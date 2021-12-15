9-летняя львица обожает своего спасителя

С тех пор они вместе: гуляют, играют в рестлинг и даже плавают вместе в проекте Modisa Wildlife Project в Ботсване, в пустыне Калахари, где Сирга живет с Валентином и его подругой Сарой, 33 года.





«Думаю, Сирга считает меня лучшим другом, - говорит Валентин, - Она любит меня крепко обнять. Она много трется головой о мою, как домашняя кошка. Сирга никогда не была агрессивна со мной, но я очень уважаю ее силу. Я уверен, что она знает, что я совсем другой».

