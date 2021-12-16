17 питомцев, которые напортачили, но уверены в немедленном прощении

Любой владелец домашних животных знает, на какое количество разрушений способны маленькие пушистые комочки. Любопытство и природный инстинкт часто приводят их к неприятностям, и нам всегда приходится убирать плоды их хулиганства. Но даже если они ведут себя как бандиты, мы не можем устоять перед их милыми мордахами. В этом посте любимцы пойманы с поличным, но были настолько очаровательны, что хозяева злились на них ровно секунду...

0

Это совсем не то, о чём ты подумал 0 Источник:

×

×

Теперь понятно, куда девались мои носки 0 Источник:

Угадай, кто залез в тарелку со спагетти? 0 Источник:

Вчера вечером булки были целые 0 Источник:

Мы все ошибаемся 0 Источник:

Лежачего не бьют и не ругают 0 Источник:

Добывал кусок мяса из супа 0 Источник:

Очень довольна собой, ведь на кровати валяться запрещено 0 Источник:

Нашли часть пропавшей шоколадки 0 Источник:

Сначала она сбросила тарелку с полки, а потом решила обидеться 0 Источник:

Даже не смогли ругать 0 Источник:

Она внесла поправки в дизайн 0 Источник:

Это были новые жалюзи 0 Источник:

Я не видел, кто это сделал 0 Источник:

0 Источник:

Конечно он раскаивается 0 Источник: