил воспитывать футболистов рублем

Не работает штрафной, поможет штраф — депутат ГД предложил воспитывать футболистов рублем (3 фото)

Автор:
20 декабря 2021 17:33
Сообщество : Спорт
Метки: Карпин   ЧМ-22   госдума   депутат   предложение   сборная   футбол   штраф   
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В Госдуме вызрела идея наказывать материально нерадивых игроков клубных команд и национальной сборной России.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев, видимо, под впечатлением не лучших итогов отборочного тура ЧМ-22, внес на рассмотрение коллег предложение по улучшению качества игры футболистов. Идея проста: наказывать нерадивых игроков рублем, то бишь, штрафовать за недостаточное рвение, как в играх чемпионата России, так и в матчах за российскую национальную команду.

Об этой новации рассказывает «Чемпионат» и другие СМИ. Народный избранник считает, что штрафы станут дополнительной мотивацией для того, чтобы футболисты играли с полной самоотдачей. Основанием для такого наказания будут «плохая игра», нарушение дисциплины либо жалобы фанатов. Но остается вопрос: кто будет устанавливать параметры качества игры и каковы сами эти критерии?
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Напомним, отборочный тур на ЧМ-22 не стал для нашей сборной под руководством Валерия Карпина бесспорно удачным. Мы на втором месте, а значит, «автоматом» пройти дальше не получится. 24 марта придется сразиться в стыковом противостоянии с поляками. Игра пройдет в «Лужниках». Как будут события развиваться дальше, узнаем уже весной.
Позаботился тот же депутат и о болельщиках. Но тут он предлагает методику не кнута, а пряника. Он обратился к министру спорта Олегу Матыцину с просьбой поддержать добропорядочных болельщиков с Fan ID. «Пряниками», по версии Хамзаева, могут стать бесплатные билеты на матчи национальной команды.

Все это нужно «для стимулирования положительного образа болельщика», — продолжает радетель за чистоту футбольных и фанатских кругов. Если регулярно посещаешь мероприятия, ведешь себя прилично, то и должен получать за это бонусы. Законопроект о Fan ID должен быть рассмотрен не только депутатами, но и одобрен Советом Федерации, и утвержден президентом России.

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Метки: Карпин   ЧМ-22   госдума   депутат   предложение   сборная   футбол   штраф   
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275
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Да давно пора разогнать это цирк уродцев.
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1k
флоМастер Полчаса назад
Только полный д.и.б.и.л в спорте может вынести такое предложение.... Лучше СДЮШОР возродите или форматируйте с 0 весь детский футбол
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21k
Matrosskin Полчаса назад
Ага, ага. А в это время в СПб разгоняют школу-интернат №357 с углублённым изучением физической культуры ГБОУ «Олимпийские надежды». Ледовую арену закрыли. Теперь выселяют теннис, бадминтон, велоспорт. Конькобежцев и лыжников уже турнули. Естественно пообещав новое место, да вот маленькая неполучка - забыли это место построить.
А почему? А место хорошее. И оно приглянулось футболистам, там будет для них гостиница, рядом тренировочная база "Зенит" . А 1000 детей могут идти на йух, футбол нам важнее (ну не нам и не важнее, просто понятно у кого денег больше), миллионерам от базы ездить далеко, бедняжкам (устают сильно, тренят много, да)
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3
aknyshenko Полчаса назад
Просто отмените лимит на легионеров
Будут играть лучшие
Конкуренция
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1k
Владимир 39 минут назад
Чё мешает обыграть поляков или шведов с чехами, тем более более дома ? Если не способны, то и нечего делать в Катаре.
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14k
Роберт Шекли 43 минуты назад
Помнится, когда предложили ввести тест на наркотики среди депутатов, то все проголосовали против
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450
zenon 47 минут назад
Они и так уже играют как гладиаторы, пока только за мячом бегают. Но когда страна развитого феодализма перейдёт в строй рабовладельцев, то они за мячом будут бегать в латах из бумаги и обстреливать один другого из луков и бросать копья. Потом те, кто останутся будут биться со зверями, по русской привычке с медведями. У футболистов будут вырывать клики, а медведям делать зубы из нержавеющих сталей. Возможно даже разрешат болельщикам бросать в футболистов гранаты типа лимонка. Чего чикаться. Вот киевские футболисты обыграли немцев во время оккупации и забивших голы расстреляли. А тогда немцам помогали полицаи, они и теперь есть, вот этого футболисты бояться. Нужно ещё и такое сделать, кто из депутатов предложит закон понижающий жизненный уровень населения - расстрел. На всякий случай оштрафовать первый раз до пенсии которую получают пенсионеры. Второй раз штраф и ходить ножками, машины забрать полгода. Третий раз сделать из него флюгер до конца жизни, то есть флюгеры вдоль дорог, как при римлянах. Стремится к лучшему можно бесконечно.
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576
Максим Максимов 54 минуты назад
Встречное предложение: а давайте "народным избранникам" их ЗРЯплату собирать СМС-ками, как мы собираем на лекарства и операции за бугром деткам?
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3k
leto2016 59 минут назад
[мат]. Российский футбол уже так задрал. дурдом. ну не играют бразильцы в хоккей (по большому счету не играют), и нашим нефиг в футбол лезть. мне не жалко, пусть делают бизнес, но мне осточертело что я о них слышу из каждого утюга. любую мелкую ху.ню про сборную я не смог проигнорировать! элементарно браузер не откроешь и погоду не посмотришь чтоб не напороться на наших колченогих (тогда когда они "играют").
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1k
Алексей Попов Час назад
А нах такая недвижимость. Вообще профспорт - это стадо бездельников занимающееся только собой. ВЫ КТО? спортсмены? Ну и занимайтесь... Вам еще и бабла? Бесят
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938
Веселый Пук Час назад
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8k
djinn 2 часа назад
не надо штрафовать, зачем? Штраф подразумевает нарушение.
Нужно делать более корректно: вводить коэффициент полезности- забил гол, сделал голевую передачу, прорвался через все поле с мячом к штрафной чужой команды, заработал угловой и др. полезности для игры- получи суммарный бал за игру и на этот балл умножить исходную деньгу за матч- например 10 тыщ. Сделал все что мог для команды- бегал как угорелый, бил по воротам и пр- заработал 10 баллов- умножаем на 10тыщ- итого 100т за матч. А ежели пинал х...й все время, вяло бегал, терял мяч- получи 0 баллов, соответственно умножим на 10тыщ и получим 0 рубликов. В итоге будут рвать жопу, а те кто не могут - поголодают немного и сами уйдут из футбола
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Ну, мы как всегда идем особенным путем.
Все футболисты мира в равных условиях. Везде капитализм.Везде рекламные кампании.
Везде миллионные зарпплаты. Везде перед ногомчистами есть морковка в виде денег.
Однако, немцы играют,бразильцы играют,испанцы играют, а россияне не играют.
Почему? Значит дело не в той стадии когда футболист вышел на поле?
Что-то идет не так в другом месте? Где?
Ну,да сейчас накидают советов,мол СССР.... А что СССР? СССР тоже был не мегасупер.
И почему наши должны уметь играть в футбол? Может это не наше?
Вот амеры в футбол не мастера и ничего, не паряться. Может это не наше?
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585
Mixan 2 часа назад
Не работает штрафной, поможет штраф депутат ГД предложил воспитывать футболистов рублем
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Бесполезно все это ! Советский спорт нужно восстанавливать ,когда отбор шел даже из самых отдаленных провинциях..И во главу ставились не деньги ,а престиж СТРАНЫ! ..А сейчас это бизнес ,как на западе ..
Всегда вспоминаю ,как НАШИ канадцев-профессионалов раздолбали в хоккее и т.д. ..Спортсмены проходили жесткий отбор ,ступенька за ступенькой и в случае чего вылетали несмотря на свои прежние заслуги .
И лозунг был "О спорт ,ты мир ! "
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26k
Григорий 2 часа назад
А если народу не нравится, что придумывает и как работает депутат госдумы, то давайте их отстранять от должности не дожидаясь срока и снятие неприкосновенности. Из служебной квартиры в Москве попросить и прочее. Нормально же?
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