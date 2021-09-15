17 способов умелой организации пространства

Наверняка с вами такое случалось — вы смотрите на свою квартиру и вдруг понимаете, что места осталось уже мало, а вот вещей накопилось слишком много. Но как привести всё это в порядок? К счастью, есть люди, которые щедро делятся своими идеями грамотной организации пространства, и они умеют аккуратно хранить всё, что угодно — кепки, косметику, игрушки и даже кошачью еду. Давайте посмотрим, что они советуют!

Как организовать пространство под раковиной