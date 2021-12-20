"Чистим снег, а он лежит": дорожные рабочие нашли в сугробе труп, который внезапно встал и пошел похмеляться

Настоящая сказка о зиме, мужиках и русском характере.
Обычная история с неожиданным финалом завирусилась в соцсетях. Дорожные рабочие, расчищая снег, обнаружили насмерть замерзшего мужика. Автор видео, показывая на скрючившегося бедолагу, с сочувствием рассказывает о страшной находке: «Оп, оп, чик, х*як: лежит н***й — остыл».
Работяги вызвали полицию, катафалк для перевозки тела и приостановили работу, однако дальнейшее потрясло даже видавших виды мужиков. "Труп" неожиданно встал и несмелой походкой побрел прочь из сугроба.
Рабочий, комментирующий видео, судя по его голосу, был потрясен. Высказав «п***рмоту тупорогому» все, что он о нем думает, дорожник, мы надеемся, пожелал-таки ему доброго пути.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
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"Видео содержит ненормативную лексику" => а какую еще содержать?
И вот, один товарищ решил пойти домой. Но по пути устал и лёг отдохнуть. Температура была тогда под -40.
Хорошо, мужик проезжал на Ниве, увидел его. Вызвал скорую и затащил в машину греться.
Потом товарища в больнице навещал, с обморожением ног недели три лежал.
-Ребята, а может в реанимацию?
-Ты что больной чтоле?! Сказано в морг-значит в морг! Вон катафлк уже приехал
Куда бедному мужику податься
Ну и я родился уже в Сибири(уже по линии отца), тоже под новый год, нет нет, да вижу пьяных "отдыхающих" в сугробах и лавочках. В том году, тоже вытаскивал и скорую вызывал, прямо в центр детской площадки(уснул в домике, рядом бутылки, стаканчики)