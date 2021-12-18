Брошь, которую Элизабет Тейлор перехватила у принца Чарльза

Рекордсменка по длительности правления, королева Елизавета II оказалась на престоле по случайности: старший брат ее отца, король Эдуард VIII, влюбился в разведенную женщину и ради брака с ней отказался от трона.
История отношений Эдуарда и американки Уоллис Симпсон достойна романа или киноэпопеи. Любовь короля была так сильна, что он готов был положить к ногам Уоллис свой титул и королевство.
Знаком этих намерений стал очень важный и заметный подарок Эдуарда – в 1935 году, когда он еще был наследником, а их скандальной связи с Симпсон шел пятый год, будущий король подарил возлюбленной очень необычную брошь.
Крупная брошь представляла собой три платиновых пера, вокруг которых обвита золотая корона – и все это покрыто россыпью бриллиантов.
Три пера в короне – известный с 14-го века геральдический знак принцев Уэльских, то есть наследников британского престола.
Подарок Эдуарда означал, что Уоллис Симпсон – его избранница, и он хотел бы видеть ее своей королевой. Это было неслыханно для английских подданных, поскольку на момент получения такой броши Симпсон не только была разведенной когда-то (и потому нежелательной парой для наследника), она вообще в то время еще была замужем за своим вторым мужем, богатым американским промышленником.
Геральдический знак принцев Уэльских: три страусиных пера в золотой короне, надпись на немецком "Я служу" (знак пошел от династии Плантагенетов)
Конечно, никакой королевой Уоллис не стала, и когда Эдуард получил корону, ему пришлось делать выбор, и он решил отречься от престола ради женитьбы на любимой женщине.
За время их долгих отношений (Эдуард и Уоллис были вместе больше сорока лет, пока смерть не разлучила их), бывший король дарил своей возлюбленной, а после жене, огромное количество самых впечатляющих украшений. Собрание драгоценностей Уоллис было признано одним из самых дорогих в 20-м веке среди коллекций частных лиц.
Уоллис Симпсон пережила Эдуарда на четырнадцать лет, потомства у них не было, после смерти любимой женщины короля ее украшения должны были поступить на аукцион.
Старший сын королевы Елизаветы II Чарльз, который стал следующим принцем Уэльским вслед за отрекшимся Эдуардом VIII, очень хотел выкупить именно ту, скандальную, брошь с геральдикой Уэльских принцев. Вероятно, Чарльзу не хотелось, чтобы этот важный для его семьи знак носила какая-то посторонняя женщина.
Однако на драгоценности Уоллис Симпсон претендовала сама Элизабет Тейлор, которая вслед за Уоллис тоже была крупным коллекционером первосортных драгоценностей. Тейлор и ее муж Ричард Бертон дружили с бывшим королем Эдуардом и его морганатической супругой и часто бывали в их французской резиденции.
Тейлор точно была осведомлена о том, какие драгоценности были у Уоллис, а брошь с перьями ей так нравилась, что Уоллис даже давала актрисе разрешение скопировать ее (но Тейлор этим разрешением так и не воспользовалась).
И, когда украшения Уоллис попали на аукцион, Тейлор поставила целью непременно выкупить в том числе и брошь с бриллиантовыми перьями, несмотря на то, что конкурировала с принцем Чарльзом. О том, что Чарльз тоже торгуется за брошь, актриса знала, но не уступила, а, напротив, выложила такую круглую сумму, которую Чарльз уже не решился перебить.
В итоге геральдический символ ушел в коллекцию Тейлор за 640 тысяч долларов – и это в 1987 году, когда доллар стоил намного больше, чем сейчас. Конечно, Элизабет потом носила свой драгоценный трофей, а после ее смерти, в 2011 году, брошь снова продали, и ровно вдвое дороже, чем ее покупала актриса.
Королевский дом Британии не гонялся больше за брошью, поскольку на самом деле у Чарльза имелась другая, и тоже с перьями принца Уэльского. Брошь, которую носила принцесса Диана, а сейчас носит вторая супруга Чарльза Камилла, была изготовлена для королевы Марии Текской, бабушки Елизаветы II.
Хотя эта брошка, из бриллиантов с изумрудной подвеской, небольшая и выглядит намного скромнее броши Уоллис Симпсон, все же она более старинная и ценная для королевской семьи.
Источник:
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