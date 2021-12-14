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«Шкатулка с секретом»: психоделический мультфильм с прогрессивной электронной музыкой

«Шкатулка с секретом»: психоделический мультфильм с прогрессивной электронной музыкой (2 фото + 3 видео)

Автор:
14 декабря 2021 09:32
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Шкатулка с секретом   видео   музыка   мультфильм   фото   электронная музыка   
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Этот фильм завораживает и покоряет воображение! Пожалуй, по степени психоделичности с ним рядом не поставишь никакой другой советский мультик.

Очевидно, что мультипликаторы вдохновились битловской «Жёлтой подводной лодкой». И создали настоящий шедевр.


«Шкатулка с секретом» (1976) режиссёра Валерия Угарова — пиршество причудливых образов, фантазия без границ. И какое буйство цвета! Особенно разителен был контраст по сравнению с блеклыми кукольными мультфильмами того же периода. Увидеть по телеку рисованный мультик — это была удача! А если такой безумный, то вдвойне.


Музыка добавляет «Шкатулке с секретом» яркости и глубины. В детстве она поражала меня каким-то неземным звучанием. За саундтрек стоит благодарить композитора Владимира Мартынова — автора музыки к десяткам фильмов, музыковеда и философа. Лично мне эти пассажи напоминают прог-рок кентерберийской школы.

В записи звуковой дорожки участвовал некий ВИА «Орегон», про который история вообще умалчивает. Кто такие? Откуда взялись и куда пропали? А также участники рок-группы «Оловянные солдатики». Причудливый, уникальный состав! Космический звук возник из недр аналогового синтезатора EMS Synthi-100.

На этом же инструменте Эдуард Артемьев, Юрий Богданов и Владимир Мартынов записали превосходный альбом «Метаморфозы» в 1980 году. Синтезатор «Синти-100» можно услышать на пластинках Эдуарда Артемьева, в фильмах «Сталкер» и «Сибириада», на записях Александра Градского («Русские песни») и Алексея Рыбникова («Юнона и Авось»).


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Метки: Шкатулка с секретом   видео   музыка   мультфильм   фото   электронная музыка   
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Меня так и не отпустило,от этого мультика!
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64k
Серпом по молоту. 11 минут назад
Есть только одно слово - Гениально...
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68k
Пётровыч 12 минут назад
В общем что скажу я вам,
Мультик интерееесный,
Музыка вообще огонь,
Я снимаю шляааапу!
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1k
vasilykopkov 18 минут назад
Офигенный мультфильм, всегда смотрел его с удовольствием.
Немного страшноватый даже, особенно джокер стрёмный.
Желтую подводную лодку увидел значительно позже, думал - это битлы у наших идею стырили...
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23k
Михаил Сметанкин 21 минуту назад
Меня всегда этот мульт раздражал. В основном из-за звукового сопровождения, и песен, которые являлись просто текстом, который ПЫТАЛИСЬ наложить на музыку.
Но чего у мульта не отнять - просто нереально офигенная анимация, которая на высшем уровне даже по современным меркам. 1976ой год!
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6k
Александр Зотов 38 минут назад
режиссёра Угарова
-------
оправдал фамилию)
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26k
Vazari 45 минут назад
В детстве этот мультик сильно "заходил" именно из-за музыки
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4k
heta Час назад
Тащился в детстве от этого мультика - музыка и вокал - шикарные и сегодня! Дочке в первом классе показал - тоже оценила, пересматривала потом неоднократно.
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
чумовой мульт в хорошем смысле !!!
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8k
Мистер Фикс Час назад
Рыбников, Мартынов и Артемьев - три шикарнейших композитора.
Их музыка к фильмам - это нечто!
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