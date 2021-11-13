"Жуй кокосы! Ешь бананы!" Откуда взялась "Чунга-Чанга"

Слова сочинил легендарный поэт-песенник Юрий Энтин. Правда, сложности возникли с названием чудо-острова, засаженного плантациями кокосов и бананов. Поэта не устраивал ни один вариант, пока он не увидел афишу с указанием имени латвийского балетмейстера Евгения Чанги. Вот оно! Экзотическая фамилия вдохновила Энтина на весёлый топоним Чунга-Чанга.

Песенка о праздной жизни на далёком острове вошла в мультфильм Инессы Ковалевской "Катерок" (1970), в эпизод, в котором почтовый катерок "Чижик" оказался в тропиках и познакомился с местной флорой и фауной, включая голосистого попугая и дельфина с саксофоном: