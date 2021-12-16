17 питомцев, которые напортачили, но уверены в немедленном прощении

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Любой владелец домашних животных знает, на какое количество разрушений способны маленькие пушистые комочки. Любопытство и природный инстинкт часто приводят их к неприятностям, и нам всегда приходится убирать плоды их хулиганства. Но даже если они ведут себя как бандиты, мы не можем устоять перед их милыми мордахами. В этом посте любимцы пойманы с поличным, но были настолько очаровательны, что хозяева злились на них ровно секунду...
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