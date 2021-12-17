Мощный тайфун сносит всё на своём пути на Филиппинах

По сообщениям синоптиков, шторм движется в северо-западном направлении, а порывы ветра достигают 230 км/ч. Объявлено штормовое предупреждение, а береговая охрана запретила суднам выходить в море. Известно, что в районах тайфуна проживают около 150 российских граждан. Посольство России рекомендовало им принять меры предосторожности, а российские дипломаты следят за ситуацией. Тем временем все авиарейсы отменены, а государственные учреждения закрыты.

Тайфун "Рай" - 15-й тропический циклон, который обрушился на Филиппины в этом году. Ежегодно на страну обрушивается около 20 тайфунов, которые вызывают оползни и наводнения.