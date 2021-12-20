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В Индии врачи удалили мужчине из почек 156 камней

В Индии врачи удалили мужчине из почек 156 камней (3 фото)

Автор:
20 декабря 2021 09:03
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Индия   в мире   врач   камни   камни в почках   люди   медицина   почки   
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У мужчины, который обратился к врачам с мучительными болями в животе, в ходе длительной операции удалили из почек «рекордные» 156 камней.

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Метки: Индия   в мире   врач   камни   камни в почках   люди   медицина   почки   
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938
Иннокентий Час назад
Есть повод выпить.
У Димона вышли камни из почек. :))))

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Шурман Полчаса назад
Еп что они там пьют ? , бывали боли в почках но камней не нашли , правда потом оказалось что это не почки а желченный пузырь , его в расход . Вот теперь сижу и думаю или жирное поесть или ну его нах .
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