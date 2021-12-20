Правозащитники показали "работу" типичной "пресс-хаты" в российской колонии

А тем временем Госдума намерена квалифицировать пытки в тюрьмах как особо тяжкие преступления.
Проект Гулагу.нет на День работника органов безопасности "порадовал" силовиков очередным видео с пытками заключенных. Обнародованный ролик интересен тем, что в нём показана внутренняя "кухня" так называемых "пресс-хат", в которых по требованию сотрудников ФСИН осуждённых истязают их сокамерники, чтобы заставить дать признательные показания.
В первом ролике показана одна из камер красноярской ОТБ-1, которую превратили в "пресс-хату". На кадрах видно, как сначала сотрудник ФСИН о чём-то договаривается с заключенными, а через некоторое время в камеру заводят осуждённого, которого с порога начинают жестоко избивать.
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Второй ролик, предположительно, был заснят в июле 2020 года. На кадрах колония в Саратове. По словам основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, из окна выпасть осуждённому помогли либо сотрудничающие с руководством колонии сокамерники, либо сами ФСИНовцы. Мужчина погиб.
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В этом видео два фрагмента из опубликованных выше роликов, заснятых с других камер
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По словам правозащитников, они обнародовали лишь 1% из того архива ФСИН, что оказался в их распоряжении.
И к слову, о пытках и соответствующих роликах прекрасно осведомлен Владимир Путин. 10 декабря президент заявил, что для борьбы с нарушением прав заключенных необходимы системные меры. И сегодня стало известно, что на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание для представителей власти за истязания осуждённых. 10 января 2022 года начнётся его обсуждение. В новом законопроекте даётся определение пыток, а их применение квалифицируется как особо тяжкое преступление. Если законопроект примут без смягчающих поправок, то за выбивание показаний сотрудникам ФСИН будет грозить до 12 лет заключения.
Полное видео с комментариями Осечкина:
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Или нужно как в Норвегии - приставка, камера-апартаменты и полный комфорт?! Я с этим не согласен
СЕРЬЁЗНО?
И ненадо мне втирать, что самые лучшие хомячковые айтишники, умеющие перезагружать роутер, смогли подключится к камерам, которых нет...
Ваше вранье уже авызывает желание самих вас в жопу шваброй отдрюкать.
Считаете, что этого недостаточно для искупления их вины. Считаете, что их нужно избивать, расстреливать, насиловать, пытать (нужное подчеркнуть)? Ок. Тогда примите такой уголовный кодекс в котором это прописано. А иначе это похоже, не просто, на ментовской беспредел, а на средневековую дикуху... В которой сотрудники ФСИН в сотрудничесве с одними заключенными производят насилие над другими заключенными ради финансовой выгоды, "раскрываемости" преступлений, других целей.
По идее, такие сотрудники правоохранительных органов сами нарушили Закон и должны сидеть в тюрьме. И на следующем витке насилия уже их жены должны засылать большие суммы денег на зону, чтобы им не водили членом по губам и не сунули швабру в задницу...
И не нужно писать про Гуантамо. Если в руках спецслужб РФ оказался человек, действия которого (или действия его единомышленников) могут нести угрозу жизни и здоровью мирного населения, то такого человека нужно нарезать мелкой соломкой, чтобы добыть нужную информацию, склонить к сотрудничеству... Такое право думаю есть у любых высших секретных служб любой страны....
А уж хата для рецидивистов и злостных отрицал вообще должна быть красной как пожарная машина
1) Эти двое заподозрили что третий на них "стучит" начальству тюрьмы
2) Третий проиграл себя в карты.
3) Третий - педофил. А их в тюрьме не очень то любят.
4) Третий заныкал порцию героина
5) Третий громко пердит во сне
Отказывался работать и порядок соблюдать и т.д. Надеюсь его такая судьба ждет ...Чем он лучше других воров ?
Конечно тюрьма не должна быть санаторием, но и ломать человека не должна, у меня одноклассник сел в 19 лет на хулиганку или воровство (за что точно не знаю), отсидел год, вышел исправился, восстановился в универе, женился, дети, в общем у него всё хорошо, думаю если бы его пытали, насиловали в тюрьме, вышел бы с поломанной психикой, обозленный и т.д.
Глянул что за статьи - 228 торговля.
И почему этим занимается ФСИН, это не в их полномочиях, это обычные менты и следаки должны делать.
Не понимаю логики.