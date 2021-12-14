30 примеров эстетического апокалипсиса

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Что такое современный, умный и привлекательный дизайн, может легко представить себе каждый. Поэтому о нем мы говорить не будем, а покажем вам совсем другие примеры. Это коллекция фотографий из Reddit-сообщества Crappy Design. Да, дизайн действительно дерьмовый, тут не поспоришь.
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4. "Я чуть дара речи не лишился, когда открыл шкаф с посудой в съемной квартире. Оказывается, это такой дизайн"
5. "Сыну в школе подарили карандаш, на котором было написано "Будь решателем проблем". А теперь осталось лишь "Будь проблемой"
6. Знак безопасности дорожного движения
Если читать весь текст подряд (и то, что большими буквами, и то, что маленькими), то получится "Соблюдайте правила дорожного движения, кто-то ждет вас дома). Если читать только то, что большими буквами, получится инструкция для сталкеров-преследователей: "Идите за кем-то до дома".
8. "Чуть не отхлебнул из этой бутылки лака для дерева, замаскированной под бутылку с водой"
11. "Почему эта гостиница настаивает на том, чтобы я видела, какой мой парнер моется? Слава богу, я не снимаю комнату с подругой или родителями"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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