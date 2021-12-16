FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5839 постов • 1139 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Единственный актер кино, который воевал в спецназе ГРУ во Вьетнаме

Единственный актер кино, который воевал в спецназе ГРУ во Вьетнаме (8 фото)

Автор:
16 декабря 2021 17:21
Сообщество : Кино
Метки: Вьетнам   ГРУ   Жариков   СССР   актер   биография   война   кино   
1811
8
Наверняка этого актера вы видели во многих советских "блокбастерах" вроде "Пиратов XX века". Этот удивительный человек, многое сделал и для кинематографа, и для страны в целом. А сегодня он пребывает в статусе бомжа.
Наверняка многие из вас знают этого актера. Собственно, его нельзя не знать, ведь Владимир Жариков снимался в известнейших и культовых советских фильмах. Однако большую известность он снискал в качестве каскадера.

У Жарикова, наверное, одна из самых захватывающих и одновременно печальных биографий среди всех советских актеров. Он успел повоевать во Вьетнаме в составе диверсионно-разведывательной группы ГРУ. Он писатель, поэт и философ, который сегодня официально пребывает в статусе бомжа...
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Вьетнам   ГРУ   Жариков   СССР   актер   биография   война   кино   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
309k
Adat 7 часов назад
Жесть(
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Andrey 21 минуту назад
Знаю я его лично! Тот ещё аферист! Он пару лет назад продал трёхкомнатную квартиру в Одессе на Балковской 139. И прекрасно на Украине жил, и никто его не притеснял! По слухам в Москве у него квартира есть (или тоже продал). И теперь ещё одну хочет! Хоть и есть у него заслуги в кино, а как человек он полнейшее говно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
shevanez 53 минуты назад
""Сын, он у меня умница, доктор биологических наук, профессор, в Канаду с семьей уехал. Дочь, она кинолог по профессии, в Одессе живет."- говнюки....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу 3 часа назад
Какой ужас.
[мат]ы отдал за то чтобы СССР вернулось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71
Evgeniy 4 часа назад
Не может быть такой пенсии у ветерана ГРУ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
sportage030 5 часов назад
Славно детей воспитал, гордится теперь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей А 6 часов назад
Что это за дети такие, к которым обратиться не позволяет гордость? Походу им и самим глубоко фиолетово, как там папаня поживает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 7 часов назад
куда не кинь-везде клин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался Как Каневский ведет следствие. История жизни актера Как Каневский ведет следствие. История жизни актера Последний пленный Второй Мировой: венгр провел 53 года вдали от родины Последний пленный Второй Мировой: венгр провел 53 года вдали от родины 10 актёров и актрис, с которыми проще всего работать по признанию их коллег 10 актёров и актрис, с которыми проще всего работать по признанию их коллег Неизвестные 12 стульев: неочевидные факты о романе Неизвестные 12 стульев: неочевидные факты о романе 10 фильмов про советское будущее 10 фильмов про советское будущее
MausA

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10564



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
1
197
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
Бандит Катя!
0
91
Бандит Катя!
Набирающие популярность в сообществах
Причины покраснения кожи лица
0
7
Причины покраснения кожи лица
Тимохин Роман - ТОП5 стран для НГ в 2022
1
4
Тимохин Роман - ТОП5 стран для НГ в 2022
«Глупые и необразованные». Собчак порассуждала об интеллекте россиян
«Глупые и необразованные». Собчак порассуждала об интеллекте россиян
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Популярные теги
#фото#животные#интересное#картинки#Ynews#аварии#автомир#автомобили#в мире#сарказм
#Юмор#интересно#СССР#люди#дтп#приколы#история#новый год#забавно#юмора
#ватермарк#прикол#факты#кино#Жизнь#авто аварии#Россия#подборка#новости#природа

На что жалуетесь?

Вернуться