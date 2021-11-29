Высокоинтеллектуальный юмор: как на самом деле шутили известные учёные

Как-то раз британскому астрофизику Артуру Эддингтону задали вопрос: "Сэр, правда, что вы один из тех трёх людей в мире, которые понимают теорию относительности Эйнштейна?"

Эддингтон задумался и молчал. Журналист подумал, что это некорректный вопрос и просто бестактно спрашивать об этом известного ученого, поэтому решил исправить положение:

— Простите, сэр! Наверное, мой вопрос оказался бестактным, в таком случае ответьте на другой вопрос...

Эддингтон прервал журналиста на полуслове и сказал:

— Нет-нет, что вы?! Я просто пытался вспомнить, кто этот третий человек...