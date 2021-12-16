FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11135 постов • 1280 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
17 питомцев, которые напортачили, но уверены в немедленном прощении

17 питомцев, которые напортачили, но уверены в немедленном прощении (18 фото)

Автор:
16 декабря 2021 23:25
Сообщество : Животные
Метки: Напортачили   Немедленное   милые   питомцы   прощение   разрушения   
1452
18
Любой владелец домашних животных знает, на какое количество разрушений способны маленькие пушистые комочки. Любопытство и природный инстинкт часто приводят их к неприятностям, и нам всегда приходится убирать плоды их хулиганства. Но даже если они ведут себя как бандиты, мы не можем устоять перед их милыми мордахами. В этом посте любимцы пойманы с поличным, но были настолько очаровательны, что хозяева злились на них ровно секунду...
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Напортачили   Немедленное   милые   питомцы   прощение   разрушения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
DumDum 2 часа назад
Это не "раскаивается", а "чем ещё развлекать будешь?".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
467
Чумной Доктор 16 минут назад
Животные это всё равно радость и счастье- на них тяжело долго обижаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
_Aleks_ 22 минуты назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений Д Час назад
По денежному дереву- сок его ядовит для кошек, сломала-может травануться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
shevanez 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался Умора: смешные кадры с животными, которые поднимут настрой Умора: смешные кадры с животными, которые поднимут настрой Кошка Мидас - чудо с четырьмя ушками Кошка Мидас - чудо с четырьмя ушками Самые весёлые фото животных с конкурса Comedy Pet Photography Самые весёлые фото животных с конкурса Comedy Pet Photography Котяра, который обожает купаться в ванне, стал звездой Инстаграма Котяра, который обожает купаться в ванне, стал звездой Инстаграма 20+ кадров с животными, которые зарядят доброй порцией позитива 20+ кадров с животными, которые зарядят доброй порцией позитива
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

210623



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
6
120
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
2
73
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
Набирающие популярность в сообществах
Топ-7: Самые красивые тропы мира
1
4
Топ-7: Самые красивые тропы мира
Растения о которых все слышали, но не все видели
0
2
Растения о которых все слышали, но не все видели
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#СССР#факты#кино#история#авто аварии#автомобили#забавно#подборка
#Юмор#прикол#интересное#картинки#Ynews#аварии#автомир#новый год#сарказм#природа
#ватермарк#интересно#люди#дтп#Жизнь#приколы#Россия#в мире#юмора#кот

На что жалуетесь?

Вернуться