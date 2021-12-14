В Новой Зеландии предприимчивый мужчина сделал 10 прививок от коронавируса за день

Власти предполагают, что 10 человек заплатили мужчине за то, чтобы он вместо них поставил прививку. Таким образом они хотели обойти ограничения для невакцинированных, сообщает The Guardian.

Новозеландец за день посетил несколько центров вакцинации. В стране вакцину можно заказать через интернет, прийти к врачу или в центр приема пациентов. Для прививки не нужно предъявлять каких-то документов, достаточно назвать имя и фамилию, а также дату рождения и физический адрес.

В Минздраве призвали всех, кто получил больше вакцины, чем требуется, обратиться за медицинской помощью. Мужчине, который умудрился поставить 10 прививок за день ничего не грозит. Максимум - головные боли и лихорадка, отметили медики.