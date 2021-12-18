Как выглядит актриса, сыгравшая Мо’ат в фильме "Аватар"

По окончанию школы девушка приехала в Нью-Йорк, где поступила в колледж Ithaca -там она стала обучаться актерскому мастерству. В 1970 году Паундер, переехала в Голливуд, где принимала участие в бродвейских мюзиклах и небольших театральных постановках. Ее первая кинороль случилась в 1975 году - актриса сыграла медсестру в фильме «Весь этот джаз». После этого ее заметили представители киноиндустрии и стали приглашать в новые проекты.