30 случаев, когда архитекторы и дизайнеры дали маху

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Плохой дизайн бывает всех форм и размеров. Может быть, кому-то эти сооружения и нравятся - вкус дело субъективное. Но создатели твиттер-аккаунта Crappy Cheapo Architecture считают, что хороший вкус можно и нужно развивать, а для этого полезно посмотреть на неудачные примеры зданий - чтобы не повторять ошибок, допущенных их создателями.
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12. "Выглядит как дом, который был нормальным, но потом подхватил "башенную болезнь" в погоне за славой Хогвартса"
13. "В Великобритании самая большая беда крупных проектов - вычурные и перегруженные деталями фасады. От одного взгляда на них делается нехорошо"
19. "В Польше есть официальное название для такого архитектурного стиля: "Замок на стероидах"
23. "Пытаться найти нормальный дом в городе Фриско, Техас, - это один из способов изощренной пытки"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Странные архитектура здания и сооружения нелепый вид необычные здания неудачные плохой дизайн
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а что тут странного?
был бассейн, потом возиться с ним не хотели, сделали крышку и настелили газон. часто бывает.