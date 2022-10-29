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Интересные памятники, оригинальные скульптуры

Интересные памятники, оригинальные скульптуры

Автор:
29 октября 2022 14:34
Метки: оригинальные скульптуры   памятники   творчество скульпторов   
204
34

В этот пост вошли интересные памятники и оригинальные скульптуры российских авторов, которые вы могли встретить на улицах наших городов. На "Фишках" много постов по теме, поэтому я старался, чтобы не было повторов.

Скульпторам тяжелее представить свое творчество народу - это не песню спеть под гитару и выложить в интернете. Найти где ваять, площадку где выставить. Но творцы стараются и на улицах наших городов появляются новые скульптуры, которые вызывают улыбку, греют души людские.

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Может и в вашем городе есть подобные памятники и скульптуры. Можете поделиться в комментариях.

Все снимки взяты из открытых источников в интернете.


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Метки: оригинальные скульптуры   памятники   творчество скульпторов   
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MPEG-8 47 минут назад
Надпись на постаменте гласит:
Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку»

Таким образом Томск «отомстил» Чехову, который, неделю побывав в городе в 1890 году проездом на Сахалин, весьма нелестным образом о нём отозвался:
"Томск гроша медного не стоит… Скучнейший город… и люди здесь прескучнейшие… Город нетрезвый… Грязь невылазная… на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла её о зад… Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь…"
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61k
google.ru 2 часа назад
Как то грустно становится...
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