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У заразившихся "индийским" COVID-19 обнаружили новые симптомы заболевания

У заразившихся "индийским" COVID-19 обнаружили новые симптомы заболевания (2 фото)

Автор:
22 июня 2021 15:15
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   SARS-CoV-2   заболевание   индийский коронавирус   интересное   коронавирус   симптомы   фото   
2845
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В Москве снова растёт количество заболевших коронавирусом. Ситуацию осложняет то, что большинство жителей столицы поражены новым штаммом COVID-19 - "индийским". Для защиты от этого штамма нужен более крепкий иммунитет и другая стратегия лечения.

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Метки: COVID-19   SARS-CoV-2   заболевание   индийский коронавирус   интересное   коронавирус   симптомы   фото   
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38  комментариев
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2k
Ivan 3 часа назад
Блин, он лечится иначе, вакцина не спасает, симптомы другие, но ВОЗ лень проводить новое брендирование, вот и решили его оставить ковидом 19, а не называть короновирусом 69...

А по сути, как была простуда, опасная для старичков, так ей и осталась...
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2k
Алексей Полчаса назад
А собянин что у нас главный врач какой то что то я не Х.Е.Р.А не понял! Пусть бордюры свои и прекладывает на кой х.у.й он в медицину лезет! Или он в доле от всеобщей вакцинации?
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877
Алксандр Шевченко 46 минут назад
Вижу тему про ковид ставлю минус, за@бали. Это не медицинский, а развлекательный сайт.
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2k
lekha-fil Час назад
Почему об этой болезни вещает Собянин. а не эпидемиолог, Собянин у нас пророк?
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708
Злодей Час назад
Коллега в марте делал прививку спутником, ща вернулся в крыма - температура. Сдал - положительный.
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Сижу с ковидом (+ двусторонняя пневмония). Неделя 38-40. После больнички нормальная темпа 35.5-36. Дикий аппетит, но при этом ссать больно, а очко горит аж в кровь. И так теперь дома еще 2 недели мучиться. Оно того не стОит.
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7k
Otium7 2 часа назад
Вакцина, против "индийского" COVID-19 будет платной. И покроит расходы бесплатных...
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5k
Ya 2 часа назад
Надо закрыть нахер всё как в Австралии, иначе не победить. А антиковидников наказывать большими суммами.
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470
Hot tub is my love Ya 54 минуты назад
А антиковидники это кто? Кто не верит в коронушку, или те, кто с нею борются?
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Вакцинировались вакцинировались а теперь обнуляем и всё с начала.
А макак этих индусских вообще куда либо пускать нельзя, пока в людей не превратятся и думать не начнут. У себя все загадили теперь по всему миру начинают расползатся.
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429
Карл Такойто 2 часа назад
Певица Максим вон в коме от него,она довольно молодая 38 лет всего,и ей доступен лучший медицинский уход который можно купить,и все равно в коме,так что штука серьезная
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−75
vova old 3 часа назад
ничего нового, всё запугивают
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982
Mirza Huseyinov 3 часа назад
После индийского штамма начинают танцевать?
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4k
Иван 3 часа назад
Ну так надо срочно *бучих индусов везти в Россию и ни в коем случае не закрывать границы.
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2k
Максим 3 часа назад
Да что за с-ка штампует эти штампы? Уже больше 1,5 тысяч набралось. Третий год.
Китайцы ничего сделать не могут нормально, даже летучие мыши и те косячные.
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