FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 776 постов • 133 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
В Новой Зеландии предприимчивый мужчина сделал 10 прививок от коронавируса за день

В Новой Зеландии предприимчивый мужчина сделал 10 прививок от коронавируса за день (1 фото)

Автор:
14 декабря 2021 15:23
Сообщество : Пандемия
Метки: Прививка   деньги   интересное   коронавирус   мошенник   новая зеландия   фото   
1353
1

Пока люди сомневаются, стоит ли им проходить вакцинацию, житель Новой Зеландии умудрился сделать целых 10 прививок против COVID-19 за сутки, представляясь разными людьми.

Власти предполагают, что 10 человек заплатили мужчине за то, чтобы он вместо них поставил прививку. Таким образом они хотели обойти ограничения для невакцинированных, сообщает The Guardian.

Новозеландец за день посетил несколько центров вакцинации. В стране вакцину можно заказать через интернет, прийти к врачу или в центр приема пациентов. Для прививки не нужно предъявлять каких-то документов, достаточно назвать имя и фамилию, а также дату рождения и физический адрес.

В Минздраве призвали всех, кто получил больше вакцины, чем требуется, обратиться за медицинской помощью. Мужчине, который умудрился поставить 10 прививок за день ничего не грозит. Максимум - головные боли и лихорадка, отметили медики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: Прививка   деньги   интересное   коронавирус   мошенник   новая зеландия   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
оффник 2 часа назад
говорят, кремлеботы по 50 доз спутничка употребили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
417
Leonid 16 минут назад
Ай да Зеландец, ай да сукин сын
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий Час назад
Это какая то новая религия походу.
Вакцина головного мозга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
fraxinus Час назад
У нас в Болгарии цыгане так делают с чужими документами - включительно больше десяти раз.

И - ничего.

Кстати любой фарма препарат проверяется на предмет побочки от передоза. Для вакцин 10 или 20 раз в принципе не страшно.

Был где-то в ЕС случай около 100 пациентам поставили целые флакончики (кто-то не понял что во флакончике доз 5 и еще некоторый резерв). Никто реально не пострадал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
417
Leonid Великий Кормчий 12 минут назад
Был бы физраствор, я бы сделал ради QRа , а так не понятно что... хотя... и QR по большому то счёту мне не нужен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Чучело Мяучело Час назад
Это не про этого чувака

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimirs Orlovskis Час назад
Мне моя дочь( как раз всем хреначила прививки) сказала, что если количество антител будет слишком много, то хана лимфоузлам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Можно начинать искать клиентов для вакцинации от птичьего :-)
Это вам не МММ и не Эйфелеву башню продать - тут аферисты посмышленее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
КремлеКот Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Карандаш 2,0 Час назад
Пост начинается со слов..."Пока люди сомневаются, стоит ли им проходить вакцинацию..." Теперь(после такой информации) люди начнут не только сомневаться, а посылать куда подальше. Получил 10 прививок и не икнул. Может витаминчики кололи? Или всё таки 3.14здёшь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Serg2001 2 часа назад
Если не ошибаюсь, Кузя из "Универа" так на велосипед копил. Сдал кровь в нескольких центрах сразу в один день... Чуть ласты не склеил...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Мурчелло 2 часа назад
Это как мужик решил заручится поддержкой всех богов.Покрестил,обрезал и зашлифовал буддизмом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Мурчелло Опиум для народа Час назад
Да тоже хотел добавить эту мысль.Но она ускакала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
South13 Опиум для народа 15 минут назад
Забавный момент)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай 2 часа назад
Ну есть же дебилы на которых можно испытывать любые вакцины... в чем проблема?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
веселый просто 2 часа назад
Остап Бендер 2021 года
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 2 часа назад
озолотился...оно,ему-потом боком выйдет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Байки из склепа на Красной площади Байки из склепа на Красной площади Серийный альфонс в Москве был задержан полицейскими Серийный альфонс в Москве был задержан полицейскими Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ Врач рассказала о новой смертоносной особенности коронавируса Врач рассказала о новой смертоносной особенности коронавируса Японское правительство предложило финансовую поддержку безработным путанам Японское правительство предложило финансовую поддержку безработным путанам Самый богатый человек в мире скоро станет триллионером из-за пандемии Самый богатый человек в мире скоро станет триллионером из-за пандемии
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15613



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Не дай Аллах это видео где-то будет, я тебе шею сверну": поставившему авто под запрещающим знаком не понравилось внимание окружающих
2
369
"Не дай Аллах это видео где-то будет, я тебе шею сверну": поставившему авто под...
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
3
113
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
Набирающие популярность в сообществах
Загадочное исчезновение Рикки Маккормика
0
10
Загадочное исчезновение Рикки Маккормика
Россия в кривых зеркалах
0
22
Россия в кривых зеркалах
Байки из склепа на Красной площади
Байки из склепа на Красной площади
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#история#люди#приколы#позитив#аварии#сарказм#комментарии#Москва
#фото#животные#ватермарк#СССР#Разное#смешные#автомобили#в мире#авто аварии#полиция
#интересно#картинки#факты#подборка#дтп#Ynews#кино#интересное#автомир#задержание

На что жалуетесь?

Вернуться