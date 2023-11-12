Главу миграционного управления полиции ХМАО отправили в СИЗО

«Суд по требованию СКР отправил Семенову на два месяца в СИЗО. В ходе расследования уголовного дела о вымогательстве вскрылись ее связи с таджикской диаспорой. По версии следствия, Семенова получала взятки от местного подрядчика, уроженца Таджикистана, за легализацию мигрантов и выдачу им патентов», — сообщил собеседник агентства.
За разъяснениями журналист URA.RU обратился в следственное управление СКР по ХМАО. В адрес ведомства направлен запрос. Источники агентства из правоохранительных структур сообщил, что после завершения проверки, организованной службой собственной безопасности полиции, Семенову ждет увольнение по отрицательным мотивам. Для подтверждения информации в УМВД по ХМАО также направлен запрос.
Ранее URA.RU сообщало, что начальницу управления миграции ХМАО Семенову заподозрили в вымогательстве. Силовики подозревают, что на предыдущем месте работы в ОМВД Ханты-Мансийска она выдавала своей подчиненной премии и получала откаты за покровительство по службе.
Источник:
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+ всех кто был легализован с нарушениями осудить по статьям и выслать с волчьим билетом.
И всех причастных(диаспоры и пр. сочувствующие .
все логично, непонятно что вас не устраивает?
уволят, наверное.