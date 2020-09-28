FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4437 постов • 989 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены

Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены (9 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 14:59
Сообщество : Кино
Метки: Кэмерон   аватар   аватар 2   наконец-то   продолжение фильма   съемки   съемки фильма   
913
9
1
Поклонники фильма "Аватар" ждут продолжения картины уже около десяти лет. Ну, теперь ждать осталось уже недолго: режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о том, что съемки "Аватара-2" завершены на 100 процентов. А еще он рассказал о третьей части франшизы!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Кэмерон   аватар   аватар 2   наконец-то   продолжение фильма   съемки   съемки фильма   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Kons Полчаса назад
Удастся ли Камерону избежать "проклятия вторых частей"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
Sabut Kons 23 минуты назад
С Терминатором-2 нехило так избежал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Тр-тр Митя 4 минуты назад
Я один не понимаю, чего так носятся с аватаром? Не спорю, визуал в фильме отличный, но вот сюжет полный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
235
bad boy Полчаса назад
Приятно слушать легенд мирового кино .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Сибиряк 47 минут назад
ждём премьеры )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Serg2001 48 минут назад
Интересно, а в свете новых требований Голливуда, будут ли голубые негры в племени нави?... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ScorpionDS Serg2001 4 минуты назад
Они и так голубые ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho 55 минут назад
Я и первый-то всё так и не собрался посмотреть, а тут уже второй на подходе!
Пожалуй, теперь уже есть смысл и третьего дождаться, чтоб все скопом посмотреть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Почему Кристофер Нолан запрещает стулья на съёмках фильма Почему Кристофер Нолан запрещает стулья на съёмках фильма Крис Хемсворт опроверг слухи о том, что больше не будет играть Тора Крис Хемсворт опроверг слухи о том, что больше не будет играть Тора Детали известных фильмов, о которых вы наверняка не знали Детали известных фильмов, о которых вы наверняка не знали Мужчина поймал рыбу-аватар Мужчина поймал рыбу-аватар Миссия - выполнима: Том Круз по-прежнему не нуждается в каскадерах Миссия - выполнима: Том Круз по-прежнему не нуждается в каскадерах
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

442914



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Я понимал, что нарушаю госграницу…»
7
46
«Я понимал, что нарушаю госграницу…»
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
5
36
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Араукария — уход и размножение в домашних условиях
1
2
Араукария — уход и размножение в домашних условиях
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
1
43
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#яавтор#авария#фотографии#дтп#авто авария#комментарии#океан
#факты#юмор#австралия#в мире#люди#прикольные#картинки#актеры#красиво#позитив
#интересно#животные#природа#россия#интересное#автомобили#настроение#кино#море#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться