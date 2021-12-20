Афганцы о России: девушки гуляют по улице раздетые, а мужчины с детских лет пьют водку

О нравах россиян — отдельный разговор. Тут фантазия аборигенов бьет через край. Правда, вслух эти образы описывают немногие. Даже говорить о наших «вольностях» многим грешно.



«Водку пьют с детства» — такое мнение звучало из уст самых смелых собеседников. Ислам, как известно, запрещает алкоголь. Нелегально его продают, но «удовольствие» весьма дорогое. Зато в северной стране горячительное не просто пьют «с младых ногтей», но, скорее всего, раздают бесплатно. Звучала и такая версия.



С нотой весомого осуждения рассуждают афганцы о «безнравственности» русских женщин. Они и на улицу могут вообще без одежды выйти. Летом, конечно, в редкие теплые деньки. И — о, ужас! — бродят по городам и весям одни, без сопровождения мужчин. Да что там прогулки! Наши эмансипэ даже без благословения родителей замуж выскакивают. А это уже страшная распущенность, уверены местные воины.