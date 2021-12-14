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Новая разновидность коронавируса «Омикрон» поражает чаще всего привитых от COVID-19

Новая разновидность коронавируса «Омикрон» поражает чаще всего привитых от COVID-19 (2 фото)

Автор:
14 декабря 2021 15:06
Сообщество : Пандемия
Метки: вакцинирование   интересное   коронавирус   омикрон   пандемия   фото   штамм   
1619
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Большая часть заразившихся штаммом «Омикрон» полностью прошла вакцинацию от коронавируса COVID-19. Такие данные опубликовал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По информации CDC, 34 из 43 заражённых новой разновидностью SARS-CoV-2 на территории США прошли вакцинацию от COVID-19. 14 из них сделали бустерные прививки, сообщает Regnum. Специалисты отметили, что у пяти человек из этого списка заражение новым штаммом произошло менее чем через 14 дней после полной вакцинации. В этот момент в организме еще не сформировалась полная защита.

В CDC уточнили, что у большей части заразившихся новым штаммом наблюдались только лёгкие симптомы - кашель, насморк и усталость. Лишь у нескольких человек отмечались тошнота, рвота, одышка, диарея, а также потеря вкуса или запаха.

8 декабря мы сообщили, что учёным удалось сделать снимки высокого разрешения штамма «Омикрон» во время работы над вакциной.

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Метки: вакцинирование   интересное   коронавирус   омикрон   пандемия   фото   штамм   
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1k
John 4 часа назад
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14k
Роберт Шекли Полчаса назад
<<По информации CDC, 34 из 43 заражённых новой разновидностью SARS-CoV-2 на территории США прошли вакцинацию от COVID-19>>

Антиваксеры: Вооот, мы же говорили, что вакцина ослабляет иммунитет, и вообще она делалась, чтобы сделать население более восприимчивым к болезням

Ученые: В США вакцинировано 62%. Все вакцинированные переносят омикрон в легкой форме. Так что все ок.

Антиваксеры: Если заразились - значит скоро умрут. И вообще, омикрон выцеливает только вакцинированных
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20k
Седой Бегемот 2 часа назад
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15k
vikklu 3 часа назад
То есть, обычное ОРЗ? Так чего огород городить?
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12k
Великий Кормчий 3 часа назад
Короче, в первую волну я переболел этой ковидной шляпой. Этим летом привился и зрение упало.
На днях этим омикроном переболел.
Короче, давайте уже что то новенькое, или СПИДом уже по новой пугайте!
Мне больше птичий грипп нравился в принципе. Но можно и свиной.
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459
да пох 3 часа назад
Ну так в процентном соотношении все правильно .Антеваксеры как я заметил вообще не склоны на цифры смотреть . Да сцука никто и не говорил никогда ,что вы после прививки не заболеете .Но шанс не попасть в реанимацию 96% .И на это тоже есть статистика . вакцинацией всего-то хотят перевести болезнь в состояния обычного гриппа . И болейте себе на здоровье .На данный момент *корона* еще довольно опасна для многих слоев населения .
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1k
Леонид Кубарев 3 часа назад
100% пьющих воду умирают. От алкоголя умирают только 3%.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
На таких числах статистика не делается. По крайней мере, нужно бы указать процент привитых в этом очаге инфекции, возможно они составят около 80%, тогда приведенные цифры покажут лишь отсутствие защиты именно от этого штамма после прививки. А это и так предсказывалось.
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1k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Нельзя опускать руки! Прививаемся до полного выздоровления!
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5k
Tim_G 4 часа назад
А не может большее распространение среди привитых оказаться просто следствием того что непривитые ограничены в доступе к скоплениям людей, а привитые имеют "привелегию" собирать в гуще новые штаммы?
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5k
Максус 4 часа назад
старый пи...р гинсбург скажет,болеют от омикрон всего 2% привитых и болезнь не передают))))
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6k
Николай 4 часа назад
Ух как накинули, расходись щас всех забрызгает...))))
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468
Александр 4 часа назад
да начнется срач...........между привитыми и непривитыми!
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468
Александр 4 часа назад
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553
Максим Максимов 4 часа назад
так вот, значицца, зачем всех прививаться заставляют - чтобы омикроном позаражать к и6еней матери
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2k
Андрей Ы. 4 часа назад
Привитые, поэтому и симптоматика лёгкая.
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Показать ещё 5 ответов (из 11)
380
Бухтей Опиум для народа 3 часа назад
Ты, случайно, не сисадмином работаешь?
"У меня такой же комп и ничего не зависает, заявку закрываем!"
Слы, чел, да у половины больных такое же как у тебя! Что странного в том, ты легко болел? Сиди да радуйся своей удаче.
А вообще базар идет за другую половину населения, за тех которым болеть очень херово, которым кислород нужен, у которых спайки в легких остаются и тромбозы всякие.
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3k
Ivan 4 часа назад
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0
оффник 4 часа назад
ахаха....ваксеров нагнули
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429
Евгений S оффник 3 часа назад
И антиваксеров тоже
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161k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Антиваксеры: Мы же вам говорили...
Про это пост бездоказательный?
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