Единственный актер кино, который воевал в спецназе ГРУ во Вьетнаме

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Наверняка этого актера вы видели во многих советских "блокбастерах" вроде "Пиратов XX века". Этот удивительный человек, многое сделал и для кинематографа, и для страны в целом. А сегодня он пребывает в статусе бомжа.
Наверняка многие из вас знают этого актера. Собственно, его нельзя не знать, ведь Владимир Жариков снимался в известнейших и культовых советских фильмах. Однако большую известность он снискал в качестве каскадера.
У Жарикова, наверное, одна из самых захватывающих и одновременно печальных биографий среди всех советских актеров. Он успел повоевать во Вьетнаме в составе диверсионно-разведывательной группы ГРУ. Он писатель, поэт и философ, который сегодня официально пребывает в статусе бомжа...
У Жарикова, наверное, одна из самых захватывающих и одновременно печальных биографий среди всех советских актеров. Он успел повоевать во Вьетнаме в составе диверсионно-разведывательной группы ГРУ. Он писатель, поэт и философ, который сегодня официально пребывает в статусе бомжа...
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Кадр из "Пиратов XX века"
Владимир Юрьевич Жариков родился 6 ноября 1938 года в Смоленске. Через несколько месяцев после его рождения, отец Владимира был арестован по доносу за шпионаж. Известно, как в СССР относились к родственникам "врагов народа". По этой причине будущему актеру в детстве приходилось много драться с одноклассниками. И однажды тренер по боксу случайно заметивший очередную потасовку школьников с сыном врага народа, взял Жарикова под свое крыло.
После школы Владимир окончил геологоразведочный институт и пошел в армию, где его, спортсмена-разрядника, зачислили в спецназ ГРУ. Пройдя разведшколу Владимир Юрьевич был заброшен в составе советской ДРГ во Вьетнам.
После школы Владимир окончил геологоразведочный институт и пошел в армию, где его, спортсмена-разрядника, зачислили в спецназ ГРУ. Пройдя разведшколу Владимир Юрьевич был заброшен в составе советской ДРГ во Вьетнам.
Кадр из фильма "Артем"
Вопреки распространенному мнению о том, что во Вьетнаме находились только военные советники СССР, не участвовавшие в боях, ДРГ ГРУ совершали там операции, которые не могли доверить разведчикам Социалистического Вьетнама.
"Однажды довелось побывать в одной из вьетнамских деревень после американской напалмовой атаки. Ничего страшнее я не видел. Сначала думали, вдоль дороги стоят обгоревшие «скелеты» деревьев. Подойдя ближе, поняли, что это останки сожжённых деревенских жителей — в основном женщин и детей", - рассказал однажды Жариков в интервью.
Об операциях в который участвовал Владимир Жариков мы никогда не узнаем, но впоследствии благодаря своей службе он и стал самым востребованным каскадером в СССР.
"Однажды довелось побывать в одной из вьетнамских деревень после американской напалмовой атаки. Ничего страшнее я не видел. Сначала думали, вдоль дороги стоят обгоревшие «скелеты» деревьев. Подойдя ближе, поняли, что это останки сожжённых деревенских жителей — в основном женщин и детей", - рассказал однажды Жариков в интервью.
Об операциях в который участвовал Владимир Жариков мы никогда не узнаем, но впоследствии благодаря своей службе он и стал самым востребованным каскадером в СССР.
"Место встречи изменить нельзя" - Жариков в роли члена банды "Черная кошка" по кличке "Чугунная рожа"
Вернувшись из Вьетнама домой (информации о том, в каком звании он был уволен из ГРУ, нет), Жариков поступил на филфак Одесского университета. Получив второе высшее образование, Владимир Юрьевич пошел в аспирантуру - но теперь на философский, а не филологический факультет.
Юрий Жариков старался держать себя в форме и каждое утро выходил на берег моря и выполнял комплекс упражнений, который включал в себя сальто и отработку приемов дзюдо. Однажды его тренировку увидел режиссер Юрий Черный, который и предложил Жарикову стать постановщиком трюков в приключенческом фильме "Порт".
Юрий Жариков старался держать себя в форме и каждое утро выходил на берег моря и выполнял комплекс упражнений, который включал в себя сальто и отработку приемов дзюдо. Однажды его тренировку увидел режиссер Юрий Черный, который и предложил Жарикову стать постановщиком трюков в приключенческом фильме "Порт".
Кадр из фильма "Порт"
Владимир Жариков снялся в 20 фильмах в качестве актера, но его роли были в основном второстепенными или эпизодическими. Тем не менее, в его фильмографию вошли такие известные фильмы как: «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Красные дипкурьеры», «Место встречи изменить нельзя». «Приключения Петрова и Васечкина», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Черный квадрат». Также он исполнил роль кока в советском боевике "Пираты XX века".
После развала СССР Жариков прекратил работать в кинематографе. Тогда он вместе с женой решил на накопленные деньги приобрести квартиру в Москве. Однако актер стал жертвой мошенников, которые взяли деньги за двухкомнатную квартиру в давно законсервированном доме. Милиция помочь в "лихие девяностые" Жарикову не смогла, и супругам на протяжении нескольких лет пришлось скитаться по знакомым. Вскоре умерла его жена и актер опустил руки.
"Многие друзья от меня отвернулись. Жить стало негде. Несколько раз ночевал на вокзале среди бомжей и крыс. Потом случайно встретил старого друга, который, узнав о моих бедах, позволил мне пожить в подсобке на своем предприятии", - рассказывал Жариков в интервью "Собеседнику".
"Многие друзья от меня отвернулись. Жить стало негде. Несколько раз ночевал на вокзале среди бомжей и крыс. Потом случайно встретил старого друга, который, узнав о моих бедах, позволил мне пожить в подсобке на своем предприятии", - рассказывал Жариков в интервью "Собеседнику".
Обращаться к детям за помощью, которые давно покинули родительское гнездо, Владимиру Юрьевичу не позволяла гордость.
"Сын, он у меня умница, доктор биологических наук, профессор, в Канаду с семьей уехал. Дочь, она кинолог по профессии, в Одессе живет. А мне после известных событий въезд на Украину запретили. Посчитали, что слишком много я для России сделал." - рассказал Жариков о детях.
"Сын, он у меня умница, доктор биологических наук, профессор, в Канаду с семьей уехал. Дочь, она кинолог по профессии, в Одессе живет. А мне после известных событий въезд на Украину запретили. Посчитали, что слишком много я для России сделал." - рассказал Жариков о детях.
Весной 2018 года пожилой каскадер перенес инсульт, после которого у него сильно пострадало зрение.
"Давление скачет, голова болит, память ослабла, 50 процентов зрения после перенесенного инсульта потерял. Врачи говорят, надо менять хрусталики. Один 39 тысяч рублей стоит. А все мое имущество - вон тот чемоданчик, в шкафу. Так с ним и скитаюсь...", - находясь в больнице, рассказал журналисту "Экспресс газеты" Жариков.
Насколько известно, сейчас член Союза писателей, Союза кинематографистов, Гильдии актеров России и кандидат философских наук, поэт и прозаик Владимир Юрьевич Жариков проживает в Доме ветеранов кино, но и там все далеко не радужно.
"Но там для пенсионеров - членов Союза кинематографистов установлено правило: бесплатно можно находиться лишь 14 дней в году. А если хочешь больше - плати 1,5 тысячи в сутки. Как-то я обратился к заместителю Никиты Михалкова, мол, нельзя ли выделить мне там комнату на постоянной основе? Ответили: отчего же нет? Но сначала заплати примерно 2 миллиона рублей и тогда живи хоть до смерти. Но где взять такие деньги? Пенсия со всеми надбавками - 14 400 рублей", - жаловался Жариков.
"Давление скачет, голова болит, память ослабла, 50 процентов зрения после перенесенного инсульта потерял. Врачи говорят, надо менять хрусталики. Один 39 тысяч рублей стоит. А все мое имущество - вон тот чемоданчик, в шкафу. Так с ним и скитаюсь...", - находясь в больнице, рассказал журналисту "Экспресс газеты" Жариков.
Насколько известно, сейчас член Союза писателей, Союза кинематографистов, Гильдии актеров России и кандидат философских наук, поэт и прозаик Владимир Юрьевич Жариков проживает в Доме ветеранов кино, но и там все далеко не радужно.
"Но там для пенсионеров - членов Союза кинематографистов установлено правило: бесплатно можно находиться лишь 14 дней в году. А если хочешь больше - плати 1,5 тысячи в сутки. Как-то я обратился к заместителю Никиты Михалкова, мол, нельзя ли выделить мне там комнату на постоянной основе? Ответили: отчего же нет? Но сначала заплати примерно 2 миллиона рублей и тогда живи хоть до смерти. Но где взять такие деньги? Пенсия со всеми надбавками - 14 400 рублей", - жаловался Жариков.
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Т.е. 14400 - уже может и не звездежь, но инфра устаревшая.
Вторая часть балета.
Моей матери в этом месяце сделали операцию из за катаракты по замене хрусталика. БЕСПЛАТНО.
Причем мама моя живет в Орле, а квоту ей дали в Москву. Расходов - 1000+1200 руб - билеты на ласточку ту да и обратно.
И следующее, актер хороший, но вот странно, что двое детей не помогут папе...
Я вон по старой памяти тетке в Харькове и то помогаю.
Все таки вдова маминого брата...
Так что как то так.
[мат]ы отдал за то чтобы СССР вернулось.