Мощный тайфун сносит всё на своём пути на Филиппинах

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На юго-восток Филиппин обрушился тайфун "Рай", 98 тысяч человек эвакуированы в пункты временного размещения из-за угрозы оползней и наводнений.
По сообщениям синоптиков, шторм движется в северо-западном направлении, а порывы ветра достигают 230 км/ч. Объявлено штормовое предупреждение, а береговая охрана запретила суднам выходить в море. Известно, что в районах тайфуна проживают около 150 российских граждан. Посольство России рекомендовало им принять меры предосторожности, а российские дипломаты следят за ситуацией. Тем временем все авиарейсы отменены, а государственные учреждения закрыты.
Тайфун "Рай" - 15-й тропический циклон, который обрушился на Филиппины в этом году. Ежегодно на страну обрушивается около 20 тайфунов, которые вызывают оползни и наводнения.
Тайфун "Рай" - 15-й тропический циклон, который обрушился на Филиппины в этом году. Ежегодно на страну обрушивается около 20 тайфунов, которые вызывают оползни и наводнения.
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