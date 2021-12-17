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Мощный тайфун сносит всё на своём пути на Филиппинах

Мощный тайфун сносит всё на своём пути на Филиппинах (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 декабря 2021 00:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: наводнение   оползни   российские граждане   тайфун   ураган   филиппины   
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На юго-восток Филиппин обрушился тайфун "Рай", 98 тысяч человек эвакуированы в пункты временного размещения из-за угрозы оползней и наводнений.
По сообщениям синоптиков, шторм движется в северо-западном направлении, а порывы ветра достигают 230 км/ч. Объявлено штормовое предупреждение, а береговая охрана запретила суднам выходить в море. Известно, что в районах тайфуна проживают около 150 российских граждан. Посольство России рекомендовало им принять меры предосторожности, а российские дипломаты следят за ситуацией. Тем временем все авиарейсы отменены, а государственные учреждения закрыты. 
Тайфун "Рай" - 15-й тропический циклон, который обрушился на Филиппины в этом году. Ежегодно на страну обрушивается около 20 тайфунов, которые вызывают оползни и наводнения. 

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Метки: наводнение   оползни   российские граждане   тайфун   ураган   филиппины   
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