В Индии врачи удалили мужчине из почек 156 камней

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У мужчины, который обратился к врачам с мучительными болями в животе, в ходе длительной операции удалили из почек «рекордные» 156 камней.
Медики сделали шокирующее открытие после того, как пациент, 50-летний школьный учитель, посетил больницу в Хайдарабаде, Индия.
Врачи заявили, что это самое большое количество камней в почках у одного пациента, которое когда-либо было удалено в стране.
Руководители больницы отметили, что у мужчины внезапно началась жгучая боль. Более же детальный осмотр пациента показал огромное скопление камней.
Но далее удивлённого пациента ожидали ещё куда более жуткие новости.
Врачи обнаружили, что камни были в его брюшной полости, а не в мочевыделительной системе.
Это означало, что они были вынуждены провести операцию лапароскопическим методом.
«Возможно, что у этого пациента эти камни развивались более 2-х лет, при этом в прошлом у него никогда не было никаких симптомов», — сказал доктор В. Чандра Мохан (V Chandra Mohan) из Preeti Urology and Kidney Hospital.
«Однако внезапно появившаяся боль заставила его пройти все необходимые анализы, которые показали наличие большого скопления почечных камней.»
«После оценки состояния его здоровья, вместо того, чтобы прибегать к серьёзной операции, мы решили для извлечения камней провести лапароскопию и эндоскопию.»
«После 3-часовой операции камни были полностью извлечены.»
«Вместо серьёзного пореза на теле, простая лапароскопия помогла полностью извлечь камни.»
«Сейчас пациент здоров и вернулся к своей обычной жизни.»
Руководители больницы отметили, что у мужчины внезапно началась жгучая боль. Более же детальный осмотр пациента показал огромное скопление камней.
Но далее удивлённого пациента ожидали ещё куда более жуткие новости.
Врачи обнаружили, что камни были в его брюшной полости, а не в мочевыделительной системе.
Это означало, что они были вынуждены провести операцию лапароскопическим методом.
«Возможно, что у этого пациента эти камни развивались более 2-х лет, при этом в прошлом у него никогда не было никаких симптомов», — сказал доктор В. Чандра Мохан (V Chandra Mohan) из Preeti Urology and Kidney Hospital.
«Однако внезапно появившаяся боль заставила его пройти все необходимые анализы, которые показали наличие большого скопления почечных камней.»
«После оценки состояния его здоровья, вместо того, чтобы прибегать к серьёзной операции, мы решили для извлечения камней провести лапароскопию и эндоскопию.»
«После 3-часовой операции камни были полностью извлечены.»
«Вместо серьёзного пореза на теле, простая лапароскопия помогла полностью извлечь камни.»
«Сейчас пациент здоров и вернулся к своей обычной жизни.»
Камни в почках состоят из химических веществ, которые должны выводиться с мочой.
Они могут быть чрезвычайно болезненными и при неправильном лечении могут приводить к развитию инфекций или даже к повреждению почек.
Симптомы могут состоять из сильных приходящих и уходящих болей в боковой области живота, а также тошноты и рвоты.
Они могут быть чрезвычайно болезненными и при неправильном лечении могут приводить к развитию инфекций или даже к повреждению почек.
Симптомы могут состоять из сильных приходящих и уходящих болей в боковой области живота, а также тошноты и рвоты.
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У Димона вышли камни из почек. :))))