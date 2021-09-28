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Семантически верный вандализм

Семантически верный вандализм (17 фото)

Автор:
28 сентября 2021 10:24
Сообщество : Юмор
Метки: Надписи на стенах   Юмор   вандализм   интересное   надписи   подборка   урбанистика   
2601
17

Некоторые надписи могут вполне посоперничать с философскими изречениями мудрецов древности. Подборка тех самых "некоторых" надписей, которые стирать не хочется.

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Метки: Надписи на стенах   Юмор   вандализм   интересное   надписи   подборка   урбанистика   
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37k
Олег 49 минут назад
Сам лично снимал
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28k
Игорь Полчаса назад
Не считаю что эта мазня должна вот так пиариться с оттенком высокого смысла и романтизма.
Была бы такая возможность - пустой баллончик в задницу бы засовывал "художникам"
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23k
SerGProS 2 часа назад
Внизу: "Дата написания - вчера
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46k
doker 2 часа назад
Там, картинка вверху...

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