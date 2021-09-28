Семантически верный вандализм

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Некоторые надписи могут вполне посоперничать с философскими изречениями мудрецов древности. Подборка тех самых "некоторых" надписей, которые стирать не хочется.
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Была бы такая возможность - пустой баллончик в задницу бы засовывал "художникам"