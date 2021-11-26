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30 случаев, когда архитекторы и дизайнеры дали маху

30 случаев, когда архитекторы и дизайнеры дали маху (31 фото)

Автор:
26 ноября 2021 14:58
Сообщество : Юмор
Метки: Странные   архитектура   здания и сооружения   нелепый вид   необычные здания   неудачные   плохой дизайн   
1032
31
Плохой дизайн бывает всех форм и размеров. Может быть, кому-то эти сооружения и нравятся - вкус дело субъективное. Но создатели твиттер-аккаунта Crappy Cheapo Architecture считают, что хороший вкус можно и нужно развивать, а для этого полезно посмотреть на неудачные примеры зданий - чтобы не повторять ошибок, допущенных их создателями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Странные   архитектура   здания и сооружения   нелепый вид   необычные здания   неудачные   плохой дизайн   
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1k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Русский классицизм рулит!
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schmubu Час назад


а что тут странного?
был бассейн, потом возиться с ним не хотели, сделали крышку и настелили газон. часто бывает.
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Mamin Sibiriak 2 часа назад
Скорее всего, это какая-то церковь в пиндостане.

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