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"Жуй кокосы! Ешь бананы!" Откуда взялась "Чунга-Чанга"

"Жуй кокосы! Ешь бананы!" Откуда взялась "Чунга-Чанга" (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2021 09:55
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   интересно   песенка   факты   фото   чунга чанга   
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Эту песенку на необъятных просторах постсоветского пространства знает каждый. Она неизменно входила в репертуар всех музыкальных работников в детских садах и школах. Услышав мелодию, вы наверняка будете напевать её целый день!

Автор хита всех времён — мастер цепких мелодий Владимир Шаинский. Он мог сочинить незабываемый мотив буквально на ходу! "Чунга-Чанга" — настоящий маленький шедевр, солнечная музыкальная "витаминка". Не зря каждый ребёнок и взрослый мгновенно её подхватывает!

Слова сочинил легендарный поэт-песенник Юрий Энтин. Правда, сложности возникли с названием чудо-острова, засаженного плантациями кокосов и бананов. Поэта не устраивал ни один вариант, пока он не увидел афишу с указанием имени латвийского балетмейстера Евгения Чанги. Вот оно! Экзотическая фамилия вдохновила Энтина на весёлый топоним Чунга-Чанга.


Песенка о праздной жизни на далёком острове вошла в мультфильм Инессы Ковалевской "Катерок" (1970), в эпизод, в котором почтовый катерок "Чижик" оказался в тропиках и познакомился с местной флорой и фауной, включая голосистого попугая и дельфина с саксофоном:


Задорная песенка, которую для мультика исполнили Анатолий Горохов и Аида Ведищева, в короткий срок стала известна на всю страну. Миллионы детишек получили мелодию для пения и танцев. И лишь Евгений Чанга, которого с тех пор все вокруг стали звать Чунга-Чангой, то ли в шутку, то ли всерьёз обещал придушить Энтина при встрече.

Много поколений малышей выплясывали под "Чунга-Чангу" в нежном возрасте на занятиях по ритмике и утренниках. И даже сочиняли "народные" переделки, которые в полном варианте лучше не публиковать. О трёх гвоздях, например. И о динамите. Помните?

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Метки: видео   интересно   песенка   факты   фото   чунга чанга   
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8  комментариев
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25k
Павел 2 часа назад
"Мои друзья - студенты одного из московских политехов - уроженцы африканской страны Мозамбик. Как и положено неграм, они очень любят музыку; в их домах постоянно работает магнитофон. Однажды, когда я была в гостях у одного из них, по радио передавали песенку из известного советского мультика про Чунга-Чангу. Реакция моих вполне приличных друзей на эту вполне милую детскую песенку была совершенно неадекватной: те, кто хорошо понимал русский язык - гомерически хохотали; те, кто понимал его не очень хорошо - смущались; те, кто русский язык не знали вообще - обалдевали и изумлялись. Разумеется, я попросила объяснений. И вот что оказалось. На их родном диалекте словосочетание *ЧОНГ ЧАНГА* означает, как бы это помягче выразиться, *иметь половую связь с обезьяной*. Вот вам и детская песенка! Жаль, ее автор - Юрий Энтин - не в курсе! А я-то еще подпевала: "Наше счастье постоянно - жуй кокосы, ешь бананы, ЧУНГА ЧАНГА"..."
https://otvet.mail.ru/question/17739364https://otvet.mail.ru/question/17739364
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15k
Hairy. 21 минуту назад
В то благословенное время: конец 60х начало 70х морская-островная тематика была очень популярна..
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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17k
Alush 44 минуты назад
Евгений Чанга.
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14k
Александр 48 минут назад
Ссылка m.youtube.com
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23k
Ваня 2 часа назад
песня моего беззаботного босоногого детства...
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