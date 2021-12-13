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Романовы в «Яйце» и Есенин из «Матрицы»: непонятные или просто жуткие памятники в России

Романовы в «Яйце» и Есенин из «Матрицы»: непонятные или просто жуткие памятники в России (20 фото)

Автор:
13 декабря 2021 20:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Города России   жуткие памятники   памятники   россияне   скульптор   
753
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Памятники и монументы представляют собой восклицательные знаки истории. По крайней мере, именно так принято считать, ведь в них должен быть заложен какой-то смысл или напоминанием о том или ином событии.

Безусловно, большинство памятников прошлых столетий являются настоящим произведением искусства, созданным непосильным трудом. Но сегодня складывается впечатление, что талантливых скульпторов почти не осталось.


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То ли им лень заморачиваться над своей же работой, то ли они не доучились, а может просто руки не из того места, но всё чаще в российских городах появляются непонятные или просто жуткие памятники, смысл которых никто не понимает.


Например, так вышло с недавним памятником семье Романовых. По задумке создателя семью защищают от расстрела крылья ангела, вот только жители Ялты увидели вместо них то ли Венерину Мухоловку, то ли яйцо «Чужого».


При этом автор сравнил свой труд с «Криком» Эдварда Мунка, мол, картину считают искусством за созданный резонанс.


«Как говорится, красота в глазах смотрящего»,  - заявил скульптор. Правда, судя по реакции россиян, видит только он, а остальные все разом ослепли.


А помните совершенно мрачную гигантскую скульптуру у Эрмитажа в Петербурге? По идее она представляет собой мифическое чудовище. Понять её посыл удалось не всем, также как и разглядеть, что это вообще такое.


Не пришёл по душе и памятник медработнику в Хабаровске. Местным жителям не понравилось пугающее лицо врача, выглядящее, по их словам, так, будто ребенка ведут на какие-то опыты.


Говоря о таких скульптурах, нельзя обойти стороной и прославившуюся «Аленку» в Нововоронеже.


Это жуткое выражение лица почему-то понравилось исключительно Жириновскому. Ему-то россияне и предложили подарить такой памятник.


Недоумение вызвал и памятник Сергею Есенину, установленный в прошлом году в Москве. По задумке создателя поэт разместился на сломанных крыльях ангела, однако люди сравнили его с Нео из «Матрицы» и крабом из-за неудачной реализации задумки.


Раскритиковали и огромного коня Ярыж в Воронеже. Ему досталось за огромный прибор, который при всём нежелании трудно не заметить.


Но не только в России хватает непонятных, а порой и уродливых скульптур.


Например, в норвежском Осло достаточно много скульптур, отражающих «состояние человека». Правда, у людей они вызывают неоднозначные эмоции. Особенно мужчина, отбивающийся от младенцев.


Смешанные чувства вызывает и памятник «Разговор с Оскаром Уайльдом», находящийся в Лондоне. Не каждому понравится сидеть на сделанной под гроб писателя скамейке, из которой торчит его поеденная червями голова.


Однако именно в России какие-то «творцы» чаще всего пытаются припарковать очередную свою непонятную, а то и откровенно бездарную работу.


Каждый год (а то и не раз за год) на улицах различных городов появляется очередной «тихий ужас», вызывающий вопрос: куда же подевались все талантливые скульпторы?

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Метки: Города России   жуткие памятники   памятники   россияне   скульптор   
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60k
Опиум для народа 21 минуту назад
Памятник Оскару Уайльду ,кстати, вполне в самой манере писателя.
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552
Mixan Полчаса назад
Либерда отрывается ,со своим восполненным мозгом ..И попробуй что то против сказать ? Затопчут и обзовут хе хе
Вот с этого чертового квадрата все началось ..
Наслаждайтесь )))))))

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60k
Опиум для народа 45 минут назад
Памятник царю одобряю. Какой царь- такой и памятник.
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8k
Izrin Maria Час назад
Парк скульптур Густава Вигеланда в Осло - замечательный!
Доброе и мудрое место.
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