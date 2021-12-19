Глубокая консервация оружия в США

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Компания Springfield Armory придумала способ – консервацию в буквальном смысле этого слова.
Запас оружия всегда нужен – вдруг война или зомби-апокалипсис? Один минус – за миллионами единиц стрелкового орудия нужно присматривать и ухаживать, особенно когда они на складах длительного хранения лежат десятки лет. В США сразу после Второй мировой войны возникла проблема подобного хранения, когда надо было миллионы стволов, вернувшихся с полей битв, сохранить на длительный срок.
Были предложены банки, ну или бочки, точно как консервные. Их прозвали Can-o-Garand (банка карабинов 10 М1 Garand), они были оптимизированы под несколько видов стрелкового оружия, включая карабины, пистолеты-пулеметы и пистолеты.
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Законсервированные пистолеты Colt M1911
Внутрь банок на специальные лотки помещали оружие, «расходники», «осушитель», после чего банки герметично закрывались. Влаги внутри не было, поэтому не нужна была и консервирующая смазка, которая защищала от ржавчины, но требовала через несколько лет проводить чистку и новую смазку оружия. В таких банках пистолеты и винтовки могли бы храниться вечно при условии, что коррозия не проест дыры в самих банках.
Внутрь банок на специальные лотки помещали оружие, «расходники», «осушитель», после чего банки герметично закрывались. Влаги внутри не было, поэтому не нужна была и консервирующая смазка, которая защищала от ржавчины, но требовала через несколько лет проводить чистку и новую смазку оружия. В таких банках пистолеты и винтовки могли бы храниться вечно при условии, что коррозия не проест дыры в самих банках.
Результат испытаний одного из контейнеров. Банка с силикагелем сорвана (справа), повреждена одна из винтовок.
Заполненные контейнеры трясли, имитируя погрузочно-разгрузочные работы. Их роняли с высоты 4 фута (1,2 м) под разными углами на разные поверхности, а также подвергали другим внешним воздействиям. Также контейнеры помещали в барокамеру и понижали давление, имитируя перевозку в негерметичной кабине военно-транспортного самолета. После таких издевательств контейнеры несли множественные сколы и вмятины, но сохраняли герметичность.
Заполненные контейнеры трясли, имитируя погрузочно-разгрузочные работы. Их роняли с высоты 4 фута (1,2 м) под разными углами на разные поверхности, а также подвергали другим внешним воздействиям. Также контейнеры помещали в барокамеру и понижали давление, имитируя перевозку в негерметичной кабине военно-транспортного самолета. После таких издевательств контейнеры несли множественные сколы и вмятины, но сохраняли герметичность.
Вскрытие и проверка контейнера с винтовками M1 Garand.
Оригинальное решение с применением герметичных металлических контейнеров было предложено в связи с резким сокращением армии и ее активных арсеналов. Со временем вооруженные силы США избавились от излишков военной продукции, накопленных по результатам Второй мировой войны, а новые арсеналы формировались с учетом актуальных требований. Нужда в специальных контейнерах длительного хранения пропала. На протяжении нескольких последних десятилетий американская армия использует герметичные контейнеры только для хранения боеприпасов, тогда как оружие обходится более традиционными укупорками. «Консервные банки» для стрелкового оружия ушли в прошлое.
Оригинальное решение с применением герметичных металлических контейнеров было предложено в связи с резким сокращением армии и ее активных арсеналов. Со временем вооруженные силы США избавились от излишков военной продукции, накопленных по результатам Второй мировой войны, а новые арсеналы формировались с учетом актуальных требований. Нужда в специальных контейнерах длительного хранения пропала. На протяжении нескольких последних десятилетий американская армия использует герметичные контейнеры только для хранения боеприпасов, тогда как оружие обходится более традиционными укупорками. «Консервные банки» для стрелкового оружия ушли в прошлое.
Авторский пост
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Метки: вооружение занимательно хранение
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Ждут ,когда можно продать по высокой цене ...Мировая война в евразии их экономику всегда спасала и ВСЕ долги списывало И огромные прибыли потом приносило США ! Этим и живут ,уже после ограбления и геноцида индейцев коренных ..
"всё долги списывало, прибыли приносило"