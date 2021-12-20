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Афганцы о России: девушки гуляют по улице раздетые, а мужчины с детских лет пьют водку

Афганцы о России: девушки гуляют по улице раздетые, а мужчины с детских лет пьют водку (4 фото)

Автор:
20 декабря 2021 21:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: автомат   алкоголь   афганистан   воины   женщины   нравы   русские   танк   
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Журналист расспросил нескольких талибов (организация запрещена в РФ), что они знают о жизни в нашей стране. Узнал о россиянах много интересного.
Как нас воспринимают другие народы? По-разному. Корреспондент АиФ две недели был в командировке в Афганистане. Пообщался и с членами боевых организаций «Талибана» (организация запрещена в России). Как оказалось, у них весьма своеобразные представления о России.

Как и у многих, кто живет в более теплом климате, у афганцев сложилось впечатление, что у нас очень холодно. Причем, круглый год — снег, лед, мороз. И кругом леса-леса! Один из собеседников вспомнил, что его родственник видел, как русские на морозе обливаются водой. «Страшно даже смотреть!» — признавался рассказчик. А они еще и мороженое поедают в немеряных количествах, уверены «знатоки русской кухни».
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Очень лестно афганцы отзываются о профессионализме российских солдат. Военное противостояние наших стран в 1979-1989 гг. дало возможность в этом убедиться. А там умеют ценить достойного противника. Большинства участников тех сражений в Афгане уже нет в живых, но потомкам они передали уважительное отношение к шурави («советским»).

Большинство собеседников корреспондента уверены, что Россия очень богата. Ведь понастроили же русские у них массу полезных объектов: дороги, тоннели, заводы, скважины для добычи воды.
В Афганистане многие и сейчас пользуются нашими автоматами Калашникова. Даже дошкольники способны отличить танк Т-34 от других броневых машин. Ценят там и другую военную технику из России.

И не только военную. Журналисту было странно слышать, как один из полевых командиров нахваливал наш «Москвич». У его отца есть такое авто. Ломается редко, бегает по бездорожью шустро. В провинциях и «Лады», и «Волги» наши до сих пор курсируют. А в крупных городах чаще на улицах западная техника.
О нравах россиян — отдельный разговор. Тут фантазия аборигенов бьет через край. Правда, вслух эти образы описывают немногие. Даже говорить о наших «вольностях» многим грешно.

«Водку пьют с детства» — такое мнение звучало из уст самых смелых собеседников. Ислам, как известно, запрещает алкоголь. Нелегально его продают, но «удовольствие» весьма дорогое. Зато в северной стране горячительное не просто пьют «с младых ногтей», но, скорее всего, раздают бесплатно. Звучала и такая версия.

С нотой весомого осуждения рассуждают афганцы о «безнравственности» русских женщин. Они и на улицу могут вообще без одежды выйти. Летом, конечно, в редкие теплые деньки. И — о, ужас! — бродят по городам и весям одни, без сопровождения мужчин. Да что там прогулки! Наши эмансипэ даже без благословения родителей замуж выскакивают. А это уже страшная распущенность, уверены местные воины.

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Метки: автомат   алкоголь   афганистан   воины   женщины   нравы   русские   танк   
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26k
Батончик с маком 3 часа назад
А вот что я думаю про талибов - они даже спят в поясах шахида, утром вместо кофе они режут головы, на обед у них каша из опия и бутерброды с гашишем, вечером намаз и епля с ишаком.
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167
Шурман 45 минут назад
Есть у меня корефан зовут Омар а в Бельгии себя переименовал в Филипа , Русский знает лучше чем Русские , учился в Питере потом в Кабуле что то преподавал , докторскую так же получил в России , он говорит так Шурави это самые лучшие люди и тебе этого не понять , спрашиваю почему я же Русский он мне говорит да но ты не тот Русский , ты из Казахстана ! , к слову имеет отличный бизнес , колеса х7 белого цвета , от меня сильно не ушел но и я стараюсь в семью его не запускать , бухает так же как все , курит все что можно .
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3k
Frank Borman 46 минут назад
А не пофиг ли, что эти дикари думают о России? Они еще из каменного века не вылезли.
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Очень повеселило про "Москвич", который "редко" ломается.
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3k
RALEXXX 2 часа назад
"Как и у многих, кто живет в более теплом климате, у афганцев сложилось впечатление, что у нас очень холодно."
Если вы думаете, что в Афганистане очень тепло, таки нет. Особенно в горах.
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3k
ПОХ 2 часа назад
пропаганда страшная сила . особенно для тех кто не может ( по каким причинам неважно) сложить 2+2 .
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167
Шурман 2 часа назад
Живя в европе я вижу как эти черти и бухают и курят и по бабам бегают и своих в хрен не ставят . Чеченцы делают тоже самое , Алах по ночам не видит
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27k
Aqueronte 2 часа назад
Вот уж чье мнение, а мнение бородатых дикарей нас точно не волнует. Они ещё в шоке от того что мужчиной стать без секса с ослицей.
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21k
pssst 2 часа назад
Нужно понимать, что талибы - это не просто дядьки с автоматами, а ученики религиозных школ. Как казаки (без значков только), если искать аналогию в России.
Так что взгляды вполне объяснимы.
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35k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Не ё.б.а.н.ы.м чернозадым макакам подтирающим жопу камнем рассуждать о русских и о жизни в России.
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2k
Роман Бумеров 3 часа назад
Талибы воины? С каких пор? Обезьяна с гранатой стала воином. Журналистам копаться в говне - жить в своей естественной среде.
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2k
Фрэнд 3 часа назад
Данасрать на то, что думают эти дикари.
Только жаль наших парней, кто там погиб. Земля им пухом .....
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867
Старичок 3 часа назад
и что теперь делать?
а с другой стороны
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