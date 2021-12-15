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9-летняя львица обожает своего спасителя

9-летняя львица обожает своего спасителя (5 фото)

Автор:
15 декабря 2021 09:35
Сообщество : Животные
Метки: животные   львицы   милота   обнимашки   природа   фото   
188
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34-летний африканский защитник природы Валентин Грюнер спас девятилетнюю львицу Сиргу, когда ей было всего десять дней и мать перестала ее кормить.

С тех пор они вместе: гуляют, играют в рестлинг и даже плавают вместе в проекте Modisa Wildlife Project в Ботсване, в пустыне Калахари, где Сирга живет с Валентином и его подругой Сарой, 33 года.


«Думаю, Сирга считает меня лучшим другом, - говорит Валентин, - Она любит меня крепко обнять. Она много трется головой о мою, как домашняя кошка. Сирга никогда не была агрессивна со мной, но я очень уважаю ее силу. Я уверен, что она знает, что я совсем другой».

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Валентин заботится о Сирге с тех самых пор, как ее родителей забрали в реабилитационный центр и мать отказалась ее кормить. Он в буквальном смысле спас жизнь Сирги и она, видимо, никогда об этом не забывает.



«Еще она любит вставать на задние лапы и крепко обнимать меня каждый раз».


«Я сомневаюсь, что она видит во мне еще одного льва, скорее, просто друга, с которым она провела последние 10 лет, рассказывает Валентин, - Сирга бродит по своей территории и ведет себя как дикий лев. Охота - ее любимое занятие, но не столько убийство, сколько молчаливое преследование животных, а затем их хорошая погоня. Часто дело не доходит до погони, Сирга просто подкрадывается поближе, мы сидим и наблюдаем, пока животные понятия не имеют, что мы там, - я думаю, это ее любимый момент».

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Метки: животные   львицы   милота   обнимашки   природа   фото   
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12k
Хью́берт Полчаса назад
Такого кота самое главное вовремя кормить.
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Анна Анна 12 минут назад

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6k
workmen77 14 минут назад
Тема картины Васи Ложкина "Кто котёночка обидел?" для этой пары неактуальна.
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