300 камней из почки удалили у любительницы сладких напитков

И что самое интересное 20-летняя девушка газировку не пила, а отдавала предпочтение сокам и готовым сладким чаям из киосков.
20-летняя жительница Тайваня Сяо Юй была экстренно доставлена в больницу Чи Мэй на прошлой неделе. Из жалоб - боли в пояснице и высокая температура.
После того как молодой пациентке сделали рентген, выяснилось, что одна из ее почек полностью наполнена сотнями крошечных почечных камней. Ну а сама Сяо сообщила, что газировками она не злоупотребляла, пила только сладкие напитки и соки и совершенно не пила воду, считая, что жидкости в её организме и так хватает.
Вот только это и привело к хроническому обезвоживанию и накоплению минералов в ее почках.
Врачам удалось спасти ее почку, удалив из нее более 300 минеральных образований размером от 0,5 см до 2 см в диаметре.
Уролог больницы Чи Мэй Лин Цай-янг отметил, что при полном отказе от воды организм просто не может адекватно усваивать поступающие вещества, такие как сахар, соль и кальций. Так что, друзья, не забываем пить водичку.
Источник:
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Вот потому и камни, надо было каку-колу пить, она все растворяет...