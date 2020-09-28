Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены

Поклонники фильма "Аватар" ждут продолжения картины уже около десяти лет. Ну, теперь ждать осталось уже недолго: режиссер Джеймс Кэмерон сообщил о том, что съемки "Аватара-2" завершены на 100 процентов. А еще он рассказал о третьей части франшизы!
Несмотря на то, что кинопроизводство в этом году остановилось на четыре с половиной месяца из-за пандемии Covid-19, а даты выпуска переносились восемь раз, дело все-таки движется к финалу. Съемки долгожданной второй части "Аватара" полностью завершены. Проходили они, как и съемки готовящейся третьей части, в Новой Зеландии.
Об этом Джеймс Кэмерон рассказал в беседе со своим давним другом Арнольдом Шварценеггером.
В интервью, приуроченном к экологической конференции австрийского саммита 2020 года, Кэмерон сначала затронул тему о том, как вызванный пандемией кризис повлиял на съемочный процесс (начатый еще в августе 2017-го). "Мы потеряли около четырех с половиной месяцев. В результате пришлось отложить премьеру примерно на год. Фильм выйдет в декабре 2022 года", - сказал режиссер.
И в этот же момент сообщил главное: съемки "Аватара-2" полностью завершены, а съемки "Аватара-3" завершены на 95 процентов.
В интервью, приуроченном к экологической конференции австрийского саммита 2020 года, Кэмерон сначала затронул тему о том, как вызванный пандемией кризис повлиял на съемочный процесс (начатый еще в августе 2017-го). "Мы потеряли около четырех с половиной месяцев. В результате пришлось отложить премьеру примерно на год. Фильм выйдет в декабре 2022 года", - сказал режиссер.
И в этот же момент сообщил главное: съемки "Аватара-2" полностью завершены, а съемки "Аватара-3" завершены на 95 процентов.
Беседа Шварценеггера и Кэмерона. "Аватар" они начинают обсуждать ближе к концу, примерно на 9:30
Арнольд и Джеймс старые друзья и коллеги: Шварценеггер снялся в трех фильмах Кэмерона: "Терминатор" (1984), "Терминатор 2: Судный день" (1991) и "Правдивая ложь" (1994).
Видеоинтервью было размещено на YouTube-канале Арнольда Шварценеггера
Кэмерон признал, что ему и его команде крупно повезло, что они выбрали Новую Зеландию в качестве производственной площадки много лет назад, учитывая, что она занимает первое или второе место в мире по реагированию на COVID-19.
"Мы умеем работать. Мы можем снимать, и мы можем более или менее вести здесь нормальную жизнь прямо сейчас, - сказал он Шварценеггеру. - Так что нам очень повезло. И я не вижу никаких препятствий для того, чтобы закончить картину - вернее, закончить обе картины".
Съемочная площадка "Аватара"
Действие "Аватара 2" происходит через 12 лет после событий первого фильма. Джейк Салли (актер Сэм Уортингтон) продолжает странствовать по планете Пандора со своей новой семьей (его жену Нейтири играет Зои Салдана).
В фильме также приняли участие Сигурни Уивер, Джованни Рибизи, Джоэл Дэвид Мур, Эди Фалько, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Уна Чаплин, Вин Дизель, Мишель Йео и Дэвид Тьюлис.
Дата выхода фильма на экраны менялась уже восемь раз. Теперь премьера запланирована на 16 декабря 2022 года. А выход "Аватара-3" - на 20 декабря 2024 года.
Дата выхода фильма на экраны менялась уже восемь раз. Теперь премьера запланирована на 16 декабря 2022 года. А выход "Аватара-3" - на 20 декабря 2024 года.
Также есть планы выпустить еще два сиквела, которые выйдут 18 декабря 2026 года и 22 декабря 2028 года соответственно. Эти продолжения могут появиться в случае коммерческого успеха второй и третьей частей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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