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В лесу нашли огромную паутину, в которую может попасться даже человек

В  лесу нашли огромную паутину, в которую может попасться даже человек (2 фото)

Автор:
05 октября 2020 08:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: в лесу   в мире   красота   лес   паук   паутина   природа   фото   
603
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Сотрудник Департамента охраны окружающей среды американского штата Миссури сфотографировал в лесу огромную паутину.

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Метки: в лесу   в мире   красота   лес   паук   паутина   природа   фото   
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2  комментария
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18k
lsmipq 10 минут назад
Видно на фото не огромная, коленкой сбить можно. Да и в паутине в рост, трудно запутаться, скорее ее в темноте и не заметишь. Ну если только в лицо попадёт - смахнёшь, поплюёшься и дальше
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3k
Shtoppi 10 минут назад
<<Местные жители отмечают, что в такой крепкой паутине может запутаться даже человек, если не заметит ее в темноте.>>
А потом...
<<Местные жители отмечают, что в такой крепкой паутине может запутаться даже человек, если не заметит ее в темноте.>> А потом...Посмотреть
<<Местные жители отмечают, что в такой крепкой паутине может запутаться даже человек, если не заметит ее в темноте.>> А потом...
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