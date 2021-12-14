Демонтаж не удался: стена старого дома рухнула прямо на автомобиль с водителем

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В Саратове рабочие занимались демонтажем старинного здания, видимо, нарушив все мыслимые нормы безопасности.
Рабочие показали полный непрофессионализм, когда 13 декабря одна из стен ветхого здания обрушилась на проезжую часть. В этот момент на месте происшествия находилось несколько автомобилей, которые стояли на светофоре и ожидали зелёный свет.
Особенно досталось двум внедорожникам. Водителя одного из них госпитализировали в критическом состоянии.
Особенно досталось двум внедорожникам. Водителя одного из них госпитализировали в критическом состоянии.
Интересно, что это не первый инцидент, связанный с демонтажем данного здания. Буквально несколько дней назад жители соседнего дома на камеру запечатлели снос другой стены, которая повредила припаркованные авто. Но тогда водители и рабочие отделались легким испугом.
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