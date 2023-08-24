Крупные пауки-осы с лапами до 5 см появились в Подмосковье

Жителей столичного региона сегодня весь день пугали новостью о гигантских пауках-осах, которые появились в Подмосковье. Жутких членистоногих уже заметили в Раменском, Домодедове, Королеве, Подольске, Павловском Посаде и Балашихе.
Как собщают СМИ, паук-оса может вырасти до трех сантиметров. Его яд не опасен для человека, но может вызвать аллергию, а укус по болезненности сравним с пчелиным.
Впрочем, паниковать пока рано. Миф об особой зловредности паука с полосатым брюшком развенчали энтомологи:
Крупные пауки-осы с длинными лапами выглядят жутко, но не опасны для человека.
Аргиопа Брюнниха (лат. Argiope bruennichi) или паук-оса изначально не являлся типичным представителем фауны Подмосковья – в основном он обитал на юге России. Но сравнительно теплые зимы и жаркое лето наблюдавшиеся в последнее время в северных регионах поспособствовали расселению этих членистоногих. А расселяются пауки-осы весьма интересно – выпускают из брюшка паутинку, седлают ее и летят по ветру до понравившегося им сухого и светлого места, сообщает "Смотрим.ру". Влажности эти пауки не переносят.
Аргиопа отличается от других пауков ярким черно-желтым рисунком на брюшке, как у осы. Величина самки достигает 3 сантиметров, самцы значительно меньше – полсантиметра или чуть больше. Паук-оса плетет большие сети, похожие на колесо от телеги в домах, беседках, на огородах, на кустах. Чтобы сплести одну сеть членистоногому требуется примерно час, что достаточно быстро для остальных видов пауков.
По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, на экспертное мнение которого ссылается РБК:
Гражданам не стоит паниковать, при встрече с этими паукообразными. Не нужно убивать пауков, ведь они являются важным звеном в экосистеме, но и трогать руками их не следует во избежание укусов, большинство которых происходит из-за придавливания членистоногого.
Также надо помнить, что все пауки ядовиты, потому что у них есть железы – хелицеры, вырабатывающие яд, но укус пауков из Подмосковья приведет максимум к раздражению. При этом не стоит забывать о возможной аллергической реакции у отдельных людей.
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Серьезно? Энтомологи НЕ ИЗУЧАЮТ паукообразных. А наука, изучающая пауков, называется арахнологией (в состав арахнологии входят аранеология наука, изучающая пауков, акарология наука, изучающая клещей) и соответственно квалифицированно ответить на вопрос должен арахнолог.