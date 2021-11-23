Праздник на улице калифорнийцев: из инкассаторской машины выпали деньги

Все мы когда-нибудь говорили или слышали выражение " И на твоей улице перевернется инкассатор".
Так вот, на днях был "день" калифорнийцев.
У них в буквальном смысле этого слова на трассе сломалась инкассаторская машина, задние двери которой открылись и на дорогу вылетел денежный дождь. Трагикомичный инцидент произошел на шоссе возле Сан-Диего.
Калифорния. Из инкосаторской машины вывалилась наличка: pic.twitter.com/SQanjdAtHz— Джон Кайфф® (@john_kaiff) November 21, 2021
Естественно, люди остановились, вышли из машин и начали как устраивать денежные ванные. Пока все купались в деньгах, инкассатор спокойно снимал на видео, как люди собирают деньги.
Радовалась, так сказать, вся улица, кроме полиции. Ведь им пришлось исполнить свои прямые обязанности. Они обратились ко всем "счастливчикам" с требованием вернуть то, что они подобрали с денежной дороги.
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«Если вы нашли деньги на шоссе, то они вам не принадлежат. Это деньги Федеральной корпорации по страхованию вкладов, этого инкассаторского автомобиля и банка. Их нужно вернуть", - заявил полицейский.
Несколько граждан оказались не столь сознательными, по видео удалось их вычислить и предъявить им обвинения.
Несмотря на то, что трассу открыли для движения машин спустя несколько часов, банк не досчитался кругленькой суммы, а значит поиск "нашедших деньги на дороге" будет продолжен.
К слову, это уже не первый случай с инкассаторскими машинами в США. Похожая история произошла несколько лет назад.
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Даже если сорок раз сломалась машина и одновременно задние двери? Ну допустим. Но бабосики то, они что в пакетах от пятёрочки за 5 рублей возят? Дребедень какая та)