Почему московский памятник Петру I работы Церетели считают переделанным Колумбом

Споры вокруг новой скульптуры начались фактически сразу после её установки. Критиковали как место расположения, так и внешний вид — непропорциональность фигуры царя, исторические несоответствия композиции — не мог Петр I ходить на каравелле и носить доспехи.

Говорили даже, что памятник — якобы переделанная статуя Колумба. Которую, мол, Церетели ранее предлагал США, Испании и странам Латинской Америки к 500-летию открытия американского континента. Сам скульптор эту информацию в интервью называл недостоверной.