Жанна Кальман: рекорд долголетия или одна из величайших мировых афер?

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Есть ли логика у геронтологии: как «бабушка всех французов», прожив 122 года, почти до последних лет нещадно курила и баловала себя вином?
Число долгожителей в мире неуклонно растет. По официальным критериям ВОЗ, таковыми считаются люди в возрасте 90 лет и старше. Но всегда особняком в списке самых возрастных жителей планеты стоит имя Жанны Кальман. О ее феномене продолжают спорить. Согласно данным Книги рекордов Гиннеса, она прожила 122 года и 164 дня (1875–1997).
Многочисленные публикации о неистовой француженке раскрывают «секреты» ее долголетия: мол, это потрясающее жизнелюбие, оптимизм и физическая активность. Многие годы любимым времяпрепровождением Жанны Луизы была езда на велосипеде. А фехтование она освоила в возрасте 85 лет. Память и ясный ум сохраняла до последних дней жизни. Как и чувство юмора.
Многочисленные публикации о неистовой француженке раскрывают «секреты» ее долголетия: мол, это потрясающее жизнелюбие, оптимизм и физическая активность. Многие годы любимым времяпрепровождением Жанны Луизы была езда на велосипеде. А фехтование она освоила в возрасте 85 лет. Память и ясный ум сохраняла до последних дней жизни. Как и чувство юмора.
На расспросы о том, что ей помогает оставаться всегда в добром здравии, Кальман отвечала: «Когда невозможно решить проблемы, нет нужды беспокоиться». Таково ее жизненное кредо.
И она действительно не обременяла себя житейскими заботами. Работа? О, нет, это не про нее! Зато курила, нет, дымила, как паровоз, почти до конца жизни. И выпивала ежедневно по полному стакану портвейна. Бросила эту незатейливую привычку, лишь перешагнув рубеж 117-летия!
Помимо «абсолютного рекорда» по числу прожитых лет за знаменитой француженкой числятся еще несколько мировых достижений. «Звание» самой пожилой актрисы: саму себя она сыграла в 114 лет. Это был канадский фильм «Винсент и я», где Жанна вспоминала, как встречалась с Ван Гогом.
Она же в 115 лет сломала бедро, врачи сделали операцию. В итоге обрела статус самой пожилой пациентки. Стаж курения — свыше 95 лет, это еще один планетарный рекорд. Ну, и на десерт: в возрасте 121 года Кальман стала еще и рэпершей, начитав речитатив для компакт диска «Хозяйка времени»…
И она действительно не обременяла себя житейскими заботами. Работа? О, нет, это не про нее! Зато курила, нет, дымила, как паровоз, почти до конца жизни. И выпивала ежедневно по полному стакану портвейна. Бросила эту незатейливую привычку, лишь перешагнув рубеж 117-летия!
Помимо «абсолютного рекорда» по числу прожитых лет за знаменитой француженкой числятся еще несколько мировых достижений. «Звание» самой пожилой актрисы: саму себя она сыграла в 114 лет. Это был канадский фильм «Винсент и я», где Жанна вспоминала, как встречалась с Ван Гогом.
Она же в 115 лет сломала бедро, врачи сделали операцию. В итоге обрела статус самой пожилой пациентки. Стаж курения — свыше 95 лет, это еще один планетарный рекорд. Ну, и на десерт: в возрасте 121 года Кальман стала еще и рэпершей, начитав речитатив для компакт диска «Хозяйка времени»…
И все бы хорошо, но в конце 2018 года по миру прокатилась сенсация. Российские ученые подвергли серьезным сомнениям реальность феномена Кальман. Кто были эти «святотатцы»? Фомы неверующие — это врач-гериатр Валерий Новоселов и математик Николай Зак. Новоселов — специалист с именем. Глава секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ, а также руководитель АНО "Научно-медицинский геронтологический центр". Более 30 лет практики. Что навело на сомнения? На фото рекордсменки нет признаков старческой хрупкости, которые присутствуют у всех лиц старше ста лет. По клиническим, биологическим признакам «феномену» лет на 30 меньше. Вместе с молодым математиком Николаем Заком ученый стал тщательно разбираться в перипетиях семейной истории Жанны Кальман. Подробно о их расследовании — в материале «Комсомольской правды». Здесь же очертим круг основных аргументов скепсиса.
Чем глубже вникали, тем больше вопросов и нестыковок находили. Почему-то столетний юбилей «бабушка всех французов» (по выражению президента Жака Ширака) праздновать категорически отказалась. Но через 10 лет, оказавшись в доме престарелых, откровенно заявила, что теперь выжмет все «бонусы» из своего долголетия. Вот только накануне этого громкого высказывания она велела всем родным уничтожить семейные архивы, особенно, старые фото…
Что такого «компрометирующего» могло в них сохраниться? Об этом чуть ниже, а сначала — о ее рассказах о «встрече» с Ван Гогом. Ее бабушка описывала в ярких деталях. Но вот проблема: когда в их городок приезжал художник, Жанне было 13 лет. А она живописала, что их познакомил супруг. На деле замужество состоялось лишь спустя 6 лет после самоубийства художника.
Хорошо, можно списать эти откровения на разыгравшееся воображение. Хотя деменцией она точно не страдала: все врачи и окружение в доме престарелых об этом говорили. Но вот про опустошительную эпидемию холеры в 1884 году Жанна никогда не вспоминала. А ведь ей было 9 лет, должны были остаться сильные впечатления.
Что такого «компрометирующего» могло в них сохраниться? Об этом чуть ниже, а сначала — о ее рассказах о «встрече» с Ван Гогом. Ее бабушка описывала в ярких деталях. Но вот проблема: когда в их городок приезжал художник, Жанне было 13 лет. А она живописала, что их познакомил супруг. На деле замужество состоялось лишь спустя 6 лет после самоубийства художника.
Хорошо, можно списать эти откровения на разыгравшееся воображение. Хотя деменцией она точно не страдала: все врачи и окружение в доме престарелых об этом говорили. Но вот про опустошительную эпидемию холеры в 1884 году Жанна никогда не вспоминала. А ведь ей было 9 лет, должны были остаться сильные впечатления.
О семье вообще говорила неохотно, скупо и путанно. Постоянно сбивалась, говоря о муже/зяте или сыне/внуке. Называла имя домработницы Марты Тушон, которая водила ее в школу. Но по архивным данным Марта была лишь на 10 лет младше Жанны, так что могла сопровождать в школу лишь ее дочь Ивонну (г.р. 1898).
Ивонна была замужем за капитаном артиллерии Жозефом Шарлем Фредериком Бийо, у них был сын Фредерик. По документам Ивонна ушла из жизни 19 января 1934 года, диагноз (официальный) — пневмония. Факт смерти подтвердила некая 71-летняя Жозефина Аудибер. Документ подписал и помощник мэра города Арля Жюстин Валле, но вряд ли он засвидетельствовал сей печальный факт личным присутствием.
Жанна стала воспитывать внука. Но и окружающие, и биографы отмечают: мальчик называл бабушку «mamzanne», то есть, мама Жан. Сама она тоже «путалась в показаниях», называя его то внуком, то сыном. Жозеф Бийо, по идее, был ее зятем. В переписях 1954 и 1962 годов отмечено, что живут они вместе. В документе 1962 года Бийо был сначала обозначен литерой “M”, то есть, женатый, но эта буква перечеркнута и исправлена на “V”, то бишь, вдовец.
Получается, размышляют российские «копатели истории», в 1934 году умерла, в возрасте 58 лет, настоящая Жанна Кальман. А под ее именем стала жить дочь Ивонна. Поэтому и в свидетели позвали пожилую слабовидящую даму.
Ивонна была замужем за капитаном артиллерии Жозефом Шарлем Фредериком Бийо, у них был сын Фредерик. По документам Ивонна ушла из жизни 19 января 1934 года, диагноз (официальный) — пневмония. Факт смерти подтвердила некая 71-летняя Жозефина Аудибер. Документ подписал и помощник мэра города Арля Жюстин Валле, но вряд ли он засвидетельствовал сей печальный факт личным присутствием.
Жанна стала воспитывать внука. Но и окружающие, и биографы отмечают: мальчик называл бабушку «mamzanne», то есть, мама Жан. Сама она тоже «путалась в показаниях», называя его то внуком, то сыном. Жозеф Бийо, по идее, был ее зятем. В переписях 1954 и 1962 годов отмечено, что живут они вместе. В документе 1962 года Бийо был сначала обозначен литерой “M”, то есть, женатый, но эта буква перечеркнута и исправлена на “V”, то бишь, вдовец.
Получается, размышляют российские «копатели истории», в 1934 году умерла, в возрасте 58 лет, настоящая Жанна Кальман. А под ее именем стала жить дочь Ивонна. Поэтому и в свидетели позвали пожилую слабовидящую даму.
Но одних размышлений мало, нужны более достоверные данные. Их и приводят исследователи после долгих «раскопок» в архивах города и по анализу тех редких снимков, что все же сохранили дальние родственники. Есть фото паспорта Жанны Кальман, датированное 30-ми годами. Ей там около 57.
Есть и документ жандармерии, описывающий антропометрические данные. Рост – 152 см, цвет волос и глаз — черный, лоб низкий. Но у Кальман в более солидном возрасте эти показатели отличаются. Глаза, волосы, форма ушных раковин — хоть мать и дочь были похожи, но эти природные данные у них различались.
Рост рекордсменки по возрасту в 110 лет составлял 150 см. За 60 лет она «стопталась» всего на 2 сантиметра? А должна была, по многолетним наблюдениям врачей и ученых, потерять в росте сантиметров 10.
У Ивонны лоб был далеко не узкий. И у Жанны в преклонные годы тоже он высокий. Вырос за десятилетия? Ученые провели компьютерные исследования фотографий молодой и пожилой Жанны. И сомнения подтвердились — это разные люди!
Есть и еще одна важная примета. У Ивонны на кончике носа было небольшое новообразование типа фибромы. Такое же наблюдается и на лице долгожительницы. А у настоящей Жанны ничего подобного не видно. Есть и ряд других чисто физиологических различий.
Есть и документ жандармерии, описывающий антропометрические данные. Рост – 152 см, цвет волос и глаз — черный, лоб низкий. Но у Кальман в более солидном возрасте эти показатели отличаются. Глаза, волосы, форма ушных раковин — хоть мать и дочь были похожи, но эти природные данные у них различались.
Рост рекордсменки по возрасту в 110 лет составлял 150 см. За 60 лет она «стопталась» всего на 2 сантиметра? А должна была, по многолетним наблюдениям врачей и ученых, потерять в росте сантиметров 10.
У Ивонны лоб был далеко не узкий. И у Жанны в преклонные годы тоже он высокий. Вырос за десятилетия? Ученые провели компьютерные исследования фотографий молодой и пожилой Жанны. И сомнения подтвердились — это разные люди!
Есть и еще одна важная примета. У Ивонны на кончике носа было небольшое новообразование типа фибромы. Такое же наблюдается и на лице долгожительницы. А у настоящей Жанны ничего подобного не видно. Есть и ряд других чисто физиологических различий.
Зачем это нужно? Почему в 1934-м году семейство могло пойти на такой подлог? По версии ученых, все до банальности просто: деньги! Дважды до смерти матери, настоящей Жанны Луизы, семейству пришлось выплачивать разорительные налоги на наследство. После ухода из жизни Марии Феликс (свекрови Жанны, хозяйки магазина) и отца Николя Кальмана, владевшего недвижимостью и землей в округе.
Тогда, в 1934-м, им снова надо было раскошеливаться, за вступление в наследование имуществом, принадлежавшем матери, надо было бы заплатить 35% налога. Скорее всего, это привело бы к банкротству. Видимо, это и подвигло семью к неординарному способу решения проблемы.
Почему же потом, спустя десятилетия, не решилась открыть фамильные тайны? За давностью лет наказания не было бы. Но… опять деньги! В 1963-м она потеряла сына (внука), погиб в аварии. На следующий год не стало «зятя». Она остается одна, а зарабатывать на жизнь не хочется и не умеется.
Находчивая мадам Кальман и тут не растерялась. В 1965-м был заключен нотариальный договор о пожизненной ренте. Это еще одна фееричная история! Нотариус Андре Раффрэ обязался ежемесячно выплачивать Жанне 2500 франков. Она взамен проявила «чудеса щедрости», пообещав: после ее смерти апартаменты в городе Арль перейдут «счастливчику».
Ренту рассчитали, исходя из ожидаемой продолжительности жизни. Жанне по паспорту тогда было 90, и «по идее» она не должна была прожить более трех лет. А наслаждалась бытием еще 32 годика. Пережив на два года нотариуса. Апартаменты-то его наследники получили. Но только цена вопроса в данном случае очень даже имеет значение!
Тогда, в 1934-м, им снова надо было раскошеливаться, за вступление в наследование имуществом, принадлежавшем матери, надо было бы заплатить 35% налога. Скорее всего, это привело бы к банкротству. Видимо, это и подвигло семью к неординарному способу решения проблемы.
Почему же потом, спустя десятилетия, не решилась открыть фамильные тайны? За давностью лет наказания не было бы. Но… опять деньги! В 1963-м она потеряла сына (внука), погиб в аварии. На следующий год не стало «зятя». Она остается одна, а зарабатывать на жизнь не хочется и не умеется.
Находчивая мадам Кальман и тут не растерялась. В 1965-м был заключен нотариальный договор о пожизненной ренте. Это еще одна фееричная история! Нотариус Андре Раффрэ обязался ежемесячно выплачивать Жанне 2500 франков. Она взамен проявила «чудеса щедрости», пообещав: после ее смерти апартаменты в городе Арль перейдут «счастливчику».
Ренту рассчитали, исходя из ожидаемой продолжительности жизни. Жанне по паспорту тогда было 90, и «по идее» она не должна была прожить более трех лет. А наслаждалась бытием еще 32 годика. Пережив на два года нотариуса. Апартаменты-то его наследники получили. Но только цена вопроса в данном случае очень даже имеет значение!
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-Скажите, вот Вам уже 120 лет, Вы, наверное, не курите?
-Пачэму? Курю. Двэ пачки день курю.
-А может Вы не употребляете алкоголь?
-Пачэму? Вино пью, коньяк пью, чачу пью!
-А зачем?
-А так ваапщэ не сдохнещь!
А вот это я уже не раз про долгожителей слышал ..Привет ЗОЖам !
"Зато курила, нет, дымила, как паровоз, почти до конца жизни. И выпивала ежедневно по полному стакану портвейна. Бросила эту незатейливую привычку, лишь перешагнув рубеж 117-летия!"
Я не призываю юухать и курить ,но к каждого свой путь в жизни и каждому свой срок ..