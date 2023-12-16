300 камней из почки удалили у любительницы сладких напитков

20-летняя жительница Тайваня Сяо Юй была экстренно доставлена в больницу Чи Мэй на прошлой неделе. Из жалоб - боли в пояснице и высокая температура.

После того как молодой пациентке сделали рентген, выяснилось, что одна из ее почек полностью наполнена сотнями крошечных почечных камней. Ну а сама Сяо сообщила, что газировками она не злоупотребляла, пила только сладкие напитки и соки и совершенно не пила воду, считая, что жидкости в её организме и так хватает.