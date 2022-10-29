Интересные памятники, оригинальные скульптуры

204
34
В этот пост вошли интересные памятники и оригинальные скульптуры российских авторов, которые вы могли встретить на улицах наших городов. На "Фишках" много постов по теме, поэтому я старался, чтобы не было повторов.
Скульпторам тяжелее представить свое творчество народу - это не песню спеть под гитару и выложить в интернете. Найти где ваять, площадку где выставить. Но творцы стараются и на улицах наших городов появляются новые скульптуры, которые вызывают улыбку, греют души людские.
×
×
Может и в вашем городе есть подобные памятники и скульптуры. Можете поделиться в комментариях.
Все снимки взяты из открытых источников в интернете.
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 13 древних памятников, которые не под силу создать современным строителям
- Романовы в «Яйце» и Есенин из «Матрицы»: непонятные или просто жуткие памятники в России
- На грани уничтожения: архитектурные памятники, которые могли навсегда исчезнуть
- Загадка 1600-летней железной колонны, которая никогда не ржавеет
- В пьедестале статуи генерала нашли письмо из 19 века
Новости партнёров
реклама
Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку»
Таким образом Томск «отомстил» Чехову, который, неделю побывав в городе в 1890 году проездом на Сахалин, весьма нелестным образом о нём отозвался:
"Томск гроша медного не стоит… Скучнейший город… и люди здесь прескучнейшие… Город нетрезвый… Грязь невылазная… на постоялом дворе горничная, подавая мне ложку, вытерла её о зад… Обеды здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь…"