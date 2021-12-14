«Шкатулка с секретом»: психоделический мультфильм с прогрессивной электронной музыкой

Этот фильм завораживает и покоряет воображение! Пожалуй, по степени психоделичности с ним рядом не поставишь никакой другой советский мультик.
Очевидно, что мультипликаторы вдохновились битловской «Жёлтой подводной лодкой». И создали настоящий шедевр.
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«Шкатулка с секретом» (1976) режиссёра Валерия Угарова — пиршество причудливых образов, фантазия без границ. И какое буйство цвета! Особенно разителен был контраст по сравнению с блеклыми кукольными мультфильмами того же периода. Увидеть по телеку рисованный мультик — это была удача! А если такой безумный, то вдвойне.
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Музыка добавляет «Шкатулке с секретом» яркости и глубины. В детстве она поражала меня каким-то неземным звучанием. За саундтрек стоит благодарить композитора Владимира Мартынова — автора музыки к десяткам фильмов, музыковеда и философа. Лично мне эти пассажи напоминают прог-рок кентерберийской школы.
В записи звуковой дорожки участвовал некий ВИА «Орегон», про который история вообще умалчивает. Кто такие? Откуда взялись и куда пропали? А также участники рок-группы «Оловянные солдатики». Причудливый, уникальный состав! Космический звук возник из недр аналогового синтезатора EMS Synthi-100.
На этом же инструменте Эдуард Артемьев, Юрий Богданов и Владимир Мартынов записали превосходный альбом «Метаморфозы» в 1980 году. Синтезатор «Синти-100» можно услышать на пластинках Эдуарда Артемьева, в фильмах «Сталкер» и «Сибириада», на записях Александра Градского («Русские песни») и Алексея Рыбникова («Юнона и Авось»).
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Мультик интерееесный,
Музыка вообще огонь,
Я снимаю шляааапу!
Немного страшноватый даже, особенно джокер стрёмный.
Желтую подводную лодку увидел значительно позже, думал - это битлы у наших идею стырили...
Но чего у мульта не отнять - просто нереально офигенная анимация, которая на высшем уровне даже по современным меркам. 1976ой год!
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оправдал фамилию)
Их музыка к фильмам - это нечто!