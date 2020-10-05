В лесу нашли огромную паутину, в которую может попасться даже человек

Сотрудник Департамента охраны окружающей среды американского штата Миссури сфотографировал в лесу огромную паутину.
Благодаря специалистам вскоре удалось узнать, что такие «кружевные салфетки» между деревьями плетут пауки-кругопряды. Но какой именно вид оставил эту гигантскую сеть, установить не удалось. В семействе кругопрядов насчитывают около 3 тысяч видов пауков.
Местные жители отмечают, что в такой крепкой паутине может запутаться даже человек, если не заметит ее в темноте.
Местные жители отмечают, что в такой крепкой паутине может запутаться даже человек, если не заметит ее в темноте.
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