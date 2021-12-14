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30 примеров эстетического апокалипсиса

30 примеров эстетического апокалипсиса (31 фото)

Автор:
14 декабря 2021 15:34
Сообщество : Картинка дня
Метки: горе-дизайн   дизайн   дурацкий дизайн   неудачи   неудачный дизайн   плохой дизайн   провалы   
1703
31
Что такое современный, умный и привлекательный дизайн, может легко представить себе каждый. Поэтому о нем мы говорить не будем, а покажем вам совсем другие примеры. Это коллекция фотографий из Reddit-сообщества Crappy Design. Да, дизайн действительно дерьмовый, тут не поспоришь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: горе-дизайн   дизайн   дурацкий дизайн   неудачи   неудачный дизайн   плохой дизайн   провалы   
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Андрей А 40 минут назад
Лимончелло

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1k
Анна Анна Полчаса назад
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