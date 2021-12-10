В погоне за хайпом: ошибки СМИ, чуть не разрушившие чью-либо жизнь

Вот только проблемы на этом не закончились. Его снимали с самолета из-за отказа пассажиров лететь с ним. Кроме того, его уволили с работы и долго преследовали репортеры, называя террористом.

Теракт в Волгограде в 2013 году, по версии СМИ, совершила террористка-смертница. Журналисты даже опубликовали её имя – некая Оксана Асланова. Правда, позже выяснилось, что она жива.