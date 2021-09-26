15 человек, чей день выдался хуже некуда

Мы все прекрасно понимаем, что каждый день не может быть идеальным. Совершенно нормально, когда дела идут не так, как хотелось бы. Поэтому всегда занимательно взглянуть на людей, у которых все планы идут кувырком, и понять, что на самом деле у тебя не так уж всё и плохо...