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Почему московский памятник Петру I работы Церетели считают переделанным Колумбом

Почему московский памятник Петру I работы Церетели считают переделанным Колумбом

Автор:
05 сентября 2023 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: памятник   памятник Петру I   работы Церетели   скульптура   факты   фото   
1749
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Скульптура Петра I работы Церетели — один из самых известных, самых высоких и, вероятно, самых скандальных российских памятников. Хотя бы потому, что говорили, что это и не Пётр вовсе, а никому не пригодившийся Колумб.

Сам памятник Петру Первому в Москве, в районе Берсеневской набережной, появился (официально открыт) 5 сентября 1997 года. Официальное название памятника — «В ознаменование 300-летия российского флота».

Общая высота композиции — 98 метров, а фигуры самого Петра I — 18 метров.

Установлен памятник Петру на искусственном насыпном острове на разделе Москвы-реки и Водоотводного канала и торжественно открыт в рамках празднования 850-летия Москвы.

Споры вокруг новой скульптуры начались фактически сразу после её установки. Критиковали как место расположения, так и внешний вид — непропорциональность фигуры царя, исторические несоответствия композиции — не мог Петр I ходить на каравелле и носить доспехи.

Говорили даже, что памятник — якобы переделанная статуя Колумба. Которую, мол, Церетели ранее предлагал США, Испании и странам Латинской Америки к 500-летию открытия американского континента. Сам скульптор эту информацию в интервью называл недостоверной.

Кстати, статуя Христофора Колумба, выполненная Зурабом Церетели, существует — и не одна. В 1989 году скульптор выиграл международный конкурс на лучший памятник великому мореплавателю, приуроченный к 500-летию открытия Нового Света.

Церетели предложил проект из двух монументов под названиями «Рождение Нового Человека» и «Рождение Нового Света».

Первый был установлен в 1995 году в Севилье, откуда Колумб ушёл в свое легендарное плаванье. Выглядит он как гигантское 45-метровое яйцо, внутри которого — бронзовая фигура Колумба.

Второй монумент общей высотой 126 метров появился в 2016-м году, в Пуэрто-Рико, в городе Аресибо на атлантическом побережье. Судя по всему, московский памятник Петру I сравнивают именно с ним.

В общем замысле прослеживается схожесть — Колумб в Аресибо стоит на судне, как на пьедестале, подняв вверх правую руку, а левой опираясь о штурвал, за его спиной — паруса корабля.

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Метки: памятник   памятник Петру I   работы Церетели   скульптура   факты   фото   
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14  комментариев
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34k
albedo Час назад
Памятник в Москве просто уродский.
Это мнение многих москвичей.
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11k
Света 6 минут назад
Это вы ещё наш новый фонтан не видели. Самое ласковое определение "шоу уродцев". Этот креатив просто отвратителен и вокруг понатыкали ещё этих страхолюдных младенцев. Зато оргомная площадь без клочка зелени, я уж не говорю о тенистых деревьях.
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16k
Мистер Фикс 24 минуты назад
В те времена Лужков с Церетели бабло пилили. Церетелевские "шедевры" росли как грибы.
Поэтому Лужок не послушал основной довод "против" - Петр l ненавидел Москву, поэтому построил другую столицу. И ставить памятник в Москве - верх идиотизма.
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2k
SmartCat101 46 минут назад
какой мерзкий , отвратительный памятник!!!
руки бы отрубить зурабу то нашему церителли! и всем кто это убожество одбрил!!
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562
Илья 52 минуты назад
Сколько денег попилили на это говно и представить страшно .
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2k
Ивлар 55 минут назад
Сколько полезного металла переведено на это вот убожество, а ведь кто то эти деньги дал этому "художнику"... Кстати, в молодости, ну или когда по рукам цезура била, делал вполне годные вещи. Например остановки в Абхазии и по черноморскому побережью, очень годные
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 55 минут назад
Пётр Питерский. В Москве к нему негативят ещё со времён бояр.
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27k
Егор 55 минут назад
По легенде до Колумба этот памятник был еще Гулливером.
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6k
Alex 59 минут назад
снести бы его к хреням...
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