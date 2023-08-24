Крупные пауки-осы с лапами до 5 см появились в Подмосковье

Как собщают СМИ, паук-оса может вырасти до трех сантиметров. Его яд не опасен для человека, но может вызвать аллергию, а укус по болезненности сравним с пчелиным.

Впрочем, паниковать пока рано. Миф об особой зловредности паука с полосатым брюшком развенчали энтомологи:

Крупные пауки-осы с длинными лапами выглядят жутко, но не опасны для человека.

Аргиопа Брюнниха (лат. Argiope bruennichi) или паук-оса изначально не являлся типичным представителем фауны Подмосковья – в основном он обитал на юге России. Но сравнительно теплые зимы и жаркое лето наблюдавшиеся в последнее время в северных регионах поспособствовали расселению этих членистоногих. А расселяются пауки-осы весьма интересно – выпускают из брюшка паутинку, седлают ее и летят по ветру до понравившегося им сухого и светлого места, сообщает "Смотрим.ру". Влажности эти пауки не переносят.