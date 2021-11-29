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Высокоинтеллектуальный юмор: как на самом деле шутили известные учёные

Высокоинтеллектуальный юмор: как на самом деле шутили известные учёные (7 фото)

Автор:
29 ноября 2021 22:59
Сообщество : RealFishki
Метки: Учёные   Эдисон   Юмор   физики   шутки   эйнштейн   
2181
7

Бытует мнение, что учёные – это серьёзные люди, которые даже немного "не от мира сего". Но, как оказалось, и чувство юмора им не чуждо.

В 1966 году вышла замечательная книга "Физики шутят", в которой можно прочитать как байки из жизни известных людей, так и простых учёных.


Артур Эддингтон

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Как-то раз британскому астрофизику Артуру Эддингтону задали вопрос: "Сэр, правда, что вы один из тех трёх людей в мире, которые понимают теорию относительности Эйнштейна?"

Эддингтон задумался и молчал. Журналист подумал, что это некорректный вопрос и просто бестактно спрашивать об этом известного ученого, поэтому решил исправить положение:


— Простите, сэр! Наверное, мой вопрос оказался бестактным, в таком случае ответьте на другой вопрос...


Эддингтон прервал журналиста на полуслове и сказал:


— Нет-нет, что вы?! Я просто пытался вспомнить, кто этот третий человек...



- Никак не могу найти себе помощника, — как-то раз пожаловался Эдисон Эйнштейну. - Каждый день ко мне приходят молодые люди, я тестирую их, но ни один не подходит!


- В самом деле? А как вы определяете их пригодность? - живо заинтересовался Эйнштейн.


Эдисон протянул ученому листок с вопросами и сказал:

- Кто сумеет на все эти вопросы ответить, тот и станет моим помощником.


"Какое расстояние в милях от Нью-Йорка до Чикаго?" - прочел Эйнштейн. И после секундной паузы ответил: "Никогда, если честно, не знал. Нужно заглянуть в железнодорожный справочник".

"Далее. Из чего выплавляют нержавеющую сталь?" - "Не изучал и этого вопроса. Пожалуй, об этом возможно узнать в справочнике по металловедению..."


Эйнштейн бегло пробежал глазами по всем остальным вопросам. Затем уверенно произнес:

- Не дожидаясь отказа, свою кандидатуру снимаю сам!


Альберт Эйнштейн

Эйнштейн был восхищен фильмом Чарли Чаплина "Золотая лихорадка" и решил написать письмо Чаплину: "Я восхищен вами. Ваш фильм "Золотая лихорадка" понятен во всем мире. Вы непременно станете великим человеком! Эйнштейн".


На это письмо Чаплин ответил другим письмом: "Я восхищен вами ещё больше. Вашу теорию относительности не понимает никто в мире, но всё-таки стали великим человеком. Чаплин".



Одна женщина попросила Эйнштейна позвонить ей по телефону, но предупредила, что номер очень сложен для запоминания — 24361.


— Что же здесь сложного? — удивился Эйнштейн. — Две дюжины и 19 в квадрате.



Давид Гильберт

Как-то немецкого математика Давида Гильберта спросили об одном из его бывших учеников.


— Ах, этот-то? — вспомнил Гильберт. — Он стал поэтом. Для математики у него слишком мало воображения.


Нильс Бор

Во время своего обучения в институте Нильс Бор (датский физик) однажды плохо подготовился к коллоквиуму, и его выступление было, мягко говоря, слабым. Бор прекрасно это понимал, поэтому в конце сказал с улыбкой:


— Я выслушал здесь столько отвратительных выступлений, поэтому прошу считать моё нынешнее местью.


Вильгельм Рентген

Однажды Вильгельму Рентгену пришло письмо, в котором мужчина просил прислать ему несколько рентгеновских лучей с указанием того, как ими пользоваться. У автора письма в груди была пуля, и он решил, что можно обойтись без личного визита.


На это письмо Рентген ответил примерно так: "К великому сожалению, сейчас у меня нет икс-лучей, поэтому я не могу их прислать. К тому же их пересылка — это очень сложное дело. Считаю, что мы можем поступить куда проще — пришлите мне Вашу грудную клетку".

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Метки: Учёные   Эдисон   Юмор   физики   шутки   эйнштейн   
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9k
costa 2 часа назад
"Эдисон протянул ученому листок с вопросами и сказал: - Кто сумеет на все эти вопросы ответить, тот и станет моим помощником."

Эдисон никогда не был интеллектуалом, он не имел образования и воровал все изобретения у тех кто к нему приходил. Либо нанимал талантливых людей за копейки и патентовал абсолютно все что они ему изобретали, в частности у Николы Теслы.
Хотя с точки зрения дельца капитализма, одержимости и жадности ему не было равных.

Я был в его лаборатории это не мастерская ученого, это просто тупой перебор и огромные финансы питающие этот тупой перебор.

Так что вопросам типа расстояния от Чикаго до Нью Йорка - не удивлен.
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20k
Ego sum qui sum 54 минуты назад
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14k
Алексей Час назад
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−22
4k
Максим 2 часа назад
Таких как он немного: четыре на мильон!
Возьмём Ньютона, Бора и старика Эйнштейна
Вот три великих мужа, четвёртый Кокильон...

В. Высоцкий
"Баллада о Кокильоне" из кинофильма "Бегство мистера Мак-Кинли"
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Попросили как то гениальнейшего гения всех времен и народов А.Эйнштейна обьяснить свою Теорию относительности. В двух словах, научно-популярно, для гоев, в смысле, для лохов.
- Ну вот смотрите. Допустим, вы беседуете с красивой девицей с большими сиськами. Тогда 5 минут беседы с ней пролетят для вас, как 5 секунд. А если, предположим, вас посадить на раскаленную сковороду голой задницей, то 5 минут сидения вам покажутся 5 часами. Все в мире относительно.
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14k
Hairy. 2 часа назад
Смешно, смешно, разгидрат твою перикись марганца.
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5k
Андрей Крылов 2 часа назад
Встречает физик своего товарища, тот ему говорит:
- Мне тут такой классный анекдот рассказали: "Бежит мышка по краю обрыва: пи-пи-пи-а-а-а-а-а!!!".
- Ну и что особенного - обыкновенный эффект Доплера. - отвечает физик.

От станции отходит поезд. У открытой двери стоит физик. Внезапно поезд резко тормозит и физик, не удержавшись на ногах, вылетает из двери и налетает на столб. Мимо идёт прохожий.

- О-o-ох... - физик.
- Что с вами?! Вы живы? - прохожий.
- О-о-х! Да... Хорошо, что пополам...
- Что?!
- Ох, как хорошо, что пополам...
- Что пополам?! Нога пополам?!
- Эм вэ квадрат пополам... - отвечает физик.
(с) https://tsput.ru/res/fizika/ELECTRO_DREAM/CHEERY_SCIENTISTS/Anekdoty_o_fizikah.htmhttps://tsput.ru/res/fizika/ELECTRO_DREAM/CHEERY_SCIENTISTS/Anekdoty_o_fizikah.htm
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7k
Regerald 2 часа назад
Как же забыли Р. Фэйнмана! Тот был шутник ещё тот. Очень советую прочитать его книгу "Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!", где он вспоминает самые яркие моменты своей жизни со студенческих лет и до проэкта "Манхэттен".
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276
ctrlc Regerald 2 часа назад
Это тот который починил радиоприемник мыслями?
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
А теперь плоскоземцы!
Один вопрос;
Эти Люди сделали все эти открытия +,- в промежуток 100 лет.
Даёшь новую теорию заговора!
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