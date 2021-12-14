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Демонтаж не удался: стена старого дома рухнула прямо на автомобиль с водителем

Демонтаж не удался: стена старого дома рухнула прямо на автомобиль с водителем (4 фото + 2 видео)

Автор:
14 декабря 2021 09:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   больница   демонтаж   кирпичи   обрушение   саратов   
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В Саратове рабочие занимались демонтажем старинного здания, видимо, нарушив все мыслимые нормы безопасности.
Рабочие показали полный непрофессионализм, когда 13 декабря одна из стен ветхого здания обрушилась на проезжую часть. В этот момент на месте происшествия находилось несколько автомобилей, которые стояли на светофоре и ожидали зелёный свет.

Особенно досталось двум внедорожникам. Водителя одного из них госпитализировали в критическом состоянии.
Интересно, что это не первый инцидент, связанный с демонтажем данного здания. Буквально несколько дней назад жители соседнего дома на камеру запечатлели снос другой стены, которая повредила припаркованные авто. Но тогда водители и рабочие отделались легким испугом.

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Метки: Автомобиль   больница   демонтаж   кирпичи   обрушение   саратов   
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38k
Alex Полчаса назад
На кол придурков
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8k
Дмитрий Данилов Минуту назад
Демонтаж кто делать будет?
-эй, брат, мамой клянусь сделаю. Дешевле сделаю, в лучшем виде, нашальника
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3k
Алексей 5 минут назад
ахаха, но машину то они закрыли )))
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1k
vasilykopkov 9 минут назад
Дело Равшана и Джамшуда живет и побеждает...
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