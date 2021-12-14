Демонтаж не удался: стена старого дома рухнула прямо на автомобиль с водителем

Рабочие показали полный непрофессионализм, когда 13 декабря одна из стен ветхого здания обрушилась на проезжую часть. В этот момент на месте происшествия находилось несколько автомобилей, которые стояли на светофоре и ожидали зелёный свет.



Особенно досталось двум внедорожникам. Водителя одного из них госпитализировали в критическом состоянии.