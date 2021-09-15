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17 способов умелой организации пространства

17 способов умелой организации пространства (18 фото)

Автор:
15 сентября 2021 08:32
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вещи   дом   интересно   люди   способ   хитрости   хранение   
507
18
Грамотная организация способна менять пространство до неузнаваемости. Пользователи сети поделились идеями, которые помогли им привести жилище в порядок.

Наверняка с вами такое случалось — вы смотрите на свою квартиру и вдруг понимаете, что места осталось уже мало, а вот вещей накопилось слишком много. Но как привести всё это в порядок? К счастью, есть люди, которые щедро делятся своими идеями грамотной организации пространства, и они умеют аккуратно хранить всё, что угодно — кепки, косметику, игрушки и даже кошачью еду. Давайте посмотрим, что они советуют!

Как организовать пространство под раковиной

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Перед замужеством мне дали совет: сворачивай полотенца в рулончик

Благодаря такому органайзеру для косметики на столе теперь будет порядок

Место можно использовать эффективнее, если ставить ящики друг на друга

Идея вот такого хранения оказалась абсолютно гениальной

Особенно удобно для настольных игр и головоломок.

Когда в твоей ванной уже не хватает места для всех скляночек

Нашёлся идеальный способ хранения кепок

Решила соединить свою любовь к науке и косметике

Магнитный держатель — и все провода в порядке

Мой любимый лайфхак: можно сделать органайзер из картона, и он будет идеально вам подходить

У меня годами лежала пачка ненужных соломинок

Оказалось, что их очень удобно использовать для хранения браслетов и ожерелий — так они никогда не запутаются!

Пять часов работы, и стол преобразился

Магнит для заколок. Моя жена — гений!

Самые простые карнизы + клейкая лента = довольный автовладелец

Ещё один шкафчик под раковиной

Теперь это моё любимое место на кухне

В этом ящике даже кот сможет сам найти подходящую еду

А у вас есть свои секреты грамотной организации пространства?

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Метки: вещи   дом   интересно   люди   способ   хитрости   хранение   
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anatolis Полчаса назад
девятая с верху. нахрена столько кабелей в одном доме, с учётом их количества проще в каждой комнате разложить и не бегать за ними в одну точку.
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28k
Игорь 12 минут назад
Это всё здорово. НО! Множество людей (да почти - каждый) способны разложить по полочкам и навести идеальный порядок как на этих картинках.
Затык в том, что почти НИКТО не может потом этот порядок поддерживать. "Взял отсюда и положил потом опять сюда же" - эта формула для большинства гораздо сложнее, чем гипотеза Пуанкаре.
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