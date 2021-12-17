Появилось видео из кабины поливочной машины, которую опрокинул самолёт в Шереметьево

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Экипаж воздушного судна "Аэрофлота" не заметил, как зацепил крылом машину для обработки самолётов противообледенительной жидкостью. В этом момент в машине находились сотрудники аэропорта.
Момент столкновения с поливочной машиной попал на записи камеры в кабине. Сотрудник наземных служб изрядно перепугался, когда самолёт задел крылом машину и опрокинул её. Водитель деайсера получил несколько переломов и его оперативно доставили в больницу.
Экипаж не заметил столкновения. Опрокинутый автомобиль заметили первыми пассажиры самолёта. Вина в аварии полностью лежит на пилоте, который начал руление без команды.
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В любом случае все ходы записываются. Разберутся - была ли ошибочная команда диспетчера, или пилота переклинило и он без команды "дал газу"