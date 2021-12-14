«Шкатулка с секретом»: психоделический мультфильм с прогрессивной электронной музыкой

В записи звуковой дорожки участвовал некий ВИА «Орегон», про который история вообще умалчивает. Кто такие? Откуда взялись и куда пропали? А также участники рок-группы «Оловянные солдатики». Причудливый, уникальный состав! Космический звук возник из недр аналогового синтезатора EMS Synthi-100.

На этом же инструменте Эдуард Артемьев, Юрий Богданов и Владимир Мартынов записали превосходный альбом «Метаморфозы» в 1980 году. Синтезатор «Синти-100» можно услышать на пластинках Эдуарда Артемьева, в фильмах «Сталкер» и «Сибириада», на записях Александра Градского («Русские песни») и Алексея Рыбникова («Юнона и Авось»).