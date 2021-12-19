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Пятизвездочный генсек: 115 лет со дня рождения Леонида Брежнева

Пятизвездочный генсек: 115 лет со дня рождения Леонида Брежнева (10 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2021 15:16
Метки: брежнев   народ   производство   рассвет   эпоха   
549
10
1
19 декабря 1906 года родился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. В 2021-м со дня его рождения исполняется 115 лет.

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Метки: брежнев   народ   производство   рассвет   эпоха   
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19  комментариев
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4k
Unics 2 часа назад
Ну а что, Брежнев человек, о котором и спустя мого лет можно наверняка сказать- настоящий мужик, да и воспоминания о том времени, самые положительные.
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−22
Саша Питерский 23 минуты назад
Леонид Ильич во всех анкетах ГОРДО записывал ,что он УКРАИНЕЦ ! Россияне вы тоже ЗАМЕТИЛИ, что ВСЁ хорошее ,доброе, что у вас происходило, СВЯЗАНО с Украиной !!!!!!!!!!
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82k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Дорогой Леонид Ильич...
Нам даже покрасить толком не удасться, все что принцем построено, краски не хватит
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65
Трям Час назад
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13
__ 2 часа назад
дожили. что даже то гавно в котором гнили сегодня медом оказалось...
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6k
Ruk 2 часа назад
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5k
au3 2 часа назад
На пенсию так и не отпустили ....
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945
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Настоящий царь из народа.
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Брежнев на съезде ЦК КПСС:
-Наша легкая промышленность идет на говно...Мгх.. Кхе...Кхе.. Ммм. Наша легкая промышленность идет на говно...
-Леонид Ильич, листок переверните!
-Наша легкая промышленность идет нога в ногу с тяжелой промышленностью...
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617
Mixan 2 часа назад
Сейчас это время вспоминаем с ностальгией и обидой ,как НАС обманули ..

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