В Новой Зеландии предприимчивый мужчина сделал 10 прививок от коронавируса за день

Пока люди сомневаются, стоит ли им проходить вакцинацию, житель Новой Зеландии умудрился сделать целых 10 прививок против COVID-19 за сутки, представляясь разными людьми.
Власти предполагают, что 10 человек заплатили мужчине за то, чтобы он вместо них поставил прививку. Таким образом они хотели обойти ограничения для невакцинированных, сообщает The Guardian.
Новозеландец за день посетил несколько центров вакцинации. В стране вакцину можно заказать через интернет, прийти к врачу или в центр приема пациентов. Для прививки не нужно предъявлять каких-то документов, достаточно назвать имя и фамилию, а также дату рождения и физический адрес.
В Минздраве призвали всех, кто получил больше вакцины, чем требуется, обратиться за медицинской помощью. Мужчине, который умудрился поставить 10 прививок за день ничего не грозит. Максимум - головные боли и лихорадка, отметили медики.
Источник:
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Вакцина головного мозга
И - ничего.
Кстати любой фарма препарат проверяется на предмет побочки от передоза. Для вакцин 10 или 20 раз в принципе не страшно.
Был где-то в ЕС случай около 100 пациентам поставили целые флакончики (кто-то не понял что во флакончике доз 5 и еще некоторый резерв). Никто реально не пострадал.
От чего страдать то? От физраствора?
Это вам не МММ и не Эйфелеву башню продать - тут аферисты посмышленее
Тут дело еще в вышках 5g. Там свои нюансы