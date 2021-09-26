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15 человек, чей день выдался хуже некуда

15 человек, чей день выдался хуже некуда (16 фото)

Автор:
26 сентября 2021 22:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Выдался   День   Кувырком   Некуда   занимательно   планы   хуже   
1816
16

Мы все прекрасно понимаем, что каждый день не может быть идеальным. Совершенно нормально, когда дела идут не так, как хотелось бы. Поэтому всегда занимательно взглянуть на людей, у которых все планы идут кувырком, и понять, что на самом деле у тебя не так уж всё и плохо...

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Метки: Выдался   День   Кувырком   Некуда   занимательно   планы   хуже   
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46k
doker 53 минуты назад
Судя по обгрызенному кирпичу - черепаху в суп, пока не вылезла.

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Роман Гамзалиев 56 минут назад
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DarSie

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