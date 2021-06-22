У заразившихся "индийским" COVID-19 обнаружили новые симптомы заболевания

Врач-инфекционист из Индии Абдула Гафура рассказал, что пациенты с индийским штаммом COVID-19 столкнулись с новыми симптомами, которых раньше не было. Среди них у больных с вариантом SARS-CoV-2 наблюдается диарея, тромбы, нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.

Последствиями этих симптомов может быть обезвоживание, гангрена, глухота и проблем с ЖКТ.





Индийский штамм коронавируса уже внесён в список наиболее опасных. Это вариант COVID-19 быстрее переносится от человека к человеку и несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.