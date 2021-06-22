У заразившихся "индийским" COVID-19 обнаружили новые симптомы заболевания

В Москве снова растёт количество заболевших коронавирусом. Ситуацию осложняет то, что большинство жителей столицы поражены новым штаммом COVID-19 - "индийским". Для защиты от этого штамма нужен более крепкий иммунитет и другая стратегия лечения.
Врач-инфекционист из Индии Абдула Гафура рассказал, что пациенты с индийским штаммом COVID-19 столкнулись с новыми симптомами, которых раньше не было. Среди них у больных с вариантом SARS-CoV-2 наблюдается диарея, тромбы, нарушения слуха и тяжелые расстройства желудка.
Последствиями этих симптомов может быть обезвоживание, гангрена, глухота и проблем с ЖКТ.
Индийский штамм коронавируса уже внесён в список наиболее опасных. Это вариант COVID-19 быстрее переносится от человека к человеку и несет в себе две мутации, которые помогают вирусу закрепляться на клетках.
Ранее Собянин заявил, что некоторым понадобится ревакцинация.
"Те люди, которые не заболели бы в предыдущем штамме китайского коронавируса, сегодня могут заболеть. <...> Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку. Их не так много, но все равно ощущается, что те, кто давно прививку сделали, у них статус падает, титры падают, поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация", - заявил Собянин.
Источник:
- У российских летучих мышей нашли коронавирус
- Грета Тунберг рассказала, что изолировала себя от общества
- Москвичи не смогли вылететь в Китай из-за 190 одинаковых тестов на коронавирус
- Зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"
- Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на нарушение памяти и концентрацию внимания
Понравилось15
А по сути, как была простуда, опасная для старичков, так ей и осталась...
А макак этих индусских вообще куда либо пускать нельзя, пока в людей не превратятся и думать не начнут. У себя все загадили теперь по всему миру начинают расползатся.
Китайцы ничего сделать не могут нормально, даже летучие мыши и те косячные.