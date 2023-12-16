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300 камней из почки удалили у любительницы сладких напитков

300 камней из почки удалили у любительницы сладких напитков

Автор:
16 декабря 2023 07:51
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Соки   Тайвань   вода   здоровье   камни в почках   почки   сладкий чай   
2006
3

И что самое интересное 20-летняя девушка газировку не пила, а отдавала предпочтение сокам и готовым сладким чаям из киосков.

20-летняя жительница Тайваня Сяо Юй была экстренно доставлена в больницу Чи Мэй на прошлой неделе. Из жалоб - боли в пояснице и высокая температура.


После того как молодой пациентке сделали рентген, выяснилось, что одна из ее почек полностью наполнена сотнями крошечных почечных камней. Ну а сама Сяо сообщила, что газировками она не злоупотребляла, пила только сладкие напитки и соки и совершенно не пила воду, считая, что жидкости в её организме и так хватает.


Вот только это и привело к хроническому обезвоживанию и накоплению минералов в ее почках.

Врачам удалось спасти ее почку, удалив из нее более 300 минеральных образований размером от 0,5 см до 2 см в диаметре.


Уролог больницы Чи Мэй Лин Цай-янг отметил, что при полном отказе от воды организм просто не может адекватно усваивать поступающие вещества, такие как сахар, соль и кальций. Так что, друзья, не забываем пить водичку.


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Метки: Соки   Тайвань   вода   здоровье   камни в почках   почки   сладкий чай   
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6  комментариев
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21k
kσρβγς 2 часа назад
"20-летняя девушка газировку не пила, а отдавала предпочтение сокам и готовым сладким чаям из киосков"

Вот потому и камни, надо было каку-колу пить, она все растворяет...
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301
zu4ara 22 минуты назад
Надо было забухать один раз на неделю и всё, там бы растворились все камушки... Батя так делает.
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1
Андрей Мозговой 36 минут назад
Бусы можно сделать
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1k
adssaf afasffdsga 40 минут назад
Этож как долго надо это пить...
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129k
parallax 41 минуту назад
Явная патология. Иначе камни были бы в обеих почках.
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