30 примеров эстетического апокалипсиса

Если читать весь текст подряд (и то, что большими буквами, и то, что маленькими), то получится "Соблюдайте правила дорожного движения, кто-то ждет вас дома). Если читать только то, что большими буквами, получится инструкция для сталкеров-преследователей: "Идите за кем-то до дома".