Высокоинтеллектуальный юмор: как на самом деле шутили известные учёные

Бытует мнение, что учёные – это серьёзные люди, которые даже немного "не от мира сего". Но, как оказалось, и чувство юмора им не чуждо.
В 1966 году вышла замечательная книга "Физики шутят", в которой можно прочитать как байки из жизни известных людей, так и простых учёных.
Артур Эддингтон
Как-то раз британскому астрофизику Артуру Эддингтону задали вопрос: "Сэр, правда, что вы один из тех трёх людей в мире, которые понимают теорию относительности Эйнштейна?"
Эддингтон задумался и молчал. Журналист подумал, что это некорректный вопрос и просто бестактно спрашивать об этом известного ученого, поэтому решил исправить положение:
— Простите, сэр! Наверное, мой вопрос оказался бестактным, в таком случае ответьте на другой вопрос...
Эддингтон прервал журналиста на полуслове и сказал:
— Нет-нет, что вы?! Я просто пытался вспомнить, кто этот третий человек...
- Никак не могу найти себе помощника, — как-то раз пожаловался Эдисон Эйнштейну. - Каждый день ко мне приходят молодые люди, я тестирую их, но ни один не подходит!
- В самом деле? А как вы определяете их пригодность? - живо заинтересовался Эйнштейн.
Эдисон протянул ученому листок с вопросами и сказал:
- Кто сумеет на все эти вопросы ответить, тот и станет моим помощником.
"Какое расстояние в милях от Нью-Йорка до Чикаго?" - прочел Эйнштейн. И после секундной паузы ответил: "Никогда, если честно, не знал. Нужно заглянуть в железнодорожный справочник".
"Далее. Из чего выплавляют нержавеющую сталь?" - "Не изучал и этого вопроса. Пожалуй, об этом возможно узнать в справочнике по металловедению..."
Эйнштейн бегло пробежал глазами по всем остальным вопросам. Затем уверенно произнес:
- Не дожидаясь отказа, свою кандидатуру снимаю сам!
Альберт Эйнштейн
Эйнштейн был восхищен фильмом Чарли Чаплина "Золотая лихорадка" и решил написать письмо Чаплину: "Я восхищен вами. Ваш фильм "Золотая лихорадка" понятен во всем мире. Вы непременно станете великим человеком! Эйнштейн".
На это письмо Чаплин ответил другим письмом: "Я восхищен вами ещё больше. Вашу теорию относительности не понимает никто в мире, но всё-таки стали великим человеком. Чаплин".
Одна женщина попросила Эйнштейна позвонить ей по телефону, но предупредила, что номер очень сложен для запоминания — 24361.
— Что же здесь сложного? — удивился Эйнштейн. — Две дюжины и 19 в квадрате.
Давид Гильберт
Как-то немецкого математика Давида Гильберта спросили об одном из его бывших учеников.
— Ах, этот-то? — вспомнил Гильберт. — Он стал поэтом. Для математики у него слишком мало воображения.
Нильс Бор
Во время своего обучения в институте Нильс Бор (датский физик) однажды плохо подготовился к коллоквиуму, и его выступление было, мягко говоря, слабым. Бор прекрасно это понимал, поэтому в конце сказал с улыбкой:
— Я выслушал здесь столько отвратительных выступлений, поэтому прошу считать моё нынешнее местью.
Вильгельм Рентген
Однажды Вильгельму Рентгену пришло письмо, в котором мужчина просил прислать ему несколько рентгеновских лучей с указанием того, как ими пользоваться. У автора письма в груди была пуля, и он решил, что можно обойтись без личного визита.
На это письмо Рентген ответил примерно так: "К великому сожалению, сейчас у меня нет икс-лучей, поэтому я не могу их прислать. К тому же их пересылка — это очень сложное дело. Считаю, что мы можем поступить куда проще — пришлите мне Вашу грудную клетку".
Источник:
- "Между ног - осетинский пирог": стендаперов обвинили в оскорблении нации и заставили извиниться
- Шутки, которые поймут только люди, не состоящие в отношениях
- 37 смешных, милых и занимательных картинок для разгрузки мозга
- Лучшие мемы про интровертов
- Смешные и дикие
Понравилось55
Эдисон никогда не был интеллектуалом, он не имел образования и воровал все изобретения у тех кто к нему приходил. Либо нанимал талантливых людей за копейки и патентовал абсолютно все что они ему изобретали, в частности у Николы Теслы.
Хотя с точки зрения дельца капитализма, одержимости и жадности ему не было равных.
Я был в его лаборатории это не мастерская ученого, это просто тупой перебор и огромные финансы питающие этот тупой перебор.
Так что вопросам типа расстояния от Чикаго до Нью Йорка - не удивлен.
Возьмём Ньютона, Бора и старика Эйнштейна
Вот три великих мужа, четвёртый Кокильон...
В. Высоцкий
"Баллада о Кокильоне" из кинофильма "Бегство мистера Мак-Кинли"
- Ну вот смотрите. Допустим, вы беседуете с красивой девицей с большими сиськами. Тогда 5 минут беседы с ней пролетят для вас, как 5 секунд. А если, предположим, вас посадить на раскаленную сковороду голой задницей, то 5 минут сидения вам покажутся 5 часами. Все в мире относительно.
- Мне тут такой классный анекдот рассказали: "Бежит мышка по краю обрыва: пи-пи-пи-а-а-а-а-а!!!".
- Ну и что особенного - обыкновенный эффект Доплера. - отвечает физик.
От станции отходит поезд. У открытой двери стоит физик. Внезапно поезд резко тормозит и физик, не удержавшись на ногах, вылетает из двери и налетает на столб. Мимо идёт прохожий.
- О-o-ох... - физик.
- Что с вами?! Вы живы? - прохожий.
- О-о-х! Да... Хорошо, что пополам...
- Что?!
- Ох, как хорошо, что пополам...
- Что пополам?! Нога пополам?!
- Эм вэ квадрат пополам... - отвечает физик.
(с) https://tsput.ru/res/fizika/ELECTRO_DREAM/CHEERY_SCIENTISTS/Anekdoty_o_fizikah.htmhttps://tsput.ru/res/fizika/ELECTRO_DREAM/CHEERY_SCIENTISTS/Anekdoty_o_fizikah.htm
Один вопрос;
Эти Люди сделали все эти открытия +,- в промежуток 100 лет.
Даёшь новую теорию заговора!
50 лет для вселенной, которая придумалась из НИЧЕГО....
Это как? К гениям или к Дарвину ближе?