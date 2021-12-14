«Веселое» Рождество в ЮАР: и это совсем не про вирус

Следующими шагами была отправка фото и звонок змеелову. 49-летний Джерри Хейнс поначалу решил, что змея на домашней елке — это розыгрыш коллег. Но звонок разубедил его.



Добирался змеелов до места ЧП два часа. С его приходом бумсланг попытался скрыться бегством, но профи не дал ему этого шанса. Ухватил змею специальными щипцами, прижал рукой голову. Когда операция по поимке нежданной гостьи была завершена, Джерри отвез ее подальше от города и выпустил на волю.



Бумсланги могут достигать двух метров в длину. Крайне ядовиты. Единственный оптимистичный факт: нападают они на людей очень редко.