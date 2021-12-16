Единственный актер кино, который воевал в спецназе ГРУ во Вьетнаме

Весной 2018 года пожилой каскадер перенес инсульт, после которого у него сильно пострадало зрение.



"Давление скачет, голова болит, память ослабла, 50 процентов зрения после перенесенного инсульта потерял. Врачи говорят, надо менять хрусталики. Один 39 тысяч рублей стоит. А все мое имущество - вон тот чемоданчик, в шкафу. Так с ним и скитаюсь...", - находясь в больнице, рассказал журналисту "Экспресс газеты" Жариков.



Насколько известно, сейчас член Союза писателей, Союза кинематографистов, Гильдии актеров России и кандидат философских наук, поэт и прозаик Владимир Юрьевич Жариков проживает в Доме ветеранов кино, но и там все далеко не радужно.



"Но там для пенсионеров - членов Союза кинематографистов установлено правило: бесплатно можно находиться лишь 14 дней в году. А если хочешь больше - плати 1,5 тысячи в сутки. Как-то я обратился к заместителю Никиты Михалкова, мол, нельзя ли выделить мне там комнату на постоянной основе? Ответили: отчего же нет? Но сначала заплати примерно 2 миллиона рублей и тогда живи хоть до смерти. Но где взять такие деньги? Пенсия со всеми надбавками - 14 400 рублей", - жаловался Жариков.