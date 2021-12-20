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Правозащитники показали "работу" типичной "пресс-хаты" в российской колонии

Правозащитники показали "работу" типичной "пресс-хаты" в российской колонии (1 фото + 4 видео)

Автор:
20 декабря 2021 19:24
Сообщество : Криминал
Метки: видео   колония   осужденные   политика   правозащитники   пресс-хата   пытки   
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А тем временем Госдума намерена квалифицировать пытки в тюрьмах как особо тяжкие преступления.

Проект Гулагу.нет на День работника органов безопасности "порадовал" силовиков очередным видео с пытками заключенных. Обнародованный ролик интересен тем, что в нём показана внутренняя "кухня" так называемых "пресс-хат", в которых по требованию сотрудников ФСИН осуждённых истязают их сокамерники, чтобы заставить дать признательные показания.


В первом ролике показана одна из камер красноярской ОТБ-1, которую превратили в "пресс-хату". На кадрах видно, как сначала сотрудник ФСИН о чём-то договаривается с заключенными, а через некоторое время в камеру заводят осуждённого, которого с порога начинают жестоко избивать.

Второй ролик, предположительно, был заснят в июле 2020 года. На кадрах колония в Саратове. По словам основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, из окна выпасть осуждённому помогли либо сотрудничающие с руководством колонии сокамерники, либо сами ФСИНовцы. Мужчина погиб.

По словам правозащитников, они обнародовали лишь 1% из того архива ФСИН, что оказался в их распоряжении.


И к слову, о пытках и соответствующих роликах прекрасно осведомлен Владимир Путин. 10 декабря президент заявил, что для борьбы с нарушением прав заключенных необходимы системные меры. И сегодня стало известно, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание для представителей власти за истязания осуждённых. 10 января 2022 года начнётся его обсуждение. В новом законопроекте даётся определение пыток, а их применение квалифицируется как особо тяжкое преступление. Если законопроект примут без смягчающих поправок, то за выбивание показаний сотрудникам ФСИН будет грозить до 12 лет заключения.

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Метки: видео   колония   осужденные   политика   правозащитники   пресс-хата   пытки   
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29
Имя Пользователя 2 часа назад
Эту тему надо освещать. А не про то, что кроссовки толстые рекламируют в США.
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−28
На хер ЗАПАД! Минуту назад
Опущенные детством ублюдки,вымещают злость. Что тут непонятного? Не хочешь работать?Обижен на жизнь и людей?Хочешь мести?Хочешь мстить всем живым? Иди во фсин
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3k
Алексей 5 минут назад
просто так никого не "пресуют"! + есть персонажи которых необходимо "сломать"...
Или нужно как в Норвегии - приставка, камера-апартаменты и полный комфорт?! Я с этим не согласен
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30k
Антон 18 минут назад
1. Любой человек имеет гражданские права. Осужденный не значит бесправный - он оступился, ему назначено наказание, он его понёс, он возвращается в общество с равными правами (по закону). 2. Тем более, когда речь идёт о подозреваемом, чья вина не доказана судом, и всего лишь идёт следствие. Ну и 3. В наших государствах каждый человек должен быть всегда готов к тому, что может оказаться среди этих милых людей. И не обязательно за совершённое преступление - достаточно наговора, подставы, ссоры не с теми людьми, нахождения в не то время в не том месте. Уверен, в том случае ваша песня будет совсем другой.
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729
anton 23 минуты назад
Что за хрень... видюха настолько правдивая, что снята на бабки пиндосни и шавок, тексты для кого написаны?
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399
Шел мимо 24 минуты назад
Ваще трэш... В какой замечательной стране мы живем
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24k
Владимир Полчаса назад
Охренеть бред. Вы мне сейчас реально втираете, что в местах которые "не существуют", точнее их существование типа скрывается стоят камеры? И что к этим камерам имеют доступ некие "правозащитники", откоторых дерьмом воняет за километр?

СЕРЬЁЗНО?
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399
Шел мимо Владимир 22 минуты назад
К этим камерам имеют доступ многие технические (и не только) специалисты... все по российски, как обычно
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101
Till Lindemann 47 минут назад
Осужденные преступники должны сидеть в тюрьме, но по Закону.
Считаете, что этого недостаточно для искупления их вины. Считаете, что их нужно избивать, расстреливать, насиловать, пытать (нужное подчеркнуть)? Ок. Тогда примите такой уголовный кодекс в котором это прописано. А иначе это похоже, не просто, на ментовской беспредел, а на средневековую дикуху... В которой сотрудники ФСИН в сотрудничесве с одними заключенными производят насилие над другими заключенными ради финансовой выгоды, "раскрываемости" преступлений, других целей.
По идее, такие сотрудники правоохранительных органов сами нарушили Закон и должны сидеть в тюрьме. И на следующем витке насилия уже их жены должны засылать большие суммы денег на зону, чтобы им не водили членом по губам и не сунули швабру в задницу...

И не нужно писать про Гуантамо. Если в руках спецслужб РФ оказался человек, действия которого (или действия его единомышленников) могут нести угрозу жизни и здоровью мирного населения, то такого человека нужно нарезать мелкой соломкой, чтобы добыть нужную информацию, склонить к сотрудничеству... Такое право думаю есть у любых высших секретных служб любой страны....
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1k
Шмёль 57 минут назад
Мутное какое-то видео.
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58
Серж 58 минут назад
Главное ВВ осведомлен и ВВ заявил :)) ну а дальше что ?
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27k
Aqueronte 59 минут назад
С одной стороны их жалко конечно, со шваброй в заднице авторитет среди среди ауешников не поднять, с другой стороны, один выпить хотел, человека убил и ограбил, другой наркотой барыжил, третий девчонку, чью то дочь, сестру изнасиловал. И сразу отпускает как-то, так им и надо. Наказание хуже тюрьмы, и хорошо
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444
Andy Aqueronte 11 минут назад
Подумай о другом моменте. Кого-то прессуют и пытают, чтобы выбить нужные ментам показания и вешают на него то, чего он не делал. А в это время тот, кто на самом деле совершал эти преступления, остается на воле и продолжает совершать новые преступления. От этого кому лучше, кроме ментов, закрывших дело?
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1k
флоМастер Час назад
простых сидельцев... за превышение самообороны, смерть в ДТП с авто и за прочие "ЖИЗНЕННЫЕ" статьи Администрация не прессует и на бутылку не сажает!!!
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2k
Sergei Ogarkov Час назад
На счёт комментариев в стиле "так им и надо". А вот мужиков, которые защищали близких и присели за превышение самообороны, их тоже так надо, да?
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444
Andy флоМастер 10 минут назад
Смотря в каком лагере. За все не говори
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2k
Сергей Сергеев Час назад
Прессуют отрицаловку, воров. Предлагаете их в задницу целовать?
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12k
Bill Час назад
При наличии фантазии можно дать любое объяснение почему двое заключенных начинают избивать третьего. Мы же не слышим слов на первом видео? Давайте, накидаем вариантов:
1) Эти двое заподозрили что третий на них "стучит" начальству тюрьмы
2) Третий проиграл себя в карты.
3) Третий - педофил. А их в тюрьме не очень то любят.
4) Третий заныкал порцию героина
5) Третий громко пердит во сне
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616
Сергей Викторович Час назад
Насчет того что заключенные это заслужили... Проблема в том, что такими методами выбиваются "признания" не только у действительно виновных людей. На кого-то повесили висяки, кто-то мешал отобрать у него какие-то активы и т.д. Конечно, невиновных мало на самом деле, как мне кажется, но каждый человек, незаслуженно подвергнутый лишению свободы, страданиям, унижениям - это большая трагедия для человека, для его семьи...Еще одна стороны медали - используя такие методы, правоохранительные органы, отнюдь не повышают свой профессионализм, они деградируют из-за этого. Ну самое главное - закон работает только когда зако для всех работает. А когда вот так выборочно, то сам закон перестает быть системой и начинает деградировать правоохранительная система.
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5
Никита Казанцев Час назад
Не ну че политических нет , износа не видим А так че пацанские разборки
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593
Mixan Час назад
В США Гуантамо еще хуже кадры были ..И тишина ! Навальный ,насколько знаю ,как "авторитетный вор в законе" поживал в зоне пока ,надеюсь !
Отказывался работать и порядок соблюдать и т.д. Надеюсь его такая судьба ждет ...Чем он лучше других воров ?
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Я вот не пойму чем мусора отличаются от сидящих в камере ? Такие же урки, приятно общаются свои люди, общие темы, общий профит.
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1k
Linusya Час назад
самое плохое в том, что пытки применяются на стадии расследования преступления, т.е. за решеткой могут оказаться и невиновные люди, конечно их очень мало , но они есть. И наказать оперов и всех причастных очень сложно.
Конечно тюрьма не должна быть санаторием, но и ломать человека не должна, у меня одноклассник сел в 19 лет на хулиганку или воровство (за что точно не знаю), отсидел год, вышел исправился, восстановился в универе, женился, дети, в общем у него всё хорошо, думаю если бы его пытали, насиловали в тюрьме, вышел бы с поломанной психикой, обозленный и т.д.
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26k
Григорий Час назад
А зачем их пытать? Они уже осуждены. Они там по статье.
Глянул что за статьи - 228 торговля.
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408
Карл Такойто Григорий Час назад
Мало ли причин,кто то на себя не хочет преступление брать которого он не совершал, чтобы повысить расскрываемость, кто то чем то не понравился и его решили повоспитывать и т.д.
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