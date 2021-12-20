Правозащитники показали "работу" типичной "пресс-хаты" в российской колонии

Проект Гулагу.нет на День работника органов безопасности "порадовал" силовиков очередным видео с пытками заключенных. Обнародованный ролик интересен тем, что в нём показана внутренняя "кухня" так называемых "пресс-хат", в которых по требованию сотрудников ФСИН осуждённых истязают их сокамерники, чтобы заставить дать признательные показания.





В первом ролике показана одна из камер красноярской ОТБ-1, которую превратили в "пресс-хату". На кадрах видно, как сначала сотрудник ФСИН о чём-то договаривается с заключенными, а через некоторое время в камеру заводят осуждённого, которого с порога начинают жестоко избивать.