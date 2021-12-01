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«Умные домофоны» 1: 0 люди: суровое противостояние с технологиями (Осторожно мат!)

«Умные домофоны» 1: 0 люди: суровое противостояние с технологиями (Осторожно мат!) (5 фото + 12 видео)

Автор:
01 декабря 2021 01:55
Сообщество : Жить в России
Метки: возможно в россии   люди   россияне   солянка юмор фишка   технологии   умный домофон   
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«Умные домофоны» уже плотно вошли в нашу жизнь. Встретить технологическое новшество можно практически в каждом городе, но хорошо ли это?

По большому счету, да. Во-первых, ваш подъезд не будет открытым общественным сортиром, как это было раньше. Конечно, такую защиту давали и простые домофоны, но, согласитесь, обойти их было попроще.


Во-вторых, именно они зачастую помогают раскрыть и преступления, вроде грабежей и разбоев.

Кроме того, с его помощью можно найти потерявшихся тяжелобольных людей.


Например, именно «умный домофон» помог спасти жизнь одному петербуржцу. Его обнаружили без сознания с сердечным приступом, но никаких документов при нём не имелось.


Только благодаря ключу от домофона, привязанного к конкретному адресу, удалось выйти на его родственников и сообщить о местонахождении.


Но нередко эта технология превращается и в головную боль, особенно для подвыпивших россиян.


Каждый месяц традиционно пополняется новыми роликами противостояния людей с «умными домофонами».


Неудивительно, что в какой-то момент произошёл пик агрессии в сторону последних.


В Сети также можно найти немало видео, где взбешенные граждане бросаются на домофон с топором или просто пытаются его замазать краской.


Но, к счастью, большинство россиян положительно воспринимают технологические изменения, веселясь с тех, кто из-за наступившей «синевы» проигрывают противостояние с домофонами.


Победителем из этой битвы вышел только один мужчина, дверь перед которым после нескольких посылов на три буквы всё-таки распахнулась.


Так что общая статистика для «кожаных мешков» пока неутешительная: 1:0 в пользу умных домофонов.

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Метки: возможно в россии   люди   россияне   солянка юмор фишка   технологии   умный домофон   
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ss Час назад
Нахер такие "умные" домофоны?! Что за... странные любители секса в гамаке на лыжах стоя установили?! Я бы его точно после первого же взбрыкивания ломиком выковырял.
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