Романовы в «Яйце» и Есенин из «Матрицы»: непонятные или просто жуткие памятники в России

Памятники и монументы представляют собой восклицательные знаки истории. По крайней мере, именно так принято считать, ведь в них должен быть заложен какой-то смысл или напоминанием о том или ином событии.
Безусловно, большинство памятников прошлых столетий являются настоящим произведением искусства, созданным непосильным трудом. Но сегодня складывается впечатление, что талантливых скульпторов почти не осталось.
То ли им лень заморачиваться над своей же работой, то ли они не доучились, а может просто руки не из того места, но всё чаще в российских городах появляются непонятные или просто жуткие памятники, смысл которых никто не понимает.
Например, так вышло с недавним памятником семье Романовых. По задумке создателя семью защищают от расстрела крылья ангела, вот только жители Ялты увидели вместо них то ли Венерину Мухоловку, то ли яйцо «Чужого».
При этом автор сравнил свой труд с «Криком» Эдварда Мунка, мол, картину считают искусством за созданный резонанс.
«Как говорится, красота в глазах смотрящего», - заявил скульптор. Правда, судя по реакции россиян, видит только он, а остальные все разом ослепли.
Культ царской семьи приобретает в Крыму даже карикатурные формы. Открытый недавно памятник Романовым в Ливадии очевидцы сравнивают с яйцом Чужого из известного фильма ужасов, pic.twitter.com/HvK89tnCPj— ★ Чипполино ★ (@Beria911) December 10, 2021
Что у нас со искусством скульптуры вообще происходит?— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) December 12, 2021
Вот очередной треш-шедевр —памятник царской семье.
Если вы не поняли эти зубы монстра на самом деле крылья ангела. Ага :)
ЭТО чуть не установили в Ялте, но убрали нахрен из-за критики. pic.twitter.com/pyDSIZ8giF
Кошмар какой- то!!!😳🤪Стыдобище!— Элис (@Alice_neighbour) December 11, 2021
Ладно ещё,когда в Ялте много лет назад установили жуткий памятник Шевченко.Подарок Аргентины что ли..Для них Шевченко,как марсианин!🤣Поэтому на памятнике получилось"нечто среднее" между Гоголем,Лермонтовым и Горьким!
Но с царской семьёй-позор!
«Зубастая вагина или яйцо Чужого?»— TOMKA ❤️ СССР (@tomkaussr) December 12, 2021
😂😁😅
Таким вопросом задаются жители Ялты, которые увидели памятник семье Николая II.
По задумке семейство Романовых должны защищать ангельские крылья, но скульптор "так видит", поэтому получился такой кибздец. pic.twitter.com/mntjWDwBqY
А помните совершенно мрачную гигантскую скульптуру у Эрмитажа в Петербурге? По идее она представляет собой мифическое чудовище. Понять её посыл удалось не всем, также как и разглядеть, что это вообще такое.
Не пришёл по душе и памятник медработнику в Хабаровске. Местным жителям не понравилось пугающее лицо врача, выглядящее, по их словам, так, будто ребенка ведут на какие-то опыты.
Говоря о таких скульптурах, нельзя обойти стороной и прославившуюся «Аленку» в Нововоронеже.
Это жуткое выражение лица почему-то понравилось исключительно Жириновскому. Ему-то россияне и предложили подарить такой памятник.
Памятник Алёнке из Нововоронежа выставили на аукцион — цена начинается с 1 миллиона рублей— Директор✖️Кладбища (@directklad) January 15, 2021
Хоть в Сети над творением все смеялись, желающих купить мемную статую появилось много. Этим и воспользовался нынешний владелец железной леди Владимир Пилипенко.
Жириновскому продайте😁 pic.twitter.com/b0zfh4WQkn
Недоумение вызвал и памятник Сергею Есенину, установленный в прошлом году в Москве. По задумке создателя поэт разместился на сломанных крыльях ангела, однако люди сравнили его с Нео из «Матрицы» и крабом из-за неудачной реализации задумки.
Раскритиковали и огромного коня Ярыж в Воронеже. Ему досталось за огромный прибор, который при всём нежелании трудно не заметить.
Но не только в России хватает непонятных, а порой и уродливых скульптур.
Например, в норвежском Осло достаточно много скульптур, отражающих «состояние человека». Правда, у людей они вызывают неоднозначные эмоции. Особенно мужчина, отбивающийся от младенцев.
Смешанные чувства вызывает и памятник «Разговор с Оскаром Уайльдом», находящийся в Лондоне. Не каждому понравится сидеть на сделанной под гроб писателя скамейке, из которой торчит его поеденная червями голова.
Однако именно в России какие-то «творцы» чаще всего пытаются припарковать очередную свою непонятную, а то и откровенно бездарную работу.
Каждый год (а то и не раз за год) на улицах различных городов появляется очередной «тихий ужас», вызывающий вопрос: куда же подевались все талантливые скульпторы?
Источник:
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Вот с этого чертового квадрата все началось ..
Наслаждайтесь )))))))
Доброе и мудрое место.