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То, чего все мы с таким ужасом ждали, оно вот уже!
- На YouTube-канале студии "Союзмультфильм" представлен первый трейлер перезапуска мультсериала "Ну, погоди!"
Специально для фанатов нового "Простоквашина", очевидно.
- На YouTube-канале студии "Союзмультфильм" представлен первый трейлер перезапуска мультсериала "Ну, погоди!"
Специально для фанатов нового "Простоквашина", очевидно.
Комментарии к ролику отключены. И их сложно в этом упрекнуть.
Персонажи, как видим, претерпели серьезную переработку.
Кроме того, к уже привычному набору антропоморфных зверят, создатели наваяли несколько новых, актуальных - фитоняшу-косулю, например, и ёжика-хакера.
Персонажи, как видим, претерпели серьезную переработку.
Кроме того, к уже привычному набору антропоморфных зверят, создатели наваяли несколько новых, актуальных - фитоняшу-косулю, например, и ёжика-хакера.
«Союзмультфильм» назвал критиков перезапуска «Ну, погоди!» взрослой аудиторией, на которую не рассчитан новый мультфиль
В переводе на нормальный язык,это звучит примерно так;
-"Дети мелкие, неразумные, потому их можно кормить художественным дерьмом, все-равно они не поймут"
В переводе на нормальный язык,это звучит примерно так;
-"Дети мелкие, неразумные, потому их можно кормить художественным дерьмом, все-равно они не поймут"
Источник:
Вообщем всё как в одном известном стихотворении ;
Искусствоведов группа тихо,
Восторженно глядит на холст,
И вдруг один седой и строгий,
отчетливо сказал - говно!
Искусствоведов группа тихо,
Восторженно глядит на холст,
И вдруг один седой и строгий,
отчетливо сказал - говно!
Авторский пост
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Метки: вандализм мультфильм стыд
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ЗЫ
Ничего из вышеперечисленного не смотрел, и смотреть не буду. Хоть сам и не жалую подход "не читал, но осуждаю"...
Особенно непрерывно хрипящий-кряхтящий волк, с уёпищными клыками.
Но главное: почему там дело происходит явно не в России?
Это не наши?))
Зачем? Во всём мире ремейки делают по интересной идее при плохом исполнении, например "Годзилла", либо на другую аудиторию (Папаши, Индеец в Париже -Нью-Йорке)
Но переснимать шедевр для той же аудитории кривыми руками и дебилами-актёрами? Зачем?
Испанский стыд!
Как же вы задолбали, жертвы ЕГЭ, уверовавшие в своё всезнание....
Долго был в задумчивости... Был не в курсе, вначале думал, что тот самый, а это они в новом смотрели старый на экране
Озвучка, простите, говно. Вечно что-то кряхтящий волк кажется умственно отсталым.
Сюжет словно слизан со старых американских мультов - беспорядочная погоня и насилие над антагонистом.
Заяц не вызывает эмоций, похож на мажора-выпендрёжника, никакого сопереживания. Волка жалко куда больше.