15 человек, чей день выдался хуже некуда

1816
16
Мы все прекрасно понимаем, что каждый день не может быть идеальным. Совершенно нормально, когда дела идут не так, как хотелось бы. Поэтому всегда занимательно взглянуть на людей, у которых все планы идут кувырком, и понять, что на самом деле у тебя не так уж всё и плохо...
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 13 неожиданных происшествий, которые являются яркой иллюстрацией плохого дня
- 15 человек, которые сделают всё, чтобы забыть этот день
- Появление и значение слова «дождь»
- 14 интересных деталей в фильмах, которые заметит только настоящий киноман
- Отпуск в мае: брать или не брать?
33
Понравилось33
Новости партнёров