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Крупные пауки-осы с лапами до 5 см появились в Подмосковье

Крупные пауки-осы с лапами до 5 см появились в Подмосковье

Автор:
24 августа 2023 23:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   аллергия   опасность   пауки-осы   укус   членистоногие   энтомологи   
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Жителей столичного региона сегодня весь день пугали новостью о гигантских пауках-осах, которые появились в Подмосковье. Жутких членистоногих уже заметили в Раменском, Домодедове, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе.

Как собщают СМИ, паук-оса может вырасти до трех сантиметров. Его яд не опасен для человека, но может вызвать аллергию, а укус по болезненности сравним с пчелиным.

Впрочем, паниковать пока рано. Миф об особой зловредности паука с полосатым брюшком развенчали энтомологи:

Крупные пауки-осы с длинными лапами выглядят жутко, но не опасны для человека.

Аргиопа Брюнниха (лат. Argiope bruennichi) или паук-оса изначально не являлся типичным представителем фауны Подмосковья – в основном он обитал на юге России. Но сравнительно теплые зимы и жаркое лето наблюдавшиеся в последнее время в северных регионах поспособствовали расселению этих членистоногих. А расселяются пауки-осы весьма интересно – выпускают из брюшка паутинку, седлают ее и летят по ветру до понравившегося им сухого и светлого места, сообщает "Смотрим.ру". Влажности эти пауки не переносят.

Аргиопа отличается от других пауков ярким черно-желтым рисунком на брюшке, как у осы. Величина самки достигает 3 сантиметров, самцы значительно меньше – полсантиметра или чуть больше. Паук-оса плетет большие сети, похожие на колесо от телеги в домах, беседках, на огородах, на кустах. Чтобы сплести одну сеть членистоногому требуется примерно час, что достаточно быстро для остальных видов пауков.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, на экспертное мнение которого ссылается РБК:

Гражданам не стоит паниковать, при встрече с этими паукообразными. Не нужно убивать пауков, ведь они являются важным звеном в экосистеме, но и трогать руками их не следует во избежание укусов, большинство которых происходит из-за придавливания членистоногого.

Также надо помнить, что все пауки ядовиты, потому что у них есть железы – хелицеры, вырабатывающие яд, но укус пауков из Подмосковья приведет максимум к раздражению. При этом не стоит забывать о возможной аллергической реакции у отдельных людей.

Источник:

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Метки: Подмосковье   аллергия   опасность   пауки-осы   укус   членистоногие   энтомологи   
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2  комментария
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52k
stabskapitan 4 секунды назад
Миф об особой зловредности паука с полосатым брюшком развенчали энтомологи....
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Серьезно? Энтомологи НЕ ИЗУЧАЮТ паукообразных. А наука, изучающая пауков, называется арахнологией (в состав арахнологии входят аранеология наука, изучающая пауков, акарология наука, изучающая клещей) и соответственно квалифицированно ответить на вопрос должен арахнолог.
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3k
Мочи свиней! Полчаса назад
Рагульё ещё не причислило это к своим перемогам? А то любую напасть в России приписывают себе. Лживая перемога на фоне катастрофических потерь и позора перед всем миром всё же лучше, чем никакая)
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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