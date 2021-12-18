Как выглядит актриса, сыгравшая Мо’ат в фильме "Аватар"

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Даже если смыть грим и снять парик, сложно поверить, что именно эта актриса сыграла роль почтенной жрицы клана Оматикайя.Тем не менее, это так.
Старая представительница клана Оматикайя в картине появляется не слишком часто, тем не менее, ее роль заметна и ярка. Как же выглядит актриса, сыгравшая мать Сильванин и Нейтири?
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Эту роль сыграла американская актриса Си Си Эйч Паундер. Темнокожая артистка, к моменту съемок у Кэмерона, уже была известна по телепрограммам и ролям в кино.
Рожденная в 1952 году в Гайане, она получила образование в Великобритании, в интернате при монастыре, где жила вместе со своей сестрой.
Рожденная в 1952 году в Гайане, она получила образование в Великобритании, в интернате при монастыре, где жила вместе со своей сестрой.
ССН в фильме "Весь этот джаз"
По окончанию школы девушка приехала в Нью-Йорк, где поступила в колледж Ithaca -там она стала обучаться актерскому мастерству. В 1970 году Паундер, переехала в Голливуд, где принимала участие в бродвейских мюзиклах и небольших театральных постановках. Ее первая кинороль случилась в 1975 году - актриса сыграла медсестру в фильме «Весь этот джаз». После этого ее заметили представители киноиндустрии и стали приглашать в новые проекты.
С 1980 года у Паундер было довольно много ролей - зрители ее запомнили по участию в фильмах «Бенни и Джун», «Честь семьи Прицци», «Щепка», «Кафе Багдад», «Без лица» и др.
ССН в сериале "Секретные материалы"
Появлялась ССН и в сериалах - в частности, "Секретных материалах", Полиция Майами", Отдел нравов", "Квантовый скачок" и др.
Именно сериалы сделали актрису популярной и принесли ей славу. Так, за довольно небольшую роль агента ФБР в "Секретных материалах" Кэрол Паундер в 1995 году была награждена «Эмми».
Именно сериалы сделали актрису популярной и принесли ей славу. Так, за довольно небольшую роль агента ФБР в "Секретных материалах" Кэрол Паундер в 1995 году была награждена «Эмми».
ССН в роли прозектора Лоретты в сериале "Морская полиция: Новый Орлеан"
Наградами также удостоились и другие роли актрисы: в частности, за лучшие роли второго плана в сериалах «Щит», «Скорая помощь» и за драматическую роль в проекте «Женское детективное агентство» артистка тоже получила "Эмми".
Но, конечно, необычайную популярность ССН принесла роль хранительницы племени Оматикайя. В синекожей, большеносой и остроухой даме сложно узнать актрису, тем не менее, это она.
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Там использовалась технология захвата движения, потом по контуру накладывали синюю рожу.
Все огрехи "игры" можно было исправить компьютерно.
А вот, например, Кевин Питер Холл вполне реально бегал в костюме Хищника... Вот это была еще та работёнка!