Плато Путорана: интересные факты о самом красивом, загадочном и труднодоступном месте Сибири

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В самом сердце нашего богоспасаемого отечества располагается одно из самых красивых и удивительных мест. К счастью, добраться до него совсем не просто. И пусть так остается и впредь...
Плато Путорана входит в список Всемирного наследия Юнеско. Это одно из самых труднодоступных и удивительных природных достопримечательностей России.
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Добраться до плато, конечно, можно, но это очень затратное предприятие. И именно из-за труднодоступности, это нетронутое человеком место, сохранило свою красоту и уникальную "биосферу".
Площадь плато составляет 250 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с площадью всей Великобритании.
Плато представляет собой самый крупный монолитный горный массив Русского Заполярья, который расположен на юге полуострова Таймыр.
Именно здесь находится географический центр России. На юго-восточном склоне озера Виви располагался 7-метровый монумент, информирующий об этом редких туристов. Он был установлен в 1992 году, но в 2014-ом центр территории РФ сместился из-за присоединения Крыма. И сейчас на месте монумента установлен закладной крест.
258 миллионов лет назад в этих местах все было уничтожено извержением супервулкана. Эта природная катастрофа получила название Великого Пермского вымирания и ознаменовала собой конец палеозойской и начало мезозойской эры - эры динозавров.
Сейчас фауна этого естественного природного заповедника невероятно богата. И что самое главное, она скрыта от глаз человека и его пагубного воздействия.
Именно на плато Путорана проходит северный ареал обитания рыси, соболя, каменного глухаря и летяги. Здесь же пролегает северный миграционный путь северного оленя. На плато обитают очень редкие виды птиц, которые находятся на грани вымирания - орлан-белохвост и кречет.
И разумеется, здесь проживает бессчетное количество лис, зайцев, лосей, медведей и росомах.
И разумеется, здесь проживает бессчетное количество лис, зайцев, лосей, медведей и росомах.
Путоранский снежный баран или толсторог является эндемиком плато, то есть проживает только на этой территории и больше нигде. Это животное, кстати, занесено в Красную книгу.
Озера плато Путорана являются вторым по объему резервуаром пресной воды России после озера Байкал.
Эти озера уникальны тем, что ледниковая вода в них проходит через толщу горных пород, которым более 250 миллионов лет. По пути она минерализуется особым образом, превращаясь, если не в целебную, то в весьма полезную питьевую воду.
Глубина большинства каньонных озер до сих пор остается загадкой. Виной тому все та же труднодоступность. Некоторые ученые говорят о бездонности озер, так как они уверены, что в каньонах есть локальные провалы.
Собственно, из-за локальных каньонных провалов плато Путорана получило свое второе название - страна тысячи водопадов. Их количество на единицу площади здесь самое высокое в России.
Например, водопад Кандидский, расположенный на реке Канде, имеет высоту 108 метров, являясь таким образом самым высоким водопадом в России. Но сам Кандидский представляет собой лишь часть целого водопадного каскада.
Кстати, своему названию плато обязано эвенкийскому слову "пэтэроми", что переводится как дымный или облачный.
Также стоит отметить, что это место довольно недружелюбно для человека - климат здесь суровый. Большая часть плато расположена в Заполярье - это место одно из самых холодных и ветреных на планете.
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Метки: Россия плато Путорана природа путешествие факты фото
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