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В погоне за хайпом: ошибки СМИ, чуть не разрушившие чью-либо жизнь

В погоне за хайпом: ошибки СМИ, чуть не разрушившие чью-либо жизнь (14 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 22:54
Сообщество : Жить в России
Метки: новости   ошибки сми   россияне   сми   фейки   хайп   
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Как известно, несколько дней назад в столичном МФЦ неадекватный товарищ Глазов устроил стрельбу из-за отказа обслуживать его без маски.

К самой новости можно относиться по-разному, однако печально, что ошибка СМИ могла стоить другому человеку репутации, если бы он своевременно не разместил опровержение своей причастности.


Ведь как оказалось, по людям открыл огонь, действительно, Сергей Глазов. Вот только СМИ разместили другого человека с таким же именем, фамилией и того же возраста.


Подобные ошибки СМИ уже не раз для кого-то дорого обходились.


Помните теракт в петербургском метро? Тогда в Сети быстро распространились фото некого Ильяса (Андрея) Никитина, представленного как «смертник в шапочке».


Ему такая слава не понравилась, и он сам пришёл в полицию заявить, что никакого подрыва не совершал.


Вот только проблемы на этом не закончились. Его снимали с самолета из-за отказа пассажиров лететь с ним. Кроме того, его уволили с работы и долго преследовали репортеры, называя террористом.


Теракт в Волгограде в 2013 году, по версии СМИ, совершила террористка-смертница. Журналисты даже опубликовали её имя – некая Оксана Асланова. Правда, позже выяснилось, что она жива.


Но СМИ продолжили публиковать её фото с ребенком на руках. Пользовательский гнев было уже не остановить, но позже появилась информация, что теракт совершил всё-таки мужчина, да ещё и славянской внешности.


В 2015 году в небе над Синайским полуостровом потерпел крушение российский самолет A321. Разумеется, СМИ стали публиковать фото погибших.


По телеканалам всего мира разлетелся и снимок одной молодой семьи, ставшей «лицом» авиакатастрофы с надписью «скорбим».


Вот только оказалось, что их не было ни на этом, ни на каком-либо другом рейсе. Вот только шквал плачущих, скорбящих людей уже было не остановить.


Керчанин Владислав Дивиза имел неосторожность назвать себя в соцсетях Влад Рейх. Он и попал, к своему несчастью, во внимание журналистов, искавших молодого террориста, устроившего стрельбу в политехническом техникуме.


Его имя разместили в Сети, после чего начали травить его девушку, мать и даже младшего брата. Апогеем истории стало то, что вместе со «Скорой», вызванной бабушке, в дом ворвалась полиция.


Чаще всего от неправильного внимания СМИ страдал администратор «Двача» Нариман Намазов. Он оказывался жертвой пожара в «Зимней вишне», жертвой теракта в Керчи.


Однажды он и сам стал террористом, благодаря распространенной ориентировки после январского взрыва в Магнитогорске.


Понятно, что СМИ гонятся за сенсацией, стараясь оперативно разместить новость.


Однако стоит внимательнее проверять информацию, которая потенциально может стоить кому-то репутации и даже сломать карьеру, а то и жизнь.

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Метки: новости   ошибки сми   россияне   сми   фейки   хайп   
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Хреново то, что никакой фактически ответственности журналюги за это не несут. Ну, ошиблись. Ну, написали опровержение, извинились. Они так видят! Потом судись с ними, доказывай и обосновывай ущерб. За моральный у нас вообще смешные суммы назначают. А если бы за клевету состороны СМИ давали реальные сроки и присуждали многомиллионные компенсации, то газетчики сто раз бы перепроверяли "жаркОе".
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10k
Кыся 56 минут назад
Собственно, вопрос в сумме компенсаций. Российские суды не в нашем времени живут. Когда компенсации достигнут американских значений, журналюги быстро умерят свой пыл.
И, да, я считаю, что непроверенная информация, затрагивающая чью-то честь несправедливо, должна наказываться реальными сроками и гигантскими компенсациями.
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18k
babuby Час назад
Журналяди не подсудны за подобные выкрутасы. А зря!
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