Жанна Кальман: рекорд долголетия или одна из величайших мировых афер?

Зачем это нужно? Почему в 1934-м году семейство могло пойти на такой подлог? По версии ученых, все до банальности просто: деньги! Дважды до смерти матери, настоящей Жанны Луизы, семейству пришлось выплачивать разорительные налоги на наследство. После ухода из жизни Марии Феликс (свекрови Жанны, хозяйки магазина) и отца Николя Кальмана, владевшего недвижимостью и землей в округе.



Тогда, в 1934-м, им снова надо было раскошеливаться, за вступление в наследование имуществом, принадлежавшем матери, надо было бы заплатить 35% налога. Скорее всего, это привело бы к банкротству. Видимо, это и подвигло семью к неординарному способу решения проблемы.



Почему же потом, спустя десятилетия, не решилась открыть фамильные тайны? За давностью лет наказания не было бы. Но… опять деньги! В 1963-м она потеряла сына (внука), погиб в аварии. На следующий год не стало «зятя». Она остается одна, а зарабатывать на жизнь не хочется и не умеется.



Находчивая мадам Кальман и тут не растерялась. В 1965-м был заключен нотариальный договор о пожизненной ренте. Это еще одна фееричная история! Нотариус Андре Раффрэ обязался ежемесячно выплачивать Жанне 2500 франков. Она взамен проявила «чудеса щедрости», пообещав: после ее смерти апартаменты в городе Арль перейдут «счастливчику».



Ренту рассчитали, исходя из ожидаемой продолжительности жизни. Жанне по паспорту тогда было 90, и «по идее» она не должна была прожить более трех лет. А наслаждалась бытием еще 32 годика. Пережив на два года нотариуса. Апартаменты-то его наследники получили. Но только цена вопроса в данном случае очень даже имеет значение!