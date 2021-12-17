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Плато Путорана: интересные факты о самом красивом, загадочном и труднодоступном месте Сибири

Плато Путорана: интересные факты о самом красивом, загадочном и труднодоступном месте Сибири (23 фото)

Автор:
17 декабря 2021 10:58
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   плато Путорана   природа   путешествие   факты   фото   
668
23
В самом сердце нашего богоспасаемого отечества располагается одно из самых красивых и удивительных мест. К счастью, добраться до него совсем не просто. И пусть так остается и впредь...
Плато Путорана входит в список Всемирного наследия Юнеско. Это одно из самых труднодоступных и удивительных природных достопримечательностей России.
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Метки: Россия   плато Путорана   природа   путешествие   факты   фото   
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42k
Крайт 2 часа назад
"России могущество будет прирастать Сибирью и Северным океаном..." (С) Ломоносов Михаил Васильевич, 1763 год.
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5k
night_visitor Минуту назад
Уже лет 5 мечтаю туда попасть в поход, но столько времени свободного нет.
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113
eutace 36 минут назад
зачем вы написали?? теперь богачи туда будут ездить охотиться
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1k
Четырёхолёсный Самовар 38 минут назад
11.07.21 год . Плато Путорана. Иркиндинский водопад.
Ссылка youtu.be
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1k
Хансон Абадир 2 часа назад
нереальная красота
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