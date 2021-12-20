В Индии врачи удалили мужчине из почек 156 камней

Врачи заявили, что это самое большое количество камней в почках у одного пациента, которое когда-либо было удалено в стране.



Руководители больницы отметили, что у мужчины внезапно началась жгучая боль. Более же детальный осмотр пациента показал огромное скопление камней.



Но далее удивлённого пациента ожидали ещё куда более жуткие новости.



Врачи обнаружили, что камни были в его брюшной полости, а не в мочевыделительной системе.



Это означало, что они были вынуждены провести операцию лапароскопическим методом.



«Возможно, что у этого пациента эти камни развивались более 2-х лет, при этом в прошлом у него никогда не было никаких симптомов», — сказал доктор В. Чандра Мохан (V Chandra Mohan) из Preeti Urology and Kidney Hospital.

«Однако внезапно появившаяся боль заставила его пройти все необходимые анализы, которые показали наличие большого скопления почечных камней.»

«После оценки состояния его здоровья, вместо того, чтобы прибегать к серьёзной операции, мы решили для извлечения камней провести лапароскопию и эндоскопию.»

«После 3-часовой операции камни были полностью извлечены.»

«Вместо серьёзного пореза на теле, простая лапароскопия помогла полностью извлечь камни.»

«Сейчас пациент здоров и вернулся к своей обычной жизни.»