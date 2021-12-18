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Как выглядит актриса, сыгравшая Мо’ат в фильме "Аватар"

Как выглядит актриса, сыгравшая Мо’ат в фильме "Аватар" (9 фото)

Автор:
18 декабря 2021 11:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: cch pounder   Кэмерон   аватар   кино   си си эйч паундер   
772
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Даже если смыть грим и снять парик, сложно поверить, что именно эта актриса сыграла роль почтенной жрицы клана Оматикайя.Тем не менее, это так.
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Метки: cch pounder   Кэмерон   аватар   кино   си си эйч паундер   
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10k
Сережа Час назад
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Corvus Corax Полчаса назад
"Если наступит завтра" - Эрнестина.

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31k
Минчанин Полчаса назад
В смысле "сыграла"? Это же не маски. Это всё рисованное.

Там использовалась технология захвата движения, потом по контуру накладывали синюю рожу.
Все огрехи "игры" можно было исправить компьютерно.
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10k
Кыся Полчаса назад
Так в таких фильмах хоть Шварца на эту роль поставь, никто не заметит разницы. Одна графика.
А вот, например, Кевин Питер Холл вполне реально бегал в костюме Хищника... Вот это была еще та работёнка!

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66k
Viktor Полчаса назад
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404
Санек 55 минут назад
Ну и аватарище у нее.
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2k
cfhfwby Час назад
Ну современная ее харя в маску не влезет...
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maloy Час назад
Да пох честно слово, можно поставить фото любого человека, и все подойдут)
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