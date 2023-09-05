Почему московский памятник Петру I работы Церетели считают переделанным Колумбом

Скульптура Петра I работы Церетели — один из самых известных, самых высоких и, вероятно, самых скандальных российских памятников. Хотя бы потому, что говорили, что это и не Пётр вовсе, а никому не пригодившийся Колумб.
Сам памятник Петру Первому в Москве, в районе Берсеневской набережной, появился (официально открыт) 5 сентября 1997 года. Официальное название памятника — «В ознаменование 300-летия российского флота».
Общая высота композиции — 98 метров, а фигуры самого Петра I — 18 метров.
Установлен памятник Петру на искусственном насыпном острове на разделе Москвы-реки и Водоотводного канала и торжественно открыт в рамках празднования 850-летия Москвы.
Споры вокруг новой скульптуры начались фактически сразу после её установки. Критиковали как место расположения, так и внешний вид — непропорциональность фигуры царя, исторические несоответствия композиции — не мог Петр I ходить на каравелле и носить доспехи.
Говорили даже, что памятник — якобы переделанная статуя Колумба. Которую, мол, Церетели ранее предлагал США, Испании и странам Латинской Америки к 500-летию открытия американского континента. Сам скульптор эту информацию в интервью называл недостоверной.
Кстати, статуя Христофора Колумба, выполненная Зурабом Церетели, существует — и не одна. В 1989 году скульптор выиграл международный конкурс на лучший памятник великому мореплавателю, приуроченный к 500-летию открытия Нового Света.
Церетели предложил проект из двух монументов под названиями «Рождение Нового Человека» и «Рождение Нового Света».
Первый был установлен в 1995 году в Севилье, откуда Колумб ушёл в свое легендарное плаванье. Выглядит он как гигантское 45-метровое яйцо, внутри которого — бронзовая фигура Колумба.
Второй монумент общей высотой 126 метров появился в 2016-м году, в Пуэрто-Рико, в городе Аресибо на атлантическом побережье. Судя по всему, московский памятник Петру I сравнивают именно с ним.
В общем замысле прослеживается схожесть — Колумб в Аресибо стоит на судне, как на пьедестале, подняв вверх правую руку, а левой опираясь о штурвал, за его спиной — паруса корабля.
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Это мнение многих москвичей.
Поэтому Лужок не послушал основной довод "против" - Петр l ненавидел Москву, поэтому построил другую столицу. И ставить памятник в Москве - верх идиотизма.
руки бы отрубить зурабу то нашему церителли! и всем кто это убожество одбрил!!