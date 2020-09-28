Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены

Об этом Джеймс Кэмерон рассказал в беседе со своим давним другом Арнольдом Шварценеггером.



В интервью, приуроченном к экологической конференции австрийского саммита 2020 года, Кэмерон сначала затронул тему о том, как вызванный пандемией кризис повлиял на съемочный процесс (начатый еще в августе 2017-го). "Мы потеряли около четырех с половиной месяцев. В результате пришлось отложить премьеру примерно на год. Фильм выйдет в декабре 2022 года", - сказал режиссер.



И в этот же момент сообщил главное: съемки "Аватара-2" полностью завершены, а съемки "Аватара-3" завершены на 95 процентов.