Афганцы о России: девушки гуляют по улице раздетые, а мужчины с детских лет пьют водку

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Журналист расспросил нескольких талибов (организация запрещена в РФ), что они знают о жизни в нашей стране. Узнал о россиянах много интересного.
Как нас воспринимают другие народы? По-разному. Корреспондент АиФ две недели был в командировке в Афганистане. Пообщался и с членами боевых организаций «Талибана» (организация запрещена в России). Как оказалось, у них весьма своеобразные представления о России.
Как и у многих, кто живет в более теплом климате, у афганцев сложилось впечатление, что у нас очень холодно. Причем, круглый год — снег, лед, мороз. И кругом леса-леса! Один из собеседников вспомнил, что его родственник видел, как русские на морозе обливаются водой. «Страшно даже смотреть!» — признавался рассказчик. А они еще и мороженое поедают в немеряных количествах, уверены «знатоки русской кухни».
Как и у многих, кто живет в более теплом климате, у афганцев сложилось впечатление, что у нас очень холодно. Причем, круглый год — снег, лед, мороз. И кругом леса-леса! Один из собеседников вспомнил, что его родственник видел, как русские на морозе обливаются водой. «Страшно даже смотреть!» — признавался рассказчик. А они еще и мороженое поедают в немеряных количествах, уверены «знатоки русской кухни».
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Очень лестно афганцы отзываются о профессионализме российских солдат. Военное противостояние наших стран в 1979-1989 гг. дало возможность в этом убедиться. А там умеют ценить достойного противника. Большинства участников тех сражений в Афгане уже нет в живых, но потомкам они передали уважительное отношение к шурави («советским»).
Большинство собеседников корреспондента уверены, что Россия очень богата. Ведь понастроили же русские у них массу полезных объектов: дороги, тоннели, заводы, скважины для добычи воды.
Большинство собеседников корреспондента уверены, что Россия очень богата. Ведь понастроили же русские у них массу полезных объектов: дороги, тоннели, заводы, скважины для добычи воды.
В Афганистане многие и сейчас пользуются нашими автоматами Калашникова. Даже дошкольники способны отличить танк Т-34 от других броневых машин. Ценят там и другую военную технику из России.
И не только военную. Журналисту было странно слышать, как один из полевых командиров нахваливал наш «Москвич». У его отца есть такое авто. Ломается редко, бегает по бездорожью шустро. В провинциях и «Лады», и «Волги» наши до сих пор курсируют. А в крупных городах чаще на улицах западная техника.
И не только военную. Журналисту было странно слышать, как один из полевых командиров нахваливал наш «Москвич». У его отца есть такое авто. Ломается редко, бегает по бездорожью шустро. В провинциях и «Лады», и «Волги» наши до сих пор курсируют. А в крупных городах чаще на улицах западная техника.
О нравах россиян — отдельный разговор. Тут фантазия аборигенов бьет через край. Правда, вслух эти образы описывают немногие. Даже говорить о наших «вольностях» многим грешно.
«Водку пьют с детства» — такое мнение звучало из уст самых смелых собеседников. Ислам, как известно, запрещает алкоголь. Нелегально его продают, но «удовольствие» весьма дорогое. Зато в северной стране горячительное не просто пьют «с младых ногтей», но, скорее всего, раздают бесплатно. Звучала и такая версия.
С нотой весомого осуждения рассуждают афганцы о «безнравственности» русских женщин. Они и на улицу могут вообще без одежды выйти. Летом, конечно, в редкие теплые деньки. И — о, ужас! — бродят по городам и весям одни, без сопровождения мужчин. Да что там прогулки! Наши эмансипэ даже без благословения родителей замуж выскакивают. А это уже страшная распущенность, уверены местные воины.
«Водку пьют с детства» — такое мнение звучало из уст самых смелых собеседников. Ислам, как известно, запрещает алкоголь. Нелегально его продают, но «удовольствие» весьма дорогое. Зато в северной стране горячительное не просто пьют «с младых ногтей», но, скорее всего, раздают бесплатно. Звучала и такая версия.
С нотой весомого осуждения рассуждают афганцы о «безнравственности» русских женщин. Они и на улицу могут вообще без одежды выйти. Летом, конечно, в редкие теплые деньки. И — о, ужас! — бродят по городам и весям одни, без сопровождения мужчин. Да что там прогулки! Наши эмансипэ даже без благословения родителей замуж выскакивают. А это уже страшная распущенность, уверены местные воины.
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Если вы думаете, что в Афганистане очень тепло, таки нет. Особенно в горах.
Так что взгляды вполне объяснимы.
Но, конечно, воины это армия США, да..
Талибы - обезьяны с гранатой. Мясники, если проще. Воины - нет.
Только жаль наших парней, кто там погиб. Земля им пухом .....
а с другой стороны