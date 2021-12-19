Пятизвездочный генсек: 115 лет со дня рождения Леонида Брежнева

Колесо истории





В начале 1954 года Леонид Ильич Брежнев был направлен на работу в Казахстан, где ему поручено важное дело – решать вопросы освоения целинных и залежных земель. Секретарь ЦК Казахстана Брежнев внес большой вклад в освоение целинных земель в северном Казахстане. В то время на эти огромные пустующие земли со всего Советского Союза приехали работать тысячи энтузиастов. Брежнев писал: «Приезжали на места, забивали в голом поле колышек с названием совхоза и начинали действовать. Выбирали для совхозов такие места, где были источники воды, водоемы, строили усадьбы».



В первый целинный год на этих землях был получен миллион пудов целинного зерна. Брежнев отчитался перед ЦК о выполненной работе, после чего был переведен в Москву на работу в ЦК КПСС.



В далеком 1955 году Леонид Ильич Брежнев в должности секретаря ЦК Казахстана гостил у Терентия Семеновича Мальцева.



Это было время освоения целинных и залежных земель. Казахских друзей интересовала передовая технология землевспашки и устойчивые при засухе сорта местной — мальцевской пшеницы. Леонид Ильич со своими аграрниками серьезно интересовался всем этим и пригласил Терентия Семеновича в гости в Казахстан.



Уже будучи Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонид Ильич лично интересовался видами на урожай зерновых в Зауралье. Секретарь Курганского обкома КПСС Энвер Кадырович Салих рассказывал мне о том, как ему однажды довелось разговаривать по телефону с генсеком.



«Возвращаюсь с обеда и направляюсь в кабинет. Неожиданно открывается дверь кабинета Филиппа Кирилловича Князева (первый секретарь Курганского обкома КПСС – ред.) и взволнованная секретарь говорит мне: «Филипп Кириллович еще не подошел, а звонит Леонид Ильич Брежнев. Подойдите, пожалуйста, к телефону!». Беру трубку, докладываю: «У телефона секретарь обкома КПСС, курирующий сельское хозяйство». Слышу голос Брежнева: «Какой намечается урожай зерновых? Ваша область всегда в передовых». Я доложил подробно. Кажется, Леонид Ильич был удовлетворен моим ответом».



А каким Леонид Ильич Брежнев был в жизни? Об этом мне когда-то рассказал его личный фотограф Владимир Гургенович Мусаэльян.



За годы знакомства мы проговорили с ним немало часов о профессии вип-фотографа и, конечно же, о жизни и судьбе Леонида Ильича, рядом с которым Мусаэльян, что называется, дневал и ночевал.



Помнится, безуспешно уговаривал скромного, не тщеславного и оставшегося верным своей профессии и эксклюзивной должности человека написать книгу о генсеке и о себе. Намекал, что профессионал его уровня живет на Западе припеваючи. И получаю ответ: «Знаю, конечно, но никому не завидую. При Горбачеве мне предлагали, да и сегодня иногда сулят златые горы за эксклюзивные снимки советских вождей. Но я отказываюсь от назойливых просителей. Одна итальянская журналистка обозвала меня сумасшедшим. Но в шутку добавлю, что, когда за серию снимков Брежнева я получил дорогой «Опель», это было при жизни генсека, Леонид Ильич, поглаживая крылья авто, пошутил: «Хорошая машина, но четыре колеса мои».



Все-таки книгу о Брежнева под названием «Генсек и фотограф» Владимир Мусаэльян издал к 100-летию Брежнева совместно с нашим земляком журналистом Феликсом Медведевым. Сейчас это объемное раритетное издание с автографами авторов находится в моей библиотеке.



— Каким представал перед вашей фотокамерой Леонид Ильич? Любил ли фотографироваться или просто отказывался быть запечатленным на пленку?, — такой вопрос я задал Мусаэльяну. Он ответил: «Леонид Ильич очень любил сниматься. Он понимал, что я не просто фиксирую мгновения его жизни, а это нужно для дела, для истории. К фотографированию он относился трепетно, ответственно, волей-неволей осознавая историческую значимость вроде бы обычной бытовой работы. К тому же, что очень важно, и в этом мне как профессионалу повезло, Леонид Ильич был импозантным, красивым человеком. Когда он выходил на трибуну, в его редкостно фотогеничном типаже была видна державная мужская стать».



– Вы были личным фотографом Брежнева четырнадцать лет. Почти все годы его правления прошли на ваших глазах. Вероятно, Вы отмечали, как он изменялся, старел…



«Старел, да. Но не деградировал, как об этом до сих пор пишут. Он просто изнашивался. Однажды сижу дома, времени 11 вечера, звонит генеральный директор ТАСС Леонид Митрофанович Замятин: «А почему ты дома?» – говорит он. «А где я должен быть?» – спрашиваю. – «Как где, хозяин на работе, а ты дома». Я пошутил, хотя такие шутки тогда особенно не ценились: «У хозяина большая страна, понадоблюсь – вызовет».



Считаю, что власть, конечно же, изнашивает человека, а огромная безграничная власть изнашивает смертельно. Брежнев занял самый высокий пост в государстве осенью 1964 года, его личным фотографом я стал позже. Так вот, я, молодой человек, не успевал за ним, за темпом его жизни и работы. Даже перекусить иногда не успевал, потому что Леонид Ильич вечно торопился и на обед тратил всего… 8 минут. Мне же в таких случаях всегда приходилось оставаться голодным. Мы были с ним в постоянных разъездах, в месячных командировках. Он мотался по стране, по миру, встречался с самыми разными людьми. Его все интересовало, волновало. Это был энергичный, темпераментный человек…»



Имя Леонида Ильича Брежнева у многих сегодня ассоциируется в основном с последними годами его 18-летнего правления, когда лидер государства с трудом произносил слова с трибун и очень любил лобызаться со многими представителями власти. На эти темы существует множество анекдотов. Но все же люди с душевной теплотой вспоминают Леонида Ильича Брежнева.