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В Москве от последствий коронавируса умерла судья Басманного райсуда Юлия Сафина, санкционировавшая громкие аресты

В Москве от последствий коронавируса умерла судья Басманного райсуда Юлия Сафина, санкционировавшая громкие аресты (1 фото)

Автор:
20 декабря 2021 09:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Басманный суд   Москва   аресты   интересное   правосудие   суд   судья   фото   
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Юлия Сафина санкционировала многие громкие аресты в этом десятилетии. После дела предпринимателя Ильи Шермана Мосгорсуд счёл решение Сафиной искажающим «саму суть правосудия» и судью лишили судейского статуса.

О смерти судьи стало известно на пятничном заседании Басманного суда. Председатель Ирина Вырышева была шокирована известием и не смогла продолжить разбирательство.

Юлии Сафиной было 39 лет, у неё было двое несовершеннолетних детей. Она могла бы построить блестящую карьеру, если бы не коронавирус.

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Судья Юлия Сафина знаменита громкими арестами: именно она избирала или продлевала меры пресечения экс-главе Марий Эл, бывшим губернаторам Кировской области Леониду Маркелову и Никите Белых, экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну, бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову, а также американскому инвестору Майклу Калви, уточняет Коммерсантъ.


Большое пятно на карьере судьи оставило дело Ильи Шермана. Сафина установила, что в декабре 2009 Шерман вступил в преступный сговор с пятью сообщниками и получил права на владение земельными участками в Одинцовском городском округе Подмосковья, находящиеся в пользовании ФГУП «Немчиновка» Российской академии сельскохозяйственных наук. Земля оценивалась в 500 миллионов рублей, а Шерман умудрился получить её всего за 39 тысяч рублей. Признав его виновным, Сафина назначила ему семь лет общего режима. Однако Мосгорсуд счёл её решение искажающим «саму суть правосудия».

За это и другие нарушения в мае 2021 года решением квалификационной коллегии столичных судей госпожа Сафина была лишена судейского статуса. Сафина обжаловала решение суда и добилась того, чтобы наказание заменили на предупреждение. В последнее время судья рассматривала дела об административных правонарушениях.

Источник:

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Метки: Басманный суд   Москва   аресты   интересное   правосудие   суд   судья   фото   
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540
ЛикБез  Час назад
Как это связано между собой?
Или кто-то решил позлорадствовать?
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10k
Шурум-бурум 13 минут назад
Suum cuique - Каждому своё (лат. суум куиквэ всякому своё, каждому по его заслугам) - классический принцип справедливости.
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266
Сигизмунд Лазаревич 22 минуты назад
смерть судьи это всегда праздник.
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4k
sibull Полчаса назад
После прививки умерла?
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
На Йеху нерезиновой праздник?
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484
bobobo 36 минут назад
Работа на систему больше не гарантирует неприкосновенность. Вас сольют при первой необходимости.
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6k
Maximvs 37 минут назад
Семье соболезнования. По человечески жалко. За профессиональные заслуги и промахи пусть ее коллеги оценивают.
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447
Олег 37 минут назад
О, под шумок короны и судью грохнули. Ничему уже не удивляюсь))
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714
Олеся К 41 минуту назад
при чем тут коронавирус и судейские дела?
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21k
pssst 44 минуты назад
За Леню тете место в раю было застолблено.
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3k
Ivan 53 минуты назад
Ну, клево! Осталось, чтоб ее дети сторчались на панеле, и я совсем доволен буду
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−2
цысовскъй 59 минут назад
петров и баширов?
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581
Сергей Викторович Час назад
Средняя зарплата в России 54 687, чтобы заработать 500 000 000 рублей, необходимо потратить 9143 месяца, или 761 год. То есть наша судейская система посчитала, что 7 лет отсидки за украденные 761 год среднестатистического россиянина - это слишком строго?
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Кто-нибудь объясните: барыгу, который получил землю практически бесплатно, вместо полмиллиарда, нельзя было судить?
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