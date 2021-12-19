Глубокая консервация оружия в США

Законсервированные пистолеты Colt M1911





Внутрь банок на специальные лотки помещали оружие, «расходники», «осушитель», после чего банки герметично закрывались. Влаги внутри не было, поэтому не нужна была и консервирующая смазка, которая защищала от ржавчины, но требовала через несколько лет проводить чистку и новую смазку оружия. В таких банках пистолеты и винтовки могли бы храниться вечно при условии, что коррозия не проест дыры в самих банках.