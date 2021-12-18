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Испанский стыд

Испанский стыд (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2021 16:46
Метки: вандализм   мультфильм   стыд   
668
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То, чего все мы с таким ужасом ждали, оно вот уже!
- На YouTube-канале студии "Союзмультфильм" представлен первый трейлер перезапуска мультсериала "Ну, погоди!"
Специально для фанатов нового "Простоквашина", очевидно.

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Метки: вандализм   мультфильм   стыд   
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13k
Паша Эмильевич Час назад
Лично для меня, ремейки таких Шедевров, как "Кавказская пленница", "Ирония судьбы" и "продолжение" "Ну погоди", является показателем баблотизации отрасли . Попытка срубить бабла на былой известности.
ЗЫ
Ничего из вышеперечисленного не смотрел, и смотреть не буду. Хоть сам и не жалую подход "не читал, но осуждаю"...
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28
zz Минуту назад
Зачем такая истерика? Оценка по принципу-раньше было лучше. Это уже смешно. Да мы были молодыми и добрыми и не закатывали истерик по малейшему поводу. А придолбаться можно к чему угодно. А еще беда что сейчас у каждого есть своё единственно "правильное" мнение, и другое категорически не принимается. А по мне мультик как мультик, посмотрел и без истерик прошел мимо и забыл. В нем нет ничего такого что после него хочется убивать.
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9k
Клёст 4 минуты назад
Омерзительно.
Особенно непрерывно хрипящий-кряхтящий волк, с уёпищными клыками.
Но главное: почему там дело происходит явно не в России?
Это не наши?))
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−10
Адмирал Нельсон 24 минуты назад
Жалкая пародия.кризис жанра
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21k
Андрей Иванов 24 минуты назад
Я с трудом понимал "Иронию судьбы - 2" и продолжение (не Успенского) Простоквашино. Ну там была хотя бы попытка продолжения. Но "Кавказкая пленница" и "Ну, погоди"?
Зачем? Во всём мире ремейки делают по интересной идее при плохом исполнении, например "Годзилла", либо на другую аудиторию (Папаши, Индеец в Париже -Нью-Йорке)
Но переснимать шедевр для той же аудитории кривыми руками и дебилами-актёрами? Зачем?
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9k
Andrei 36 минут назад
"Вообщем"? Вот серьёзно?
Испанский стыд!
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30k
Растрелли В.В. 54 минуты назад
В оригинале волк был помесью гопника и стиляги. Сейчас даже не знаю, есть ли такие осуждаемые лица? Лицо без национальности или тик-токер?
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21k
Ego sum qui sum Час назад
если не смотреть видео, то звуки издаваемые волком можно принять за запор у 50-летнего мужика
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468
bobobo Час назад
В мультфильме много немотивированной агрессии. Если в старом "Ну, Погоди" Волка было местами даже жалко, то в новом это какой то дебил, который крушит всё на своём пути. Мне даже страшно представить, что стало бы с Зайцем, затянутым в карусель. Кроме того, некоторые вещи врядли понятны совсем маленьким. Как пример, история с магнитом и стрелами. Анимация терпимая, но врядли надо было называть Ну, Погоди. Это другой мульт. Озвучка Харламова и Хрусталёва не понравилась. Детям бы показывать мультфильм не рекомендовал.
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539
ЛикБез  Час назад
"Автор", ты ДЕБИЛ!!!!!!!!!!!!!!!!
Как же вы задолбали, жертвы ЕГЭ, уверовавшие в своё всезнание....
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19k
Luc72 Час назад
Вы таки будете удивлены, но позавчера я случайно на каком то канале попал на переснятый в 19-м году фильм... Не бойся я с тобой.

Долго был в задумчивости... Был не в курсе, вначале думал, что тот самый, а это они в новом смотрели старый на экране
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Прочёл, посмотрел, подумал. Кому, какой интерфейс по душе (Windows 7 или Windows 11), но, несмотря на тихо-восторженных искусствоведов-минусойдов как старый консерватор-злыдень ...пожалуй, поддержу седого и строгого Хруща.
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455
阿鋒 2 часа назад
Автор, Ты, гондон, паразитируешь на любой х-не. Кто такое дерьмо смотреть будет?! А ты , все-таки, ударь свою башку об локоть! Планете легче будет )
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395
Александр 2 часа назад
В принципе, сама анимация и цвета вполне приятные.
Озвучка, простите, говно. Вечно что-то кряхтящий волк кажется умственно отсталым.
Сюжет словно слизан со старых американских мультов - беспорядочная погоня и насилие над антагонистом.
Заяц не вызывает эмоций, похож на мажора-выпендрёжника, никакого сопереживания. Волка жалко куда больше.
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5k
Sanar 2 часа назад
Херня лютая.
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52k
alertol 2 часа назад
Интересно кто из них негр а кто гей...
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
Хотелось бы чтоб "создателям" этого .уюльтика, а особенно их детям, принудительно показывали бы сей шедевер часов по 100 в неделю - принудительно
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43k
Максим Т. 2 часа назад
Дерьмо и есть дерьмо!
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5k
schmubu 2 часа назад
йобаный стыд, лучше бы я этого не видел...
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455
阿鋒 2 часа назад
Ты, автор - бл9Iдина, уже уймись ! Все Твои посты (спижженны с других ресурсов) как и ты - высер. Жалко мамку твою! Ударь себя локтем об висок :)
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1k
ПавлиноУткоЁж 2 часа назад
Даже на полигонах сэкономили...
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