Новая разновидность коронавируса «Омикрон» поражает чаще всего привитых от COVID-19

По информации CDC, 34 из 43 заражённых новой разновидностью SARS-CoV-2 на территории США прошли вакцинацию от COVID-19. 14 из них сделали бустерные прививки, сообщает Regnum. Специалисты отметили, что у пяти человек из этого списка заражение новым штаммом произошло менее чем через 14 дней после полной вакцинации. В этот момент в организме еще не сформировалась полная защита.

В CDC уточнили, что у большей части заразившихся новым штаммом наблюдались только лёгкие симптомы - кашель, насморк и усталость. Лишь у нескольких человек отмечались тошнота, рвота, одышка, диарея, а также потеря вкуса или запаха.