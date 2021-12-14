Новая разновидность коронавируса «Омикрон» поражает чаще всего привитых от COVID-19

Большая часть заразившихся штаммом «Омикрон» полностью прошла вакцинацию от коронавируса COVID-19. Такие данные опубликовал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
По информации CDC, 34 из 43 заражённых новой разновидностью SARS-CoV-2 на территории США прошли вакцинацию от COVID-19. 14 из них сделали бустерные прививки, сообщает Regnum. Специалисты отметили, что у пяти человек из этого списка заражение новым штаммом произошло менее чем через 14 дней после полной вакцинации. В этот момент в организме еще не сформировалась полная защита.
В CDC уточнили, что у большей части заразившихся новым штаммом наблюдались только лёгкие симптомы - кашель, насморк и усталость. Лишь у нескольких человек отмечались тошнота, рвота, одышка, диарея, а также потеря вкуса или запаха.
8 декабря мы сообщили, что учёным удалось сделать снимки высокого разрешения штамма «Омикрон» во время работы над вакциной.
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Антиваксеры: Вооот, мы же говорили, что вакцина ослабляет иммунитет, и вообще она делалась, чтобы сделать население более восприимчивым к болезням
Ученые: В США вакцинировано 62%. Все вакцинированные переносят омикрон в легкой форме. Так что все ок.
Антиваксеры: Если заразились - значит скоро умрут. И вообще, омикрон выцеливает только вакцинированных
На днях этим омикроном переболел.
Короче, давайте уже что то новенькое, или СПИДом уже по новой пугайте!
Мне больше птичий грипп нравился в принципе. Но можно и свиной.
"У меня такой же комп и ничего не зависает, заявку закрываем!"
Слы, чел, да у половины больных такое же как у тебя! Что странного в том, ты легко болел? Сиди да радуйся своей удаче.
А вообще базар идет за другую половину населения, за тех которым болеть очень херово, которым кислород нужен, у которых спайки в легких остаются и тромбозы всякие.
Делайте выводы...
Не подменяйте понятия.
Про это пост бездоказательный?