В Москве от последствий коронавируса умерла судья Басманного райсуда Юлия Сафина, санкционировавшая громкие аресты

О смерти судьи стало известно на пятничном заседании Басманного суда. Председатель Ирина Вырышева была шокирована известием и не смогла продолжить разбирательство.

Юлии Сафиной было 39 лет, у неё было двое несовершеннолетних детей. Она могла бы построить блестящую карьеру, если бы не коронавирус.

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Судья Юлия Сафина знаменита громкими арестами: именно она избирала или продлевала меры пресечения экс-главе Марий Эл, бывшим губернаторам Кировской области Леониду Маркелову и Никите Белых, экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну, бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, полицейским, подбросившим наркотики журналисту Ивану Голунову, а также американскому инвестору Майклу Калви, уточняет Коммерсантъ.

Большое пятно на карьере судьи оставило дело Ильи Шермана. Сафина установила, что в декабре 2009 Шерман вступил в преступный сговор с пятью сообщниками и получил права на владение земельными участками в Одинцовском городском округе Подмосковья, находящиеся в пользовании ФГУП «Немчиновка» Российской академии сельскохозяйственных наук. Земля оценивалась в 500 миллионов рублей, а Шерман умудрился получить её всего за 39 тысяч рублей. Признав его виновным, Сафина назначила ему семь лет общего режима. Однако Мосгорсуд счёл её решение искажающим «саму суть правосудия».

За это и другие нарушения в мае 2021 года решением квалификационной коллегии столичных судей госпожа Сафина была лишена судейского статуса. Сафина обжаловала решение суда и добилась того, чтобы наказание заменили на предупреждение. В последнее время судья рассматривала дела об административных правонарушениях.