Романовы в «Яйце» и Есенин из «Матрицы»: непонятные или просто жуткие памятники в России

Но не только в России хватает непонятных, а порой и уродливых скульптур.

Например, в норвежском Осло достаточно много скульптур, отражающих «состояние человека». Правда, у людей они вызывают неоднозначные эмоции. Особенно мужчина, отбивающийся от младенцев.