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Глубокая консервация оружия в США

Глубокая консервация оружия в США (8 фото)

Автор:
19 декабря 2021 12:33
Метки: вооружение   занимательно   хранение   
1131
8
Компания Springfield Armory придумала способ – консервацию в буквальном смысле этого слова.
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Метки: вооружение   занимательно   хранение   
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2k
CHYCMYMPUK 2 часа назад
Интересно. Спасибо за пост
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3k
Frank Borman 9 минут назад
Нормальные люди консервируют грибочки и огурчики, а американцы консервируют винтовки и пистолеты. Каждому свое.
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33k
Mamin Sibiriak Час назад
C учётом количества вооруженных конфликтов, в которых пиндосы учувствовали и спровоцировали после Второй мировой, излишки военной продукции можно было вообще не консервировать.
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11k
Александр 2 часа назад
Нация маньяков оружейных.
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620
Mixan 2 часа назад
Глубокая консервация оружия в США
--------------------------------------------
Ждут ,когда можно продать по высокой цене ...Мировая война в евразии их экономику всегда спасала и ВСЕ долги списывало И огромные прибыли потом приносило США ! Этим и живут ,уже после ограбления и геноцида индейцев коренных ..
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