«Веселое» Рождество в ЮАР: и это совсем не про вирус

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Живая гирлянда повисла на рождественской ели. Вот только для обитателей дома она была смертельно опасной.
Несколько западных изданий рассказали предрождественскую историю семейства из ЮАР. В городе Кейптаун переселенцы из Британии занялись украшением рождественской елочки. «Рамблер» со ссылкой на The Mirror повествует о дальнейшем развитии сюжета.
Супруги Роб и Марчела Уайлд с двумя детьми увлеченно занимались праздничным дизайном. Ель уже была готова, оставалось лишь включить гирлянды. Сын Эдвард и дочь Сара укладывали под деревцем подарки.
Семилетняя Сара заметила, что кошки как-то странно реагируют, «гипнотизируя» ель. Может, туда прокралась мышь, предположила девочка. Марчела отодвинула мишуру и… застыла: на нее в упор глядела змея. Роб сфотографировал "живую гирлянду", погуглил, понял, что гостьей дома стала смертельно опасная рептилия, крайне ядовитый бумсланг.
Супруги Роб и Марчела Уайлд с двумя детьми увлеченно занимались праздничным дизайном. Ель уже была готова, оставалось лишь включить гирлянды. Сын Эдвард и дочь Сара укладывали под деревцем подарки.
Семилетняя Сара заметила, что кошки как-то странно реагируют, «гипнотизируя» ель. Может, туда прокралась мышь, предположила девочка. Марчела отодвинула мишуру и… застыла: на нее в упор глядела змея. Роб сфотографировал "живую гирлянду", погуглил, понял, что гостьей дома стала смертельно опасная рептилия, крайне ядовитый бумсланг.
Следующими шагами была отправка фото и звонок змеелову. 49-летний Джерри Хейнс поначалу решил, что змея на домашней елке — это розыгрыш коллег. Но звонок разубедил его.
Добирался змеелов до места ЧП два часа. С его приходом бумсланг попытался скрыться бегством, но профи не дал ему этого шанса. Ухватил змею специальными щипцами, прижал рукой голову. Когда операция по поимке нежданной гостьи была завершена, Джерри отвез ее подальше от города и выпустил на волю.
Бумсланги могут достигать двух метров в длину. Крайне ядовиты. Единственный оптимистичный факт: нападают они на людей очень редко.
Добирался змеелов до места ЧП два часа. С его приходом бумсланг попытался скрыться бегством, но профи не дал ему этого шанса. Ухватил змею специальными щипцами, прижал рукой голову. Когда операция по поимке нежданной гостьи была завершена, Джерри отвез ее подальше от города и выпустил на волю.
Бумсланги могут достигать двух метров в длину. Крайне ядовиты. Единственный оптимистичный факт: нападают они на людей очень редко.
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