Брошь, которую Элизабет Тейлор перехватила у принца Чарльза

Знаком этих намерений стал очень важный и заметный подарок Эдуарда – в 1935 году, когда он еще был наследником, а их скандальной связи с Симпсон шел пятый год, будущий король подарил возлюбленной очень необычную брошь.

Крупная брошь представляла собой три платиновых пера, вокруг которых обвита золотая корона – и все это покрыто россыпью бриллиантов.