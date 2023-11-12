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Главу миграционного управления полиции ХМАО отправили в СИЗО

Главу миграционного управления полиции ХМАО отправили в СИЗО

Автор:
12 ноября 2023 23:50
Метки: ХМАО   криминал   мигранты   
297
2
Начальник миграционного управления полиции хмао работала на таджикскую диаспору.

«Суд по требованию СКР отправил Семенову на два месяца в СИЗО. В ходе расследования уголовного дела о вымогательстве вскрылись ее связи с таджикской диаспорой. По версии следствия, Семенова получала взятки от местного подрядчика, уроженца Таджикистана, за легализацию мигрантов и выдачу им патентов», — сообщил собеседник агентства.

За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СКР по ХМАО. В адрес ведомства направлен запрос. Источники агентства из правоохранительных структур сообщил, что после завершения проверки, организованной службой собственной безопасности полиции, Семенову ждет увольнение по отрицательным мотивам. Для подтверждения информации в УМВД по ХМАО также направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что начальницу управления миграции ХМАО Семенову заподозрили в вымогательстве. Силовики подозревают, что на предыдущем месте работы в ОМВД Ханты-Мансийска она выдавала своей подчиненной премии и получала откаты за покровительство по службе.


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Метки: ХМАО   криминал   мигранты   
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19  комментариев
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8k
diman02 4 часа назад
А конфискация и длительный срок ?
+ всех кто был легализован с нарушениями осудить по статьям и выслать с волчьим билетом.
И всех причастных(диаспоры и пр. сочувствующие .
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78
Топор плывёт Минуту назад
И откуда только берутся эти враги народа в нашем благополучном государстве?
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2k
Леонид 2 часа назад
да ладно ,с таким руководством и взятки, не верю вы всё врёте.
Ссылка www.youtube.com
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124k
parallax 2 часа назад
И она в стране к сожалению не единственная.
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30k
Юрьевич 2 часа назад
Стрелять таких надо. Она помогала иностранным гражданам в ущерб своей стране, интересы которой дала присягу защищать. Это называется измена Родине.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
институт специально кончила...чтобы заниматься своими делишками..
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4k
Феликс Дзержинский 4 часа назад
В колонию её, пусть варежки шьёт.
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21k
иванов дмитрий 4 часа назад
это кого то удивляет ?
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19k
Shtoppi 4 часа назад
и почему меня не покидает чувство, что таких продажных шкур как эта вот чинуша, еще не один десяток по всей России наберется, если основательно поискать, а если брать в расчет еще и прихлебателей, и мелких исполнителей на всех ветвях гос. устройства и власти, которые тоже с диаспор кормятся, то имя им будет - легион?
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7k
Echo 4 часа назад
Алчная сука
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9k
Бритва 4 часа назад
вот и причина всех проблем с мигрантами: коррупция.
уволят, наверное.
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