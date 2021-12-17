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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 39 постов • 2 подписчика подписаться
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Появилось видео из кабины поливочной машины, которую опрокинул самолёт в Шереметьево

Появилось видео из кабины поливочной машины, которую опрокинул самолёт в Шереметьево (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 11:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   Шереметьево   аэрофлот   видео   водитель   машина   фото   
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Экипаж воздушного судна "Аэрофлота" не заметил, как зацепил крылом машину для обработки самолётов противообледенительной жидкостью. В этом момент в машине находились сотрудники аэропорта.

Момент столкновения с поливочной машиной попал на записи камеры в кабине. Сотрудник наземных служб изрядно перепугался, когда самолёт задел крылом машину и опрокинул её. Водитель деайсера получил несколько переломов и его оперативно доставили в больницу.

Экипаж не заметил столкновения. Опрокинутый автомобиль заметили первыми пассажиры самолёта. Вина в аварии полностью лежит на пилоте, который начал руление без команды.

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Метки: Москва   Шереметьево   аэрофлот   видео   водитель   машина   фото   
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7  комментариев
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27k
lem02 52 минуты назад
Список опасных профессий пополнился "Оператором поливочной машины"...
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18k
sanchesS80 11 минут назад
Странно как-то. Пилоты обычно пёрнуть боятся без команды диспетчера. Помутнение сознания что-ли?
В любом случае все ходы записываются. Разберутся - была ли ошибочная команда диспетчера, или пилота переклинило и он без команды "дал газу"
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53
Серж 20 минут назад
Судя по крикам пассажиры их не только увидели но и услышали :) Че так орать то.
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11k
Голос Вселенной 38 минут назад
А что было так кричать? Надеялись, что пилот услышит??
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5k
Борис Карабанов 51 минуту назад
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