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"Чистим снег, а он лежит": дорожные рабочие нашли в сугробе труп, который внезапно встал и пошел похмеляться

"Чистим снег, а он лежит": дорожные рабочие нашли в сугробе труп, который внезапно встал и пошел похмеляться (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 07:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дорожные работы   замерз в снегу   ошибочка вышла   полиция   расчистка снега   сугроб   
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Настоящая сказка о зиме, мужиках и русском характере.

Обычная история с неожиданным финалом завирусилась в соцсетях. Дорожные рабочие, расчищая снег, обнаружили насмерть замерзшего мужика. Автор видео, показывая на скрючившегося бедолагу, с сочувствием рассказывает о страшной находке: «Оп, оп, чик, х*як: лежит н***й — остыл».


Работяги вызвали полицию, катафалк для перевозки тела и приостановили работу, однако дальнейшее потрясло даже видавших виды мужиков. "Труп" неожиданно встал и несмелой походкой побрел прочь из сугроба.

Рабочий, комментирующий видео, судя по его голосу, был потрясен. Высказав «п***рмоту тупорогому» все, что он о нем думает, дорожник, мы надеемся, пожелал-таки ему доброго пути.


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Метки: видео   дорожные работы   замерз в снегу   ошибочка вышла   полиция   расчистка снега   сугроб   
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42  комментария
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1k
Алксандр Шевченко 8 часов назад
Хороший у него ангел хранитель, а сам дурачок.
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2k
fraxinus Полчаса назад
Видео смешное, ситуация страшная.
"Видео содержит ненормативную лексику" => а какую еще содержать?
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3k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Ну не сегодня,так завтра или через пару дней-такие долго не живут
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24k
КешаИванов 58 минут назад
Постанова, снегом закидали.
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3k
Sergiy Rambus Час назад
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19k
Евгений 2 часа назад
Группа товарищей отдыхала в гараже, водка-шашлык.
И вот, один товарищ решил пойти домой. Но по пути устал и лёг отдохнуть. Температура была тогда под -40.
Хорошо, мужик проезжал на Ниве, увидел его. Вызвал скорую и затащил в машину греться.
Потом товарища в больнице навещал, с обморожением ног недели три лежал.
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1k
Glassy 2 часа назад
Как не замерз то?!
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2k
Rhino 2 часа назад
Бюджетная криотерапия
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7k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Далше обрезано:
-Ребята, а может в реанимацию?
-Ты что больной чтоле?! Сказано в морг-значит в морг! Вон катафлк уже приехал
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15k
Злобный Члегр 3 часа назад
"Обычная история с неожиданным финалом завирусилась в соцсетях." За один этот высер нужно расстреливать. Дальше не читаем.
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741
Татьяна Баженова 3 часа назад
Лучше бы вообще не комментировал, по уровню интеллекта недалёко ушёл от этого "подснежника". Мерзкий мат-на-перемате!
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5k
Zhora 3 часа назад
Зомби-апокалипсис в России начнётся так...
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801
vijilante 3 часа назад
Комунальщикам вчинят ложный вызов ?
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3k
Юра Гагарин 4 часа назад
дома жена выспаться не даёт, а тут коммунальщики.
Куда бедному мужику податься
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17k
Александр 4 часа назад
На самом деле ни чихуа не смешно. Бабка моя всю молодость деда(линия матери) на санях из сугробов вывозила по деревне, тот свою юность в войну провел, много раз приходилось спать чуть ли на сырой земле в лесу с голой жопой(для красной армии, еще не годен, а партизанил как дурак). В общем психотравма, от встречи с европейцами, много пил после войны, всех старших братьев потерял.

Ну и я родился уже в Сибири(уже по линии отца), тоже под новый год, нет нет, да вижу пьяных "отдыхающих" в сугробах и лавочках. В том году, тоже вытаскивал и скорую вызывал, прямо в центр детской площадки(уснул в домике, рядом бутылки, стаканчики)
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3k
Юра Гагарин 4 часа назад
а эти изнеженные западные вояки хотят нас победить?
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−61
Нурик Нуриков 4 часа назад
Проверять надо!
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168
Шурман 4 часа назад
Ну прилег на мягкое :) бывает :)
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8k
Злокрыс 4 часа назад
мы стали свидетелями чуда!
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23k
Михаил Сметанкин 4 часа назад
Из анабиоза вышел )))
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3k
Wertos 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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