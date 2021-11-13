"Жуй кокосы! Ешь бананы!" Откуда взялась "Чунга-Чанга"

Эту песенку на необъятных просторах постсоветского пространства знает каждый. Она неизменно входила в репертуар всех музыкальных работников в детских садах и школах. Услышав мелодию, вы наверняка будете напевать её целый день!
Автор хита всех времён — мастер цепких мелодий Владимир Шаинский. Он мог сочинить незабываемый мотив буквально на ходу! "Чунга-Чанга" — настоящий маленький шедевр, солнечная музыкальная "витаминка". Не зря каждый ребёнок и взрослый мгновенно её подхватывает!
Слова сочинил легендарный поэт-песенник Юрий Энтин. Правда, сложности возникли с названием чудо-острова, засаженного плантациями кокосов и бананов. Поэта не устраивал ни один вариант, пока он не увидел афишу с указанием имени латвийского балетмейстера Евгения Чанги. Вот оно! Экзотическая фамилия вдохновила Энтина на весёлый топоним Чунга-Чанга.
Песенка о праздной жизни на далёком острове вошла в мультфильм Инессы Ковалевской "Катерок" (1970), в эпизод, в котором почтовый катерок "Чижик" оказался в тропиках и познакомился с местной флорой и фауной, включая голосистого попугая и дельфина с саксофоном:
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Задорная песенка, которую для мультика исполнили Анатолий Горохов и Аида Ведищева, в короткий срок стала известна на всю страну. Миллионы детишек получили мелодию для пения и танцев. И лишь Евгений Чанга, которого с тех пор все вокруг стали звать Чунга-Чангой, то ли в шутку, то ли всерьёз обещал придушить Энтина при встрече.
Много поколений малышей выплясывали под "Чунга-Чангу" в нежном возрасте на занятиях по ритмике и утренниках. И даже сочиняли "народные" переделки, которые в полном варианте лучше не публиковать. О трёх гвоздях, например. И о динамите. Помните?
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