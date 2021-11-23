Праздник на улице калифорнийцев: из инкассаторской машины выпали деньги

Несмотря на то, что трассу открыли для движения машин спустя несколько часов, банк не досчитался кругленькой суммы, а значит поиск "нашедших деньги на дороге" будет продолжен.

К слову, это уже не первый случай с инкассаторскими машинами в США. Похожая история произошла несколько лет назад.